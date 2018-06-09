Ростовский Интернет в хорошей спортивной форме!

В преддверие Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 эксперты проанализировали скорость мобильного Интернета на спортивных и туристических объектах мундиаля. Участниками исследования стали стадионы, площади, аэропорты и другие элементы инфраструктуры в 11 городах, где пройдут матчи. При этом донской столице удалось громко заявить о себе сразу в двух номинациях — Интернет на стадионе «Ростов-Арена» вошёл в тройку лучших, а новый аэропорт «Платов» по скорости доступа в Сеть оказался на высшей ступени пьедестала!

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Исследование оказалось масштабным и касалось различных аспектов сотовой связи. Однако наибольший интерес для болельщиков, безусловно, представляет качество и скорость мобильного Интернета.



По данным экспертов TelecomDaily, самыми «скоростными» стадионами страны стали арены «Лужники» и «Санкт-Петербург», где операторы продемонстрировали максимальную скорость 141,5 Мбит/с и 72 Мбит/с соответственно. А с небольшим отрывом от «серебра», на третьем месте расположились стадионы в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.



Впрочем, к таким скоростям гости мундиаля будут готовы заранее. Ведь, прилетая в ультрасовременный аэропорт «Платов», они оценят не только его стильный дизайн и комфорт, но и самый быстрый Интернет среди других авиагаваней FIFA-2018. По скорости доступа в сеть «Платов» оказался на одном уровне лишь с казанским аэропортом, — разделив с ним «золото» в соответствующей номинации.



Отметим, что в преддверие Чемпионата мира по футболу сотовая связь в Ростове и других городах-организаторах всё чаще оказывается в центре внимания. Так, например, на открытии «Ростов-Арены» специалисты Роскомнадзора тщательно обследовали электромагнитную обстановку и уровень мобильного покрытия. В результате была подтверждена полная готовность ИТ-инфраструктуры ко встрече болельщиков со всего мира.