Лучшие выпускники ЮФУ будут проектировать приборы для космоса

Вопрос трудоустройства является одним из самых актуальных для выпускников ВУЗов. Где получить первый опыт работы, — и возможен ли будет карьерный рост?.. Главными преимуществами соискателя в такой ситуации, конечно, являются полученные знания и навыки самообучения. Однако не стоит недооценивать и партнёрские связи Alma Mater, заинтересованной в трудоустройстве своих бывших студентов. В частности, ЮФУ анонсировал ряд вакансий для своих выпускников в НПП космического приборостроения «Квант». По данным университета, данное предприятие готово принять инженеров-программистов, конструкторов и электроников с дипломами ЮФУ. А для магистрантов данного ВУЗа предусмотрена частичная занятость и гибкий согласованный график. Более того, попробовать себя в качестве сотрудника перспективного предприятия может выпускник любого ВУЗа!

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Однако, по мнению экспертов TechnoDrive, заинтересованность НПП КП «Квант» именно в выпускниках ЮФУ связана, прежде всего, не с партнёрскими связями, а с качеством обучения и содержанием учебной программы федерального университета. В частности, ростовское предприятие интересуют специалисты, умеющие программировать микроконтроллеры Keil и IAR, имеющие навыки разработки программных модулей и протоколов взаимодействия периферийных устройств (ОС Windows и Linux), — а также умеющие программировать на C/С++, С#, Delphi, проектирующие базы данных Firebird, MS SQL Server, PostgreSQL, MySQL).



Помимо этого, «Квант» заинтересован в специалистах, имеющих навыки web-программирования, разработки мобильных приложений (Android и iOS), создания математических моделей оптико-электронных приборов, разработки алгоритмов и программного обеспечения для испытательного оборудования и так далее.



Если у вас есть соответствующие навыки, — но нет диплома ЮФУ, — имеет смысл связаться с НПП КП «Квант» напрямую, используя контакты на сайте предприятия. В то время как выпускникам Южного федерального университета в трудоустройстве готов содействовать Центр развития карьеры, который перешлёт полученные резюме потенциальному работодателю.



Среди преимуществ работы в НПП КП «Квант» заявлены официальное трудоустройство, социальное обеспечение, — и возможность трудоустройства без опыта работы. Также, конечно, предусмотрено обучение молодых специалистов и наставничество.



Напомним, что НПП КП «Квант» является известным производителем оптико-электронных приборов ориентации и астронавигации космических аппаратов. Соответствующее оборудование успешно используется в отечественных и международных космических проектах «Экспресс», «Океан», «Бион», «Фотон», «Кобальт», «Союз-Икар-Глобалстар», «Ураган», «Глонасс-М», «Меридиан», — а также на международной космической станции, пилотируемом корабле «Союз-ТМА» и транспортном корабле «Прогресс-М».



Таким образом, выпускники ростовских ВУЗов могут войти в инженерную элиту, создающую космические аппараты будущего. Всё, что для этого нужно сегодня — отправить резюме и подтвердить свои знания на практике!