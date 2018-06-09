Отсутствие знака «Фотовидеофиксация» не освобождает от штрафа
На этой неделе ГИБДД Ростовской области распространило напоминание для водителей, привыкших соблюдать правила лишь в местах установки дорожных камер. В документе сообщается, что наличие знака «Фотовидеофиксация» не является обязательным условием для применения соответствующего метода контроля. Поэтому автомобилистам, «попавшимся без предупреждения» придётся оплатить штраф, и, в идеале, пересмотреть своё отношение к скоростному режиму на территории города. К борьбе с нарушителями правил готовятся и в Администрации Ростова. В частности, уже скоро оператор платного парковочного пространства получит доступ к персональным данным нарушителей и начнёт привлекать их к ответственности.
Система уличного видеонаблюдения в Ростове становится всё более массовой, — повышая уровень безопасности граждан. Например, защищая их от лихачей, нарушающих скоростной режим на улицах города.
С наступлением лета управление ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области вновь напомнило водителям об ограничении скорости в населённых пунктах до 60 км/ч, — а также предупредило о возможности выявления нарушителей даже там, где не установлен знак «Фотовидеофиксация».
«Наличие соответствующей таблички не является обязательным условием осуществления фотовидеофиксации нарушений ПДД РФ, так как является знаком дополнительной информации, а также применяется с конкретным перечнем дорожных знаков, в том числе со знаком "Ограничение максимальной скорости"» — отметили в ведомстве.
Таким образом, отсутствие таблички «Фотовидеофиксация» не освобождает водителей от соблюдения ПДД РФ и не может служить основанием для отмены постановления о наложении штрафа, вынесенного с использованием средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме.
При этом в Ростове намерены бороться не только с нарушителями скоростного режима, но и с водителями, пренебрегающими правилами парковки. В частности, речь идёт об автомобилистах, использующих платные парковки в центре без оплаты. Для этого они пользуются лазейкой, осложняющей получение персональных данных нарушителей, — а, следовательно, их привлечение к ответственности.
По словам главы Администрации Ростова Виталия Кушнарева, в апреле текущего года Государственной Думой РФ были рассмотрены изменения в статью 17 Федерального закона «О полиции» и ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Данные дополнения уточняют порядок предоставления информации при производстве по делам об административных правонарушениях.
Как только этот законопроект будет принят в окончательной редакции, водители-нарушители начнут получать серьёзные штрафы за неоплату организованного парковочного пространства.
Платные дороги в России уверенно набирают популярность, а вместе с ними совершенствуются средства оплаты проезда. Наиболее удобным из них, конечно, остаются транспондеры — бесконтактные устройства, позволяющие автомобилям проезжать шлюзы без остановки. Для этого достаточно закрепить транспондер на лобовом стекле и снизить скорость перед пунктом контроля до 10-20 км/час. Соответствующая сумма за проезд будет списана со счёта автоматически — и она окажется меньше, чем при оплате наличными!.. Однако до недавнего времени проезд по одному транспондеру обеспечивался лишь на шлюзах выпустившего его оператора. И вот, наконец, операторы «Автодор» и «ОССП» договорились о взаимодействии при сборе оплаты за проезд.
Полиция в Ростове-на-Дону сообщила о задержании автомобильных воров, использовавших спецсредства для угона дорогих иномарок. По данным правоохранительных органов, злоумышленники отключали сигнализации элитных авто перед совершением преступлений. Благодаря чему, преступники завладели семью престижными машинами на сумму более 12 миллионов рублей. Однако финал «криминального трио» оказался предсказуемым — при совершении очередного угона их задержали с поличным, а «навороченное» оборудование было изъято сотрудниками МВД России. Тем не менее, автовладельцам будет нелишним предпринять дополнительные меры безопасности, чтобы защитить свой транспорт от возможных посягательств.
Ростовская компания «Сириус», разработавшая систему мониторинга пассажирского транспорта, приступила к её внедрению в донской столице. По информации TechnoDrive, интеллектуальная система мониторинга городских автобусов появится в Ростове к 2018 году. Причём речь идёт не только об отслеживании перемещения транспортных средств диспетчером!.. Помимо этого, интеллектуальная система «Сириус Навигатор» поможет водителям соблюдать график движения, несмотря на пробки. А пассажиры с помощью нового комплекса смогут узнавать время ожидания автобуса на остановке с точностью до минуты.
TechnoDrive неоднократно обращал внимание читателей на преимущества портала госуслуг, — благодаря которому можно экономить время, нервы и деньги, оплачивая госпошлины и штрафы «со скидкой». И вот очередные приятные новости!.. Теперь при регистрации транспортных средств онлайн ростовчане смогут получать номерные знаки и документы в отдельном пункте, который откроется завтра в отделении №1 МРЭО ГИБДД. Подробнее о его расположении и графике работы читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
С наступлением холодов многие автомобилисты сталкиваются с проблемой замерзших аккумуляторов. Причин этому может быть множество — от недостаточно активного использования машины до окисления контактов батареи, не позволяющего ей зарядиться до требуемой ёмкости. В результате средство передвижения утрачивает свою основную функцию — а замёрзшая АКБ оказывается «на грани выживания». В такой ситуации важно как можно быстрее определить её состояние и принять меры для «реанимации». О том, как это правильно сделать, читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!