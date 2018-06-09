Ростовский Интернет в хорошей спортивной форме!

В преддверие Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 эксперты проанализировали скорость мобильного Интернета на спортивных и туристических объектах мундиаля. Участниками исследования стали стадионы, площади, аэропорты и другие элементы инфраструктуры в 11 городах, где пройдут матчи. При этом донской столице удалось громко заявить о себе сразу в двух номинациях — Интернет на стадионе «Ростов-Арена» вошёл в тройку лучших, а новый аэропорт «Платов» по скорости доступа в Сеть оказался на высшей ступени пьедестала!
Исследование оказалось масштабным и касалось различных аспектов сотовой связи. Однако наибольший интерес для болельщиков, безусловно, представляет качество и скорость мобильного Интернета.
По данным экспертов TelecomDaily, самыми «скоростными» стадионами страны стали арены «Лужники» и «Санкт-Петербург», где операторы продемонстрировали максимальную скорость 141,5 Мбит/с и 72 Мбит/с соответственно. А с небольшим отрывом от «серебра», на третьем месте расположились стадионы в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.
Впрочем, к таким скоростям гости мундиаля будут готовы заранее. Ведь, прилетая в ультрасовременный аэропорт «Платов», они оценят не только его стильный дизайн и комфорт, но и самый быстрый Интернет среди других авиагаваней FIFA-2018. По скорости доступа в сеть «Платов» оказался на одном уровне лишь с казанским аэропортом, — разделив с ним «золото» в соответствующей номинации.
Отметим, что в преддверие Чемпионата мира по футболу сотовая связь в Ростове и других городах-организаторах всё чаще оказывается в центре внимания. Так, например, на открытии «Ростов-Арены» специалисты Роскомнадзора тщательно обследовали электромагнитную обстановку и уровень мобильного покрытия. В результате была подтверждена полная готовность ИТ-инфраструктуры ко встрече болельщиков со всего мира.
Стремительная смена технологий сотовой связи перевела конкуренцию между операторами в новое русло. Если в начале века абонентов преимущественно интересовала территория покрытия, то сегодня они выбирают оператора по скорости мобильного Интернета, тарифным опциям и перечню услуг*. В таких обстоятельствах компаниям выгодно передать инфраструктуру базовых станций на аутсорсинг, — а самим сконцентрироваться на маркетинге услуг и внедрении новых технологий. Тем более, что на российском рынке успешно работает крупный независимый владелец телеком-инфраструктуры — компания «Русские Башни», — к тому же планирующая значительные инвестиции в Ростовской области.
В донской столице завершается подготовка к проведению матчей Чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Отдельное внимание при этом уделяется качественной связи для болельщиков — как во время отдыха, так и на самих соревнованиях. В частности, специалисты «Роскомнадзора» детально обследовали электромагнитную обстановку и уровень сотового покрытия на стадионе «Ростов-Арена». О результатах данной проверки — и приятных сюрпризах, ожидающих гостей мундиаля, — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive.
Реставрация произведений искусства — процесс деликатный и требующий особой аккуратности. Лишь настоящие профессионалы, штрих за штрихом, способны вернуть уникальным шедеврам первозданный вид. Приезда таких специалистов в некоторых музеях готовы ждать годами. В то время как другие сокровищницы искусства внедряют передовые информационные технологии!.. Например, «Государственный Эрмитаж» совместно с компанией «Ростелеком» продемонстрировали возможность удалённой реставрации скульптур. Для этого потребовались роборука-манипулятор, экспериментальная сеть 5G и технологии виртуальной реальности. Подробнее об уникальном эксперименте читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
123 года назад российский учёный Александр Попов на заседании физического отделения Русского физико-химического общества сделал доклад об изобретённой им системе связи без проводов и продемонстрировал её работу. Всего через 2 года, летом 1897 года, при испытании на кораблях им была достигнута дальность связи в 5 километров! А в начале 1900 г. оборудование Попопа применялись для связи при ликвидации аварии броненосца «Генерал-адмирал Апраксин» у о. Гогланд (Финский залив) и при спасении рыбаков, унесённых льдиной в море. При этом сообщениями обменивались уже на расстоянии 45 километров. Годом позже, также на водных просторах, российский изобретатель увеличил дальность работы радиосвязи до 150 км!..
В жизни современного человека сотовый телефон играет особую и довольно значимую роль. С его помощью мы общаемся с друзьями и коллегами, узнаём новости, слушаем музыку онлайн и так далее. Конечно, для всего этого необходим положительный баланс счёта. Однако риск остаться без связи — не самый лучший мотиватор своевременной оплаты. Гораздо приятнее, когда за пополнение счёта абонент также получает бонусы от сотового оператора. Именно такие условия предлагает своим абонентам «Ростелеком»! По условиям акции «Комплимент» пользователи мобильной связи, своевременно пополняющие счета, получат в подарок дополнительные минуты разговора и пакеты Интернета.