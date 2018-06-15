Прямые трансляции матчей FIFA 2018 — в формате HD+

Яркая победа российской сборной, открывшая Чемпионат мира по футболу FIFA 2018, привлекла интерес к данному состязанию даже у зрителей, далёких от спорта. Поэтому особенно приятно, что зрители «Интерактивного ТВ» компании «Ростелеком» смогут следить за всеми состязаниями в формате сверхвысокой чёткости!.. Для этого на время футбольного чемпионата канал «Матч планета» заменил эксклюзивный телепроект «Матч! Ультра». В его эфире 100% контента будет посвящено проходящему в России мундиалю, — включая прямые трансляции матчей FIFA 2018.

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Телеканал «Матч! Ультра» является совместным проектом «Газпром-медиа Матч» и компании «Ростелеком», выступающей официальным региональным спонсором FIFA 2018. В эфире нового телеканала 100% эфира отведено главному спортивному событию лета. При этом вещание канала будет осуществляться только во время проведения чемпионата.



Вещание канала «Матч! Ультра» организовано в формате HD+. А уникальность данного телепроекта состоит в том, что 24 часа в сутки здесь будут транслироваться матчи FIFA 2018, а между ними — авторские программы и ток-шоу о чемпионате. На канале не будет никакой рекламы. «Матч! Ультра» получает приоритет для показа эксклюзивов о мундиале. Это означает, что эксклюзивная информация про FIFA 2018 будет в первую очередь появляться на канале «Матч! Ультра» и лишь затем — на других площадках субхолдинга «ГПМ Матч».



«Мы рады подарить зрителям нашего "Интерактивного ТВ", среди которых много болельщиков, специальный тематический телеканал, — говорит президент "Ростелекома" Михаил Осеевский. — Этот канал будет полностью посвящён только одному событию — чемпионату мира по футболу FIFA 2018 — и просуществует всего один месяц, но, уверен, надолго останется в памяти зрителей. Важно, что на канале не будет телерекламы, то есть ничто не будет отвлекать внимание зрителей от матчей и их обсуждения. Канал будет транслироваться в формате HD+, максимально приближенном по характеристикам к 4К, что позволит рассмотреть мельчайшие детали игры и передать 100% эмоционального накала».



В эфире канала «Матч! Ультра» появятся премьерные выпуски программ «Портреты игроков Чемпионата мира», «Дорога в Россию» и много другого тематического контента. Съемки будут проводиться в знаменитой 8 студии «Останкино», которая знакома зрителям по таким проектам как «8-16», «Разогрев», «Английский акцент» и другим программам, выходящим на тематическом канале «Наш футбол». В преддверии чемпионата студия будет полностью переоборудована и подготовлена для эфиров с использованием самых современных технологий.



Ведущими и комментаторами на новом канале станут известные российским поклонникам футбола лица телеканала «Матч ТВ». Одно из новшеств и отличий «Матч! Ультра» — у многих ведущих и комментаторов появятся видеоблоги на канале, где они будут делиться со зрителями эксклюзивной информацией в своей уникальной узнаваемой манере.



На период проведения мундиаля новый эксклюзивный канал заменит на «Интерактивном ТВ» канал «Матч планета», вещание которого в прежнем формате возобновится 16 июля.