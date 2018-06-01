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1 июня 2018, Новости Ростова

Розыгрыш билетов на важнейшие матчи FIFA 2018 всё ближе!

Как бесплатно попасть на финал FIFA 2018?Компания «Ростелеком» напоминает абонентам о стремительно приближающемся розыгрыше билетов на Чемпионат мира по футболу. Согласно правилам, претендовать на бесплатные билеты FIFA 2018 могут все абоненты «Ростелекома», до 8 июня включительно зарегистрировавшиеся в «Личном кабинете» или мобильном приложении оператора. При этом участники программы «Бонус» могут существенно повысить свои шансы на победу с помощью имеющихся баллов.

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Являясь официальным региональным спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, компания «Ростелеком» организовала розыгрыши билетов на все 64 матча, — включая полуфиналы и финал. Принять участие в них может любой абонент национального оператора, оформивший заявку до 8 июня 2018 года включительно (по московскому времени). А имена победителей станут известны уже 9 июня!..

Желающим участвовать в розыгрыше билетов на матчи FIFA 2018 необходимо зайти под своими учётными данными на специальный сайт проекта: https://fifa2018.rt.ru (при этом пользователь должен иметь аккаунт в «Личном кабинете» и/или мобильном приложении «Мой Ростелеком»).

Далее надо выбрать матч, — а, чтобы увеличить шансы на победу, можно использовать максимальное количество бонусов из имеющихся на счету.

Подробности о розыгрыше билетов и его правилах доступны на специальном сайте компании «Ростелеком».

Не упустите возможность попасть на самые яркие матчи Чемпионата мира по футболу совершенно бесплатно!

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