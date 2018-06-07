В Ростове открылась киберспортивная школа

Компьютерные игры лишь на первый взгляд могут показаться просто способом провести свободное время. На самом деле, десятки тысяч геймеров успешно зарабатывают хорошие деньги — и путешествуют по миру за счёт спонсоров мировых киберчемпионатов. Разумеется, речь идёт о настоящих профи, добившихся успехов в сражениях, гонках и других виртуальных состязаниях. Теперь освоить это мастерство можно и в Ростове-на-Дону! Благодаря киберспортивной школе STORM жители донской столицы, возможно, смогут стать профессиональными геймерами и громко заявить о себе на российском и международном уровне.
Для записи в киберспортивную школу STORM претендентам необходимо связаться с администратором группы «ВКонтакте» и договориться о встрече по телефону.
На следующем этапе претенденту предстоит собеседование, по итогам которого эксперты определят, насколько киберспорт, — а точнее DOTA 2 и CS: GO, — близки соискателю. Если перспективы есть, геймер получит приглашение на занятия, стоимость которых составляет 5000 рублей за месяц интенсивных тренировок, по 3 часа в день три раза в неделю.
Занятия в киберспортивной школе STORM будут проходить на базе ростовской «Кибер-Арены» по адресу: пр. Чехова, 71.
Кстати, удалённость от Ростова не станет преградой для любителей компьютерных игр. Ведь в кибершколе STORM есть и «заочное отделение». Более того, в группах online-обучения стоимость занятий вдвое ниже — всего 2500 рублей, — при той же интенсивности. Минус такого способа, разумеется, в отсутствии живого общения с тренерами, — однако при нынешнем уровне развития телекоммуникаций, это не так критично.
Что касается программы обучения, то её содержание организаторы ростовской кибершколы не раскрывают. Поэтому остаётся лишь надеяться, что кроме игровых приёмов в ней найдётся место и для занятий по киберзащите. Так как игровую валюту, снаряжение, — и прокачанный аккаунт, — нужно уметь не только заработать, но и сохранить от посягательств хакеров. Ведь игровая валюта в Сети порой ценится не меньше реальных денег.
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