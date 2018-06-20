Студенты-атомщики из Волгодонска строят АЭС за рубежом

Одним из видов высокотехнологичной продукции России, востребованным на мировом рынке, является строительство АЭС. Сегодня такие проекты успешно реализуются корпорацией «Росатом» в Индии, Бангладеш и Турции. Причём к созданию новых электростанций привлекаются как специалисты с многолетним опытом, так и выпускники профильных ВУЗов. В частности, пятикурсник ВИТИ НИЯУ МИФИ Андрей Матюха, обучающийся по специальности «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг», единственный из Ростовской области получил приглашение в студенческий стройотряд «Лотос». Который в ближайшее время отправится на одну из масштабных строек «Росатома» в Бангладеш — суперсовременную АЭС «Руппур».

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Корпорация «Росатом» активно привлекает студенческие отряды к строительству АЭС в России и за рубежом. Это позволяет молодым студентам-атомщикам набраться опыта ещё до окончания Alma mater, — и, получив диплом, быстро влиться в дружную команду профессиональных инженеров и проектировщиков атомных электростанций.



Так, в 2017 году в студенческих стройотрядах атомной отрасли работали 1690 человек. Их труд был востребован на «ПО «Маяк», Ленинградской и, конечно, Ростовской АЭС. А в нынешнем году «Росатом» объявил конкурс на право участия в сооружении АЭС за рубежом. Кандидатам было предложено направить резюме и презентации, которые тщательно изучала экспертная комиссия.



По итогам конкурсного отбора специалисты определили 20 студентов на право участия в строительстве АЭС «Куданкулам» (Индия), «Руппур» (Бангладеш) и «Аккую» (Турция). Самый многочисленный отряд — «Лотос» — в этом году отправлится на строительную площадку АЭС «Руппур» в Бангладеш. Именно в его составе проявит свои качества пятикурсник из Волгодонска Андрей Матюха.



Несмотря на юный возраст, у Андрея уже богатая биография участника студенческих стройотрядов. На его счету участие в нескольких стройках, включая крупнейшую стройку «Мирный Атом». А возглавляемый им студенческий стройотряд «Атом-235» завоевал звание лучшего в Ростовской области.



И вот теперь — новая ступень в его биографии — участие в международном проекте ГК «Росатом». По информации ВИТИ НИЯУ МИФИ, работа Андрея в Бангладеш продлится до конца августа. За пару месяцев он получит навыки работы с технической документацией международного проекта, примет участие в приёмке оборудования и работе других отделов «Росатома». После чего, к началу учебного года вернётся в Волгодонск для завершения обучения по специальности.



Особенно приятно, что подобный опыт Андрей Матюха, — и его коллеги по стройотряду, — в дальнейшем смогут применить также в десятках других энергетических проектов, в том числе российских. Ведь доступное и качественное электричество жизненно важно, в частности, для новой цифровой экономики нашей страны.