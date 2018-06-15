Прямые трансляции матчей FIFA 2018 — в формате HD+
Яркая победа российской сборной, открывшая Чемпионат мира по футболу FIFA 2018, привлекла интерес к данному состязанию даже у зрителей, далёких от спорта. Поэтому особенно приятно, что зрители «Интерактивного ТВ» компании «Ростелеком» смогут следить за всеми состязаниями в формате сверхвысокой чёткости!.. Для этого на время футбольного чемпионата канал «Матч планета» заменил эксклюзивный телепроект «Матч! Ультра». В его эфире 100% контента будет посвящено проходящему в России мундиалю, — включая прямые трансляции матчей FIFA 2018.
Телеканал «Матч! Ультра» является совместным проектом «Газпром-медиа Матч» и компании «Ростелеком», выступающей официальным региональным спонсором FIFA 2018. В эфире нового телеканала 100% эфира отведено главному спортивному событию лета. При этом вещание канала будет осуществляться только во время проведения чемпионата.
Вещание канала «Матч! Ультра» организовано в формате HD+. А уникальность данного телепроекта состоит в том, что 24 часа в сутки здесь будут транслироваться матчи FIFA 2018, а между ними — авторские программы и ток-шоу о чемпионате. На канале не будет никакой рекламы. «Матч! Ультра» получает приоритет для показа эксклюзивов о мундиале. Это означает, что эксклюзивная информация про FIFA 2018 будет в первую очередь появляться на канале «Матч! Ультра» и лишь затем — на других площадках субхолдинга «ГПМ Матч».
«Мы рады подарить зрителям нашего "Интерактивного ТВ", среди которых много болельщиков, специальный тематический телеканал, — говорит президент "Ростелекома" Михаил Осеевский. — Этот канал будет полностью посвящён только одному событию — чемпионату мира по футболу FIFA 2018 — и просуществует всего один месяц, но, уверен, надолго останется в памяти зрителей. Важно, что на канале не будет телерекламы, то есть ничто не будет отвлекать внимание зрителей от матчей и их обсуждения. Канал будет транслироваться в формате HD+, максимально приближенном по характеристикам к 4К, что позволит рассмотреть мельчайшие детали игры и передать 100% эмоционального накала».
В эфире канала «Матч! Ультра» появятся премьерные выпуски программ «Портреты игроков Чемпионата мира», «Дорога в Россию» и много другого тематического контента. Съемки будут проводиться в знаменитой 8 студии «Останкино», которая знакома зрителям по таким проектам как «8-16», «Разогрев», «Английский акцент» и другим программам, выходящим на тематическом канале «Наш футбол». В преддверии чемпионата студия будет полностью переоборудована и подготовлена для эфиров с использованием самых современных технологий.
Ведущими и комментаторами на новом канале станут известные российским поклонникам футбола лица телеканала «Матч ТВ». Одно из новшеств и отличий «Матч! Ультра» — у многих ведущих и комментаторов появятся видеоблоги на канале, где они будут делиться со зрителями эксклюзивной информацией в своей уникальной узнаваемой манере.
На период проведения мундиаля новый эксклюзивный канал заменит на «Интерактивном ТВ» канал «Матч планета», вещание которого в прежнем формате возобновится 16 июля.
Национальный оператор «Ростелеком» и компания LG объявили о выгодной акции для всех россиян. По её условиям, покупатель самртфона LG V30+ с 8-ядерным процессором, звуком Hi-Fi и дисплеем QHD+ (2880x1440) может получить его в кредит 0-0-12 с ежемесячным платежом от 4999 рублей. При этом в качестве бонуса «Ростелеком» подарит каждому покупателю гаджета 32-дюймовый LED-телевизор LG — и льготные условия на подключение «Интерактивного ТВ 2.0». Подробности щедрого предложения читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!..
Предстоящий Чемпионат мира по футболу — ещё один повод задуматься о покупке нового телевизора. Ведь следить за матчами FIFA 2018 приятнее на большом экране, а по окончании спортивного праздника здесь же можно наблюдать за приключениями любимых телегероев. Поскольку компания «Ростелеком» до 15 июня дарит каждому покупателю популярных телевизоров Samsung Smart TV три месяца бесплатной подписки на пакет каналов «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ 2.0»!.. И это лишь одно из множества выгодных предложений «Ростелекома». Помимо этого, пользователей мобильной связи ждёт безлимитный видеотрафик, а зрителей телеканала MyZen TV — розыгрыш классного планшета!
Предстоящий чемпионат мира по футболу — это не только яркое зрелище и долгожданное событие для любителей спорта. Матчей FIFA 2018 с нетерпением ждут и представители бизнеса — владельцы гостиниц, экскурсионных компаний и ресторанов. Но как привлечь гостей чемпионата именно в свои заведения?.. Ответ очевиден — это прямые трансляции матчей FIFA 2018, которые к тому же не потребуют больших инвестиций. Ведь компания «Ростелеком» предлагает корпоративным клиентам организовать футбольные трансляции в своих барах, ресторанах и других заведениях в полном соответствии с требованиями FIFA. Для этого достаточно подключить корпоративный пакет «Футбол здесь», получив ТВ-приставку «Ростелеком» всего за 1 рубль — и годовую рассрочку на HD-телевизоры с диагональю от 32 до 55 дюймов. Спешите воспользоваться выгодным предложением!
Сегодня во Франции начался 71-й Каннский международный кинофестиваль. Участниками этого престижного конкурса станут десятки фильмов со всего мира. Какие фильмы признает лучшим жюри во главе с Кейт Бланшетт? Ответы на эти вопросы первыми смогут узнать зрители «Интеративного ТВ» компании «Ростелеком». Ведь здесь, на канале «Кино ТВ», их ждут эксклюзивные репортажи и прямые трансляции с Каннского кинофестиваля!
Компания «Ростелеком» продолжает расширять ассортимент «Интерактивного телевидения». Очередной новинкой стал канал «Дикий», позволяющий по-новому взглянуть на охоту и рыбалку. В эфире данного телепроекта представлены уникальные съёмки самых красивых охотничье-рыболовных мест мира, советы экспертов по выбору снастей и оружия, — а также секреты приготовления вкусных блюд из свежей добычи. При этом смотреть канал «Дикий» могут подписчики самых популярных пакетов «Интерактивного ТВ».