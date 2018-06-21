Бесплатные билеты на матчи FIFA действительно разыгрываются!
Яркий спортивный праздник, проходящий в России, — и впечатляющие успехи национальной сборной, — продолжают привлекать внимание к матчам FIFA 2018. В результате, всё больше людей вливаются в ряды болельщиков и хотят стать ближе к мундиалю. К счастью, такую возможность им предоставляет компания «Ростелеком» — официальный региональный спонсор чемпионата!.. На этой неделе оператор назвал имена 600 любителей футбола из ЮФО и СКФО, которые получат бесплатные билеты на матчи FIFA 2018 по итогам розыгрыша. А для остальных пользователей «Ростелеком» предлагает популярную компьютерную игру FIFA 18 на эксклюзивных условиях.
Напомним, что под брендом FIFA проводится не только легендарный Чемпионат мира по футболу, но и продаётся компьютерная игра, пользователями которой являются более 42 млн человек. Причём до 15 августа получить её можно всего за 999 рублей!.. Для этого достаточно принять участие в акции «Футболомания», организованной компанией «Ростелеком».
Чтобы получить ключ к игре FIFA 18 нужно в период акции оставить заявку на подключение высокоскоростного «Домашнего Интернета» или пакета «Интернет+ТВ» от компании «Ростелеком», — а также оплатить авансом три месяца пользования услугами. Таким образом, абоненты компании получают не только возможность смотреть Чемпионат мира по футболу «из первого ряда», но и самостоятельно играть за любимую сборную в виртуальном (и очень реалистичном) мире.
Более того, на время мундиаля всем игрокам FIFA 18 бесплатно доступно специальное дополнение к игре — со всеми командами-участниками чемпионата, стадионами и символикой главного спортивного события этого лета.
Зарегистрироваться в акции «Футболомания», — и подключить услуги ведущего телеком-оператора России, — можно в офисах «Ростелекома», по бесплатному номеру (800) 100-08-00 или на сайте компании.
Билет на финал FIFA 2018 — бесплатно!
Тем временем, нынешние абоненты «Ростелекома», — участники программы лояльности «Бонус», — готовятся посетить матчи чемпионата мира лично. Такую возможность им предоставил оператор, назвавший имена 600 обладателей бесплатных билетов, победивших в футбольном конкурсе. Напомним, что с 10 апреля по 8 июня любой абонент мог зарегистрироваться в данной акции и принять участие в розыгрыше билетов на любой из 64 матчей FIFA 2018 в России — включая полуфиналы и финал.
Среди победителей конкурса оказались как частные лица, так и представители малого и среднего бизнеса, подключившие услуги «Ростелекома» в рамках акции «Быть в плюсе». Полный список победителей можно найти здесь.
А чемпионат мира FIFA 2018 в России продолжается. Более того, самые захватывающие матчи ещё впереди!.. Следить за ними ростовские болельщики смогут как с помощью «Интерактивного ТВ», — дома или в спортивном баре, — так и лично, на стадионе «Ростов-Арена», где «Ростелеком» также позаботился о качестве мобильной связи и скорости Интернета.
Альтернативный оператор «Таймер» совместно с игровым клубом «Барракуда» (Аксай) объявили о проведении летнего турнира по дисциплине World of Tanks. Принять участие в киберспортивном состязании могут все желающие, — в том числе гости из других городов, объединившиеся в команды по 5 человек. При этом призовой фонд чемпионата составит 35000 рублей, — а для абонентов «Таймера» участие в состязании будет бесплатным. Подробности предстоящего турнира и правила регистрации игроков читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Отечественные центры обработки данных продолжают стремительно наращивать абонентскую базу. По данным компании «Ростелеком», — крупнейшего оператора ЦОД в России, — за первый квартал 2018 года выручка от соответствующих услуг показала рост на 32%!.. За последние годы надёжность и производительность отечественных data-центров уже оценили тысячи компаний — от международных игроков, обрабатывающих персональные данные россиян до небольших фирм, предпочитающих арендовать ИТ-инфраструктуру и услуги у ведущего телеком-оператора. Несмотря на это, доля России в мировом сегменте услуг data-центров составляет менее 1%, — что открывает впечатляющие перспективы для роста.
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