Лучшие выпускники ЮФУ будут проектировать приборы для космоса
Вопрос трудоустройства является одним из самых актуальных для выпускников ВУЗов. Где получить первый опыт работы, — и возможен ли будет карьерный рост?.. Главными преимуществами соискателя в такой ситуации, конечно, являются полученные знания и навыки самообучения. Однако не стоит недооценивать и партнёрские связи Alma Mater, заинтересованной в трудоустройстве своих бывших студентов. В частности, ЮФУ анонсировал ряд вакансий для своих выпускников в НПП космического приборостроения «Квант». По данным университета, данное предприятие готово принять инженеров-программистов, конструкторов и электроников с дипломами ЮФУ. А для магистрантов данного ВУЗа предусмотрена частичная занятость и гибкий согласованный график. Более того, попробовать себя в качестве сотрудника перспективного предприятия может выпускник любого ВУЗа!
Однако, по мнению экспертов TechnoDrive, заинтересованность НПП КП «Квант» именно в выпускниках ЮФУ связана, прежде всего, не с партнёрскими связями, а с качеством обучения и содержанием учебной программы федерального университета. В частности, ростовское предприятие интересуют специалисты, умеющие программировать микроконтроллеры Keil и IAR, имеющие навыки разработки программных модулей и протоколов взаимодействия периферийных устройств (ОС Windows и Linux), — а также умеющие программировать на C/С++, С#, Delphi, проектирующие базы данных Firebird, MS SQL Server, PostgreSQL, MySQL).
Помимо этого, «Квант» заинтересован в специалистах, имеющих навыки web-программирования, разработки мобильных приложений (Android и iOS), создания математических моделей оптико-электронных приборов, разработки алгоритмов и программного обеспечения для испытательного оборудования и так далее.
Если у вас есть соответствующие навыки, — но нет диплома ЮФУ, — имеет смысл связаться с НПП КП «Квант» напрямую, используя контакты на сайте предприятия. В то время как выпускникам Южного федерального университета в трудоустройстве готов содействовать Центр развития карьеры, который перешлёт полученные резюме потенциальному работодателю.
Среди преимуществ работы в НПП КП «Квант» заявлены официальное трудоустройство, социальное обеспечение, — и возможность трудоустройства без опыта работы. Также, конечно, предусмотрено обучение молодых специалистов и наставничество.
Напомним, что НПП КП «Квант» является известным производителем оптико-электронных приборов ориентации и астронавигации космических аппаратов. Соответствующее оборудование успешно используется в отечественных и международных космических проектах «Экспресс», «Океан», «Бион», «Фотон», «Кобальт», «Союз-Икар-Глобалстар», «Ураган», «Глонасс-М», «Меридиан», — а также на международной космической станции, пилотируемом корабле «Союз-ТМА» и транспортном корабле «Прогресс-М».
Таким образом, выпускники ростовских ВУЗов могут войти в инженерную элиту, создающую космические аппараты будущего. Всё, что для этого нужно сегодня — отправить резюме и подтвердить свои знания на практике!
Каждую третью субботу мая в Южном федеральном университете проходит традиционный День выпускника. Площадками для его проведения становятся факультеты, институты и академии ЮФУ, — включая таганрогский «Радик», а ныне Институт радиотехнических систем и управления. Не стал исключением и нынешний год, в котором дата праздника выпала на 19 мая. По утверждению организаторов, в этот день гостей ждут лекции, презентации, концертные номера, — а также общение с бывшими сокурсниками и преподавателями. Всё, что для этого требуется, — предварительно зарегистрироваться онлайн (или с помощью волонтёров уже на месте проведения мероприятия).
Ежегодно сотни абитуриентов стремятся поступить на мехмат ЮФУ, чтобы получить по-настоящему востребованные и качественные знания. Однако удаётся это не каждому! Повысить шансы на зачисление, конечно, можно занимаясь на «нулевом курсе» или в воскресной компьютерной школе, — что в большей степени актуально для ростовчан и жителей городов-спутников. Но есть и ещё один способ заявить о себе, — заработав льготы при поступлении на мехмат. Этот способ — Олимпиада по информатике для учеников 8-11 классов, победители которой получат до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.
Чем ближе лето, тем актуальнее проблема выбора для выпускников школ 2018 года. Им нужно определиться не только с направлением обучения, но и с ВУЗом, в который подавать документы. И этот выбор не всегда очевиден!.. Например, стать ИТ-специалистом можно не только в классическом университете, но и в профильном, — причём в последнем случае выпускнику, как правило, не придётся серьёзно «доучиваться» на новой работе. В частности, РГУПС предлагает абитуриентам сразу два ИТ-направления бакалавриата — причём с 49 бюджетными местами! Узнать об этом подробнее можно на Дне открытых дверей РГУПС, который состоится 20 мая в главном корпусе университета.
Будущее, предсказанное фантастами ещё в 19 веке, наконец наступило. Об этом говорят даже по радио. Искусственный интеллект уже работает в банках, роботы регулируют дорожное движение — и даже готовятся продавать билеты в ростовском зоопарке. Всё это, разумеется, лишь вершина громадной работы, которую проводят мировые корпорации. И у вас есть шанс узнать, когда в Ростове появятся такси без водителей!
Предстоящий уик-энд окажется довольно неоднозначным с точки зрения погоды. С одной стороны, на улицах будет более комфортно, чем на прошлой неделе. С другой — Gismeteo прогнозирует местами снег с дождём (пруф), невысокие температуры и ощутимые порывы ветра. Однако, это не повод оставаться дома для будущих абитуриентов. Ведь на ближайших выходных мехмат ЮФУ в Ростове-на-Дону проведёт сразу несколько полезных мероприятий! В их числе — Олимпиада по информатике и ИКТ для школьников 9-11 классов (суббота, 24 марта), а также День открытых дверей на мехмате, запланированный на воскресенье.