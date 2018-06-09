Отсутствие знака «Фотовидеофиксация» не освобождает от штрафа

На этой неделе ГИБДД Ростовской области распространило напоминание для водителей, привыкших соблюдать правила лишь в местах установки дорожных камер. В документе сообщается, что наличие знака «Фотовидеофиксация» не является обязательным условием для применения соответствующего метода контроля. Поэтому автомобилистам, «попавшимся без предупреждения» придётся оплатить штраф, и, в идеале, пересмотреть своё отношение к скоростному режиму на территории города. К борьбе с нарушителями правил готовятся и в Администрации Ростова. В частности, уже скоро оператор платного парковочного пространства получит доступ к персональным данным нарушителей и начнёт привлекать их к ответственности.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

Система уличного видеонаблюдения в Ростове становится всё более массовой, — повышая уровень безопасности граждан. Например, защищая их от лихачей, нарушающих скоростной режим на улицах города.



С наступлением лета управление ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области вновь напомнило водителям об ограничении скорости в населённых пунктах до 60 км/ч, — а также предупредило о возможности выявления нарушителей даже там, где не установлен знак «Фотовидеофиксация».



«Наличие соответствующей таблички не является обязательным условием осуществления фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ, так как является знаком дополнительной информации, а также применяется с конкретным перечнем дорожных знаков, в том числе со знаком "Ограничение максимальной скорости"» — отметили в ведомстве.



Таким образом, отсутствие таблички «Фотовидеофиксация» не освобождает водителей от соблюдения ПДД РФ и не может служить основанием для отмены постановления о наложении штрафа, вынесенного с использованием средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме.



При этом в Ростове намерены бороться не только с нарушителями скоростного режима, но и с водителями, пренебрегающими правилами парковки. В частности, речь идёт об автомобилистах, использующих платные парковки в центре без оплаты. Для этого они пользуются лазейкой, осложняющей получение персональных данных нарушителей, — а, следовательно, их привлечение к ответственности.



По словам главы Администрации Ростова Виталия Кушнарева, в апреле текущего года Государственной Думой РФ были рассмотрены изменения в статью 17 Федерального закона «О полиции» и ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Данные дополнения уточняют порядок предоставления информации при производстве по делам об административных правонарушениях.



Как только этот законопроект будет принят в окончательной редакции, водители-нарушители начнут получать серьёзные штрафы за неоплату организованного парковочного пространства.