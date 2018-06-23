Как же всё-таки разработать приложение под Андроид?

Всего 10-15 лет назад большинство программистов создавали софт для настольных компьютеров или серверов. Сегодня же доля приложений для мобильных устройств стремительно растёт, — а девелоперы активно осваивают новые инструменты программирования под iOS и Android. На этом пути особенно полезным является обмен опытом между разработчиками, — особенно если в нём принимают участие создатели известных программ для банков, сферы торговли и развлечений. Именно такой митап состоится в ближайшую субботу, 23 июня, на базе Южного IT-парка. Принять участие в нём может любой программист, интересующийся разработкой мобильного софта — от начинающих до гуру. Вход свободный!

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По официальной информации, семинар для мобильных разработчиков будет включать четыре основных доклада. В начале Вячеслав Енютин, специализирующийся на программировании под Android, расскажет о системе автоматической сборки приложений Gradle. В частности, будут затронуты вопросы управления ресурсами и построения их иерархии, — а также нововведений данной среды.



Ещё один доклад, посвящённый Android-разработке, сделает Михаил Панчуков из компании «Киноплан». На этот раз речь пойдёт о Kotlin — статически типизированном языке программирования, работающем поверх JVM и разрабатываемом компанией JetBrains. По мнению создателей, им удалось создать более лаконичный и типобезопасный язык, чем Java и более простой, нежели Scala. Насколько это утверждение справедливо, вы можете убедиться сами, по итогам выступления Михаила Панчукова в ближайшую субботу.



Не останутся без внимания и разработчики iOS-приложений. Для них свой доклад «WWDC для каждого» представит Владислав Прусаков, создающий мобильный софт для известного банка. Напомним, что за упомянутой в заглавии аббервиатурой скрывается всемирная конференция разработчиков Apple, недавно завершившаяся в Калифорнии. Какие новинки там презентовали, — и что ждать «девелоперам» от новых платформ iOS 12 и macOS Mojave, — участники митапа в Ростове смогут узнать «из первых уст».



Гостей семинара, наверняка заинтересует доклад «Ручное и автоматизированное тестирование iOS-приложений на примере приложения TradingView», который сделает QA-команды мобильной разработки Сергей Каменский.



Помимо этого, участников встречи ждёт неформальное общение и много другой интересной информации. Так что разработчикам мобильных приложений из Ростова и области не стоит пропускать столь значимое мероприятие!



Напомним, что состоится оно 23 июня в Южном IT-парке по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 91 (БЦ «Лига Наций», 7 этаж). Начало — в 15 часов.