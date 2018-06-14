Эксперты из органов власти обменяются опытом в сфере ИБ
Сфера информационных технологий сложна и разнообразна, поэтому защита ИТ-систем требует постоянного повышения квалификации. Например, на профильных конференциях, где ведущие эксперты могут обменяться опытом. Одно из знаковых мероприятий такого рода состоится в Ростове-на-Дону грядущей осенью. 27-28 сентября гостей будет встречать III Всероссийская конференция «Информационная безопасность и импортозамещение», организованная областным министерством ИТ и связи. Посетить данное мероприятие смогут представители региональных, федеральных министерств и ведомств России, — а также эксперты в области ИБ. Регистрация участников уже открыта!
В ходе конференции участники поделятся опытом и знаниями, представят продукты ведущих разработчиков отечественного ПО, а также проведут круглые столы по вопросам обеспечения защиты информации. Участниками последних, помимо отраслевых экспертов, станут специалисты ФСТЭК и ФСБ России. Кроме того, в течение двух дней конференции, — 27 и 28 сентября, — будет работать выставочная зона с актуальными решениями отечественных и зарубежных компаний по информационной безопасности.
К участию в мероприятии приглашаются специалисты министерств и ведомств России, — от регионального до федерального уровня, — а также эксперты в сфере ИТ-безопасности. Заявки в режиме онлайн принимаются до 17 сентября.
Отметим, что Всероссийская конференция по информационной безопасности и импортозамещению в Ростове вызывает традиционный интерес у специалистов. По данным областного министерства инфотехнологий и связи, в предыдущей конференции по данной теме приняли участие около 300 экспертов из 21 субъекта РФ.
Биометрическая идентификация внедряется всё активнее! Решительным рывком в данном направлении станет запуск компанией «Ростелеком» Единой биометрической системы, намеченный на 1 июля 2018 года. С её помощью россияне смогут открывать счета и получать кредиты без личного обращения в банки (после личного прохождения физической процедуры идентификации, разумеется). Тем временем, Tele2 уже внедрила биометрическую идентификацию в своих «симкоматах» — устройствах, осуществляющих подключение к сети и выдачу SIM-карт без участия человека-оператора. Первый «симкомат» компании уже начал работу в аэропорту «Внуково», а в перспективе Tele2 намерена заменить такими аппаратами «классические» центры обслуживания клиентов.
В условиях повсеместного использования информационных технологий вопросы кибербезопасности являются ключевыми практически для любого предприятия, — и, конечно, государства. Причём обеспечивать ИТ-защиту на федеральном уровне должен крупный оператор, имеющий соответствующую инфраструктуру и компетенции. В идеале — с привлечением ведущих профильных специалистов!.. Именно такое решение было принято компанией «Ростелеком», усилившей собственную команду профессионалов специалистами Solar Security — технологического лидера в сфере целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью. Для этого «Ростелеком» приобрёл 100% акций Solar Security и заявил о создании национального оператора кибербезопасности на базе нового актива.
Споры о том, какая СУБД лучше, — MySQL или PostgreSQL, — возникают на просторах Интернета довольно часто. И хотя однозначного ответа на этот вопрос нет, к преимуществам последней можно отнести полнотекстовый поиск, сжатие на лету, нестандартные типы данных (например, IP-адреса), механизмы считывания информации «порциями» и многое другое. Узнать об этих особенностях, — а также о новшествах PostgreSQL 11, — ростовчане смогут уже в пятницу. Ведь 1 июня в «Южном ИТ-парке» состоится открытая встреча разработчиков и пользователей данной СУБД. В ходе «митапа» специалисты обсудят возможности новой версии продукта, тонкости миграции на PostgreSQL, а также общие вопросы оптимизации и проектирования баз данных. Приходите — будет интересно!..
Спутниковая навигация сегодня широко используется частными лицами и предприятиями. Отслеживание перемещений общественного и служебного транспорта, — или курьера с пиццей, — повышают эффективность работы компании и увеличивают лояльность клиентов. Однако позиционирование по спутниковым снимкам не всегда эффективно. Ведь при увеличении масштаба такие изображения постепенно превращаются в смесь невнятных пикселей, за которыми скрывается объект. Решить проблему можно, «освежив» картинку с более близкого расстояния — например, отсняв местность с квадрокоптера. При этом получившуюся тайловую карту (состоящую из склеенных изображений местности) можно легко интегрировать, к примеру, в диспетчерскую систему «Сириус Навигатор».
Системы видеонаблюдения стали неотъемлемой частью современной цивилизации. С их помощью обеспечивают безопасность граждан, анализируют потребительское поведение, контролируют производственные процессы и решают десятки других задач. Однако зачастую сами камеры используются лишь как средство видеосьёмки, а обработка поступивших данных осуществляется только на серверах. Это предъявляет высокие требования к каналам связи, — как по пропускной способности, так и по надёжности, — а также к вычислительным мощностям ЦОДов и ёмкостям систем хранения... Изменить ситуацию взялась российская компания «Вокорд», представившая первую в мире камеру со встроенным распознаванием лиц. Интеллектуальная модель VOCORD NetCam.AI способна самостоятельно обрабатывать изображения, строить биометрические шаблоны и сравнивать их с имеющимися в собственной памяти. При этом, для хранения обширной базы биометрических профилей, — и их синхронизации с сервером, — не требуются значительные ресурсы, ведь каждый из них «весит» менее 1 килобайта!