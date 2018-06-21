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21 июня 2018, Интернет в Ростове

Бесплатные билеты на матчи FIFA действительно разыгрываются!

Матчи FIFA 2018: реальные и виртуальные версии!Яркий спортивный праздник, проходящий в России, — и впечатляющие успехи национальной сборной, — продолжают привлекать внимание к матчам FIFA 2018. В результате, всё больше людей вливаются в ряды болельщиков и хотят стать ближе к мундиалю. К счастью, такую возможность им предоставляет компания «Ростелеком» — официальный региональный спонсор чемпионата!.. На этой неделе оператор назвал имена 600 любителей футбола из ЮФО и СКФО, которые получат бесплатные билеты на матчи FIFA 2018 по итогам розыгрыша. А для остальных пользователей «Ростелеком» предлагает популярную компьютерную игру FIFA 18 на эксклюзивных условиях.

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«Футболомания» уже началась!

Напомним, что под брендом FIFA проводится не только легендарный Чемпионат мира по футболу, но и продаётся компьютерная игра, пользователями которой являются более 42 млн человек. Причём до 15 августа получить её можно всего за 999 рублей!.. Для этого достаточно принять участие в акции «Футболомания», организованной компанией «Ростелеком».

Чтобы получить ключ к игре FIFA 18 нужно в период акции оставить заявку на подключение высокоскоростного «Домашнего Интернета» или пакета «Интернет+ТВ» от компании «Ростелеком», — а также оплатить авансом три месяца пользования услугами. Таким образом, абоненты компании получают не только возможность смотреть Чемпионат мира по футболу «из первого ряда», но и самостоятельно играть за любимую сборную в виртуальном (и очень реалистичном) мире.

Более того, на время мундиаля всем игрокам FIFA 18 бесплатно доступно специальное дополнение к игре — со всеми командами-участниками чемпионата, стадионами и символикой главного спортивного события этого лета.

Зарегистрироваться в акции «Футболомания», — и подключить услуги ведущего телеком-оператора России, — можно в офисах «Ростелекома», по бесплатному номеру (800) 100-08-00 или на сайте компании.

Билет на финал FIFA 2018 — бесплатно!

Тем временем, нынешние абоненты «Ростелекома», — участники программы лояльности «Бонус», — готовятся посетить матчи чемпионата мира лично. Такую возможность им предоставил оператор, назвавший имена 600 обладателей бесплатных билетов, победивших в футбольном конкурсе. Напомним, что с 10 апреля по 8 июня любой абонент мог зарегистрироваться в данной акции и принять участие в розыгрыше билетов на любой из 64 матчей FIFA 2018 в России — включая полуфиналы и финал.

Среди победителей конкурса оказались как частные лица, так и представители малого и среднего бизнеса, подключившие услуги «Ростелекома» в рамках акции «Быть в плюсе». Полный список победителей можно найти здесь.

А чемпионат мира FIFA 2018 в России продолжается. Более того, самые захватывающие матчи ещё впереди!.. Следить за ними ростовские болельщики смогут как с помощью «Интерактивного ТВ», — дома или в спортивном баре, — так и лично, на стадионе «Ростов-Арена», где «Ростелеком» также позаботился о качестве мобильной связи и скорости Интернета.

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Интернет в Ростове

Аксайский турнир по World of Tanks стартует в июле!


Альтернативный оператор «Таймер» совместно с игровым клубом «Барракуда» (Аксай) объявили о проведении летнего турнира по дисциплине World of Tanks. Принять участие в киберспортивном состязании могут все желающие, — в том числе гости из других городов, объединившиеся в команды по 5 человек. При этом призовой фонд чемпионата составит 35000 рублей, — а для абонентов «Таймера» участие в состязании будет бесплатным. Подробности предстоящего турнира и правила регистрации игроков читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Российские data-центры готовы к экспорту услуг


Отечественные центры обработки данных продолжают стремительно наращивать абонентскую базу. По данным компании «Ростелеком», — крупнейшего оператора ЦОД в России, — за первый квартал 2018 года выручка от соответствующих услуг показала рост на 32%!.. За последние годы надёжность и производительность отечественных data-центров уже оценили тысячи компаний — от международных игроков, обрабатывающих персональные данные россиян до небольших фирм, предпочитающих арендовать ИТ-инфраструктуру и услуги у ведущего телеком-оператора. Несмотря на это, доля России в мировом сегменте услуг data-центров составляет менее 1%, — что открывает впечатляющие перспективы для роста.
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«Связь на паузе»: абоненты «Ростелекома» оценили удобство добровольной блокировки


Клиенты компании «Ростелеком» по достоинству оценили услугу «Добровольная блокировка», позволяющую приостановить пользование связью на время отсутствия. По официальной информации, лишь в текущем году соответствующим сервисом клиенты «Ростелекома» воспользовались более 20 000 раз. Напомним, что «поставить связь на паузу» можно на срок от 7 до 180 дней. При этом первые 30 дней услуга «Добровольная блокировка» предоставляется совершенно бесплатно!
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«Ростелеком» представил инновации для донской молодёжи


Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» выступил техническим партнёром областного молодёжного форума «Молодая волна 2018. Поколение добровольцев». В ходе мероприятия оператор обеспечил участников и гостей высокоскоростным доступом в Интернет по технологии Wi-Fi. Помимо этого, «Ростелеком» организовал собственную площадку для обучения и отдыха, на которой донская молодёжь встретилась со специалистами компании и узнала об инновационных услугах связи.
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«Ростелеком» открыл новый салон в Шахтах


Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» продолжает расширять присутствие в донской столице и городах области. На этой неделе на карте оператора появился ещё один центр продаж и обслуживания в Шахтах. Уютный офис «Ростелекома» расположился в центре города по адресу: пр. Победы Революции, 99 (вход с ул. Шевченко) — и предлагает посетителям широкий спектр услуг национального оператора. Добро пожаловать!
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