Эксперты из органов власти обменяются опытом в сфере ИБ

Сфера информационных технологий сложна и разнообразна, поэтому защита ИТ-систем требует постоянного повышения квалификации. Например, на профильных конференциях, где ведущие эксперты могут обменяться опытом. Одно из знаковых мероприятий такого рода состоится в Ростове-на-Дону грядущей осенью. 27-28 сентября гостей будет встречать III Всероссийская конференция «Информационная безопасность и импортозамещение», организованная областным министерством ИТ и связи. Посетить данное мероприятие смогут представители региональных, федеральных министерств и ведомств России, — а также эксперты в области ИБ. Регистрация участников уже открыта!

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В ходе конференции участники поделятся опытом и знаниями, представят продукты ведущих разработчиков отечественного ПО, а также проведут круглые столы по вопросам обеспечения защиты информации. Участниками последних, помимо отраслевых экспертов, станут специалисты ФСТЭК и ФСБ России. Кроме того, в течение двух дней конференции, — 27 и 28 сентября, — будет работать выставочная зона с актуальными решениями отечественных и зарубежных компаний по информационной безопасности.



К участию в мероприятии приглашаются специалисты министерств и ведомств России, — от регионального до федерального уровня, — а также эксперты в сфере ИТ-безопасности. Заявки в режиме онлайн принимаются до 17 сентября.



Отметим, что Всероссийская конференция по информационной безопасности и импортозамещению в Ростове вызывает традиционный интерес у специалистов. По данным областного министерства инфотехнологий и связи, в предыдущей конференции по данной теме приняли участие около 300 экспертов из 21 субъекта РФ.