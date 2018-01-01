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«Безлимит на Ростелеком» — СУПЕРобщение за 3 рубля в день!
Компания «Ростелеком» сообщила о запуске очередной опции для абонентов мобильной связи. Новинка предусматривает неограниченный голосовой трафик на городские и мобильные номера домашнего региона за символическую плату — всего 3 руб/сутки. Воспользоваться данным предложением могут пользователи действующих и архивных тарифов линейки «СУПЕРСИМКА FREE». При этом подключение опции «Безлимит на Ростелеком» является бесплатным.
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По информации TechnoDrive, подключить «Безлимит на Ростелеком» можно в любой день, отправив с мобильного телефона USSD-команду *100*395*1#. После этого для абонентов линейки «СУПЕРСИМКА FREE» все звонки на мобильные и стационарные телефоны Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» станут бесплатными.
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