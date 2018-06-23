Как же всё-таки разработать приложение под Андроид?
Всего 10-15 лет назад большинство программистов создавали софт для настольных компьютеров или серверов. Сегодня же доля приложений для мобильных устройств стремительно растёт, — а девелоперы активно осваивают новые инструменты программирования под iOS и Android. На этом пути особенно полезным является обмен опытом между разработчиками, — особенно если в нём принимают участие создатели известных программ для банков, сферы торговли и развлечений. Именно такой митап состоится в ближайшую субботу, 23 июня, на базе Южного IT-парка. Принять участие в нём может любой программист, интересующийся разработкой мобильного софта — от начинающих до гуру. Вход свободный!
По официальной информации, семинар для мобильных разработчиков будет включать четыре основных доклада. В начале Вячеслав Енютин, специализирующийся на программировании под Android, расскажет о системе автоматической сборки приложений Gradle. В частности, будут затронуты вопросы управления ресурсами и построения их иерархии, — а также нововведений данной среды.
Ещё один доклад, посвящённый Android-разработке, сделает Михаил Панчуков из компании «Киноплан». На этот раз речь пойдёт о Kotlin — статически типизированном языке программирования, работающем поверх JVM и разрабатываемом компанией JetBrains. По мнению создателей, им удалось создать более лаконичный и типобезопасный язык, чем Java и более простой, нежели Scala. Насколько это утверждение справедливо, вы можете убедиться сами, по итогам выступления Михаила Панчукова в ближайшую субботу.
Не останутся без внимания и разработчики iOS-приложений. Для них свой доклад «WWDC для каждого» представит Владислав Прусаков, создающий мобильный софт для известного банка. Напомним, что за упомянутой в заглавии аббервиатурой скрывается всемирная конференция разработчиков Apple, недавно завершившаяся в Калифорнии. Какие новинки там презентовали, — и что ждать «девелоперам» от новых платформ iOS 12 и macOS Mojave, — участники митапа в Ростове смогут узнать «из первых уст».
Гостей семинара, наверняка заинтересует доклад «Ручное и автоматизированное тестирование iOS-приложений на примере приложения TradingView», который сделает QA-команды мобильной разработки Сергей Каменский.
Помимо этого, участников встречи ждёт неформальное общение и много другой интересной информации. Так что разработчикам мобильных приложений из Ростова и области не стоит пропускать столь значимое мероприятие!
Напомним, что состоится оно 23 июня в Южном IT-парке по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 91 (БЦ «Лига Наций», 7 этаж). Начало — в 15 часов.
С 23 по 24 мая в ДГТУ состоится открытый фестиваль робототехники DSTU RoboSpring 2018. По данным организаторов, в этом году престижное состязание юных изобретателей и их «электронных друзей» будет проходить в необычном формате. На смену роботам-бойцам прошлых лет придут агроботы, повышающие урожайность сельскохозяйственных земель и сокращающие негативное влияние пищевых отходов на окружающую среду. Кроме того, в главной номинации участникам DSTU RoboSpring 2018 предстоит разработать робота, который будет собирать и транспортировать предметы.
Экспертный совет XII Всероссийского конкурса научно-инновационных проектов объявил имена финалистов, приглашённых в Москву для презентации своих изобретений. Среди шести претендентов на главный приз — 350 000 рублей от компании Siemens, — оказалась и представительница ЮФО. Десятиклассница Надежда Пропастина из посёлка Комсомолец Краснодарского края представит жюри инновационный кубик-трансформер «Добрые сказки», развивающий интеллект, фантазию и тактильные ощущения у дошкольников. Отметим, что это уже не первый социально ориентированный проект, представленный учащимися ЮФО на конкурс «Сименс». Два года назад с разработкой для слабовидящих и слабослышащих детей в финал состязания вышла юная изобретательница Дарья Берейчук из Волгодонска.
27 апреля на базе Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики пройдёт областной конкурс по робототехнике для школьников. Участниками состязания могут стать ребята трёх возрастных групп — 7-9 лет, 10-12 лет и 13-17 лет, — объединившиеся в команды по два человека. При этом конкурсные задания будут включать теоретическую и практическую части, — а победители получат дипломы и возможность для дальнейшего развития своих навыков.
Роботы — это актуально! Причём в данной сфере успехи делают не только крупные компании и инженеры со стажем, но и школьники!.. Например, учащиеся Юридической гимназии №9 (Ростов-на-Дону) стали лауреатами X Всероссийского технологического фестиваля PROFEST в Москве. Семиклассники Александр Гирин и Игорь Бородавкин под руководством учителя информатики Елены Богославской продемонстрировали жюри высокий уровень подготовки, — и в соревнованиях со старшеклассниками завоевали II место в дисциплине «Робоsкарт. Робофутбол».
Вчера Областной центр технического творчества учащихся в Ростове-на-Дону отметил 90-летие. За свою почти вековую историю ОЦТТУ стал свидетелем невероятной смены технологий — от «простых» приборов для уроков физики, создававшихся в 30-е годы прошлого века, до оригинальных роботов, которые собирают и программируют сегодняшние ученики. Неизменными в работе Центра остались лишь профессионализм преподавателей и стремление идти в ногу со временем. Что неизменно побуждает ростовских школьников к технике и изобретательству!..