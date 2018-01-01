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20 июня 2018, Сотовая связь в Ростове

«Безлимит на Ростелеком» — СУПЕРобщение за 3 рубля в день!

«Ростелеком»: как почти не платить за внутрисетевые звонки?Компания «Ростелеком» сообщила о запуске очередной опции для абонентов мобильной связи. Новинка предусматривает неограниченный голосовой трафик на городские и мобильные номера домашнего региона за символическую плату — всего 3 руб/сутки. Воспользоваться данным предложением могут пользователи действующих и архивных тарифов линейки «СУПЕРСИМКА FREE». При этом подключение опции «Безлимит на Ростелеком» является бесплатным.

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По информации TechnoDrive, подключить «Безлимит на Ростелеком» можно в любой день, отправив с мобильного телефона USSD-команду *100*395*1#. После этого для абонентов линейки «СУПЕРСИМКА FREE» все звонки на мобильные и стационарные телефоны Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» станут бесплатными.

Ежедневная плата за использование данной опции составит 3 рубля, а подключение и отключение соответствующего сервиса будет осуществляться бесплатно.

Единственное, за чем пользователям опции «Безлимит на Ростелеком» придётся следить, — это своевременное пополнение баланса. Ведь при недостаточности средств на оплату услуги (если баланс на момент списания меньше 3 рублей), её действие будет приостановлено, — а звонки по соответствующим направлениям придётся оплатить по базовым условиям тарифа.

Помимо упомянутых выше USSD-команд, опцией «Безлимит на Ростелеком» можно управлять из «Личного кабинета» абонента. А подробные правила оказания соответствующей услуги можно найти на сайте оператора.

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Сотовая связь в Ростове

«Билайн» извинился перед ФАС, но тарифы менять не намерен


За пару десятилетий россияне привыкли к «маленьким тарифным хитростям», которыми сотовые операторы отвечают на инициативы законодателей. Так было при отмене платы за входящие звонки в 2006 году, повышении тарифов на интерконнект, — и так есть сейчас, при вынужденном отказе от внутрисетевого и национального роуминга. Одной из подобных «хитростей» является «плата за соединение», благодаря которой связь формально не тарифицируется (0 руб/мин), но абоненту всё равно приходится платить за звонок. Именно такой приём применил «Билайн» к входящим звонкам за пределами домашнего региона, — ставшим бесплатными по настоянию ФАС России. К каждому из них оператор теперь добавляет по 5 рублей «за соединение». Более того, на запросы абонентов в call-центре оператора неоднократно утверждали, что подобный тариф, — не бесплатные входящие, а именно дополнительные 5 рублей за входящий звонок «в бывшем роуминге», — согласован ФАС. Что вызвало у регулятора справедливое возмущение и стало поводом для возбуждения антимонопольного дела в отношении ПАО «ВымпелКом».
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«Билайн»: антилидер поневоле?


Работа крупного оператора связи сложна и многогранна, поэтому иногда случаются накладки. Более того, порой бизнес-процессы «дают сбой» сразу по нескольким направлениям. С подобной ситуацией в конце минувшего года столкнулся «Билайн», возглавивший антирейтинги Роскомнадзора по количеству «серых» SIM-карт в России и числу базовых станций, эксплуатирующихся с нарушениями. Кроме того, в декабре ростовский «Билайн» был оштрафован за списание денег со счёта абонента без согласия последнего.
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Отмена роуминга не снизит расходы абонентов?


Уже в первой половине 2018 года российские операторы отменят понятие внутрисетевого и национального роуминга. Об этом сообщил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров на совещании в Москве. Для абонентов это означает выравнивание тарифов на всей территории страны (возможно, с некоторыми оговорками для Крыма), — причём декларируется снижение цен для путешественников в 2-3 раза, «в зависимости от условий обслуживания и удалённости поездки». Тем временем, ряд экспертов относится к подобным прогнозам с умеренным скептицизмом и обращает внимание на схемы компенсации «выпадающих доходов», уже реализуемые сотовыми операторами. О хитросплетениях «безроуминговых тарифов» — и возможностях реально сэкономить на связи, — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Более 28 тысяч жителей Ростовской области выбрали сотовую связь «Ростелекома»


Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» подвёл итоги 2017 года в сегменте мобильной связи. По официальной информации оператора, на текущий момент SIM-карты национального оператора используют более чем 28 000 абонентов Ростова и области, — из которых 8 000 человек используют сотовую связь «Ростелекома» для бизнеса. Более того, в преддверие Нового года абонентская база компании может существенно расшириться из-за акции «Год без забот». В ходе акции покупатели «Годового абонемента» смогут несколько месяцев пользоваться надёжной мобильной связью бесплатно.
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Международный роуминг «МегаФона» покоряет ценовой Эверест


Расценки российских «сотовиков» на международный роуминг сложно назвать доступными, — особенно когда речь идёт об экзотических странах. Причём эта тенденция — весьма устойчивая. К примеру, с 19 декабря «МегаФон» вводит новые тарифы на роуминг. Согласно им, одна минута исходящего или даже входящего разговора в Непале обойдётся абонентам в рекордные 350 рублей! Таким образом, пообщаться вдоволь покорители Гималайских высот смогут лишь купив заранее «турсимку» с бесплатными входящими и исходящими в этой стране примерно по 41 руб/мин. И, к сожалению, Непал — не единственная локация, где «МегаФон» оценил свои услуги в 350 руб/мин. В этом же списке оказались Багамские острова, Доминика, Кения, Танзания, Мадагаскар и ещё 130 стран мира. О том, почему тарифы в роуминге «МегаФона» достигли «горных вершин», — и как сэкономить на сотовой связи за границей, — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive.
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