Бесплатные билеты на матчи FIFA действительно разыгрываются!

Яркий спортивный праздник, проходящий в России, — и впечатляющие успехи национальной сборной, — продолжают привлекать внимание к матчам FIFA 2018. В результате, всё больше людей вливаются в ряды болельщиков и хотят стать ближе к мундиалю. К счастью, такую возможность им предоставляет компания «Ростелеком» — официальный региональный спонсор чемпионата!.. На этой неделе оператор назвал имена 600 любителей футбола из ЮФО и СКФО, которые получат бесплатные билеты на матчи FIFA 2018 по итогам розыгрыша. А для остальных пользователей «Ростелеком» предлагает популярную компьютерную игру FIFA 18 на эксклюзивных условиях.

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«Футболомания» уже началась!



Напомним, что под брендом FIFA проводится не только легендарный Чемпионат мира по футболу, но и продаётся компьютерная игра, пользователями которой являются более 42 млн человек. Причём до 15 августа получить её можно всего за 999 рублей!.. Для этого достаточно принять участие в акции «Футболомания», организованной компанией «Ростелеком».



Чтобы получить ключ к игре FIFA 18 нужно в период акции оставить заявку на подключение высокоскоростного «Домашнего Интернета» или пакета «Интернет+ТВ» от компании «Ростелеком», — а также оплатить авансом три месяца пользования услугами. Таким образом, абоненты компании получают не только возможность смотреть Чемпионат мира по футболу «из первого ряда», но и самостоятельно играть за любимую сборную в виртуальном (и очень реалистичном) мире.



Более того, на время мундиаля всем игрокам FIFA 18 бесплатно доступно специальное дополнение к игре — со всеми командами-участниками чемпионата, стадионами и символикой главного спортивного события этого лета.



Зарегистрироваться в акции «Футболомания», — и подключить услуги ведущего телеком-оператора России, — можно в офисах «Ростелекома», по бесплатному номеру (800) 100-08-00 или на сайте компании.



Билет на финал FIFA 2018 — бесплатно!



Тем временем, нынешние абоненты «Ростелекома», — участники программы лояльности «Бонус», — готовятся посетить матчи чемпионата мира лично. Такую возможность им предоставил оператор, назвавший имена 600 обладателей бесплатных билетов, победивших в футбольном конкурсе. Напомним, что с 10 апреля по 8 июня любой абонент мог зарегистрироваться в данной акции и принять участие в розыгрыше билетов на любой из 64 матчей FIFA 2018 в России — включая полуфиналы и финал.



Среди победителей конкурса оказались как частные лица, так и представители малого и среднего бизнеса, подключившие услуги «Ростелекома» в рамках акции «Быть в плюсе». Полный список победителей можно найти здесь.



А чемпионат мира FIFA 2018 в России продолжается. Более того, самые захватывающие матчи ещё впереди!.. Следить за ними ростовские болельщики смогут как с помощью «Интерактивного ТВ», — дома или в спортивном баре, — так и лично, на стадионе «Ростов-Арена», где «Ростелеком» также позаботился о качестве мобильной связи и скорости Интернета.