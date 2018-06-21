«Как нейтрализовать любую DDoS-атаку за 15 минут?»
Распределённые атаки «отказ в обслуживании» (DDoS) остаются серьёзной проблемой для российских компаний и организаций. По данным «Лаборатории Касперского», количество DDoS-атак на IT-инфраструктуру отечественных предприятий и государственных учреждений в 2017 году удвоилось. Эти воздействия наносят вред репутации, значительно снижают производительность онлайн-сервисов, — а также маскируют незаконное проникновение в корпоративную сеть, отвлекают от кражи конфиденциальной информации и финансов. Ущерб от таких кибератак может достигать десятков миллионов рублей. К счастью, теперь у российских компаний появилась новая возможность эффективно противостоять злоумышленникам, — благодаря новой услуге «Дом.ru Бизнес», интегрированной в «Личный кабинет» клиента. «С её помощью клиенты оператора могут отразить DDoS-атаку любой сложности за считанные минуты, обеспечив тем самым стабильную и быструю работу своих онлайн-сервисов».
«Защита от DDoS-атак» от «Дом.ru Бизнес» является дополнительным сервисом к услуге доступа в Интернет. Современный программно-аппаратный комплекс и специалисты телеком-оператора в режиме 24/7 обеспечивают проактивный мониторинг трафика, выявляя наличие DDoS-угроз на информационные ресурсы клиента. Как только анализатор фиксирует аномальное поведение показателей трафика, в работу вступают системы фильтрации. Оборудование защиты пропускает полезный трафик, блокируя вредоносный. По утверждению специалистов холдинга «Дом.ru», время устранения отрицательного воздействия занимает не более 15 минут в зависимости от сложности атаки.
«В условиях стремительного роста объёма передаваемых данных, наибольшую опасность стали представлять DDoS-атаки, количество которых постоянно увеличивается, — комментирует директор по B2B "Дом.ru Бизнес" Елена Венцлавович. — Внедрение систем обнаружения и нейтрализации подобных угроз становится важной составляющей информационной безопасности корпоративных клиентов. Мы стремимся обеспечить максимальную защиту клиентов от киберпреступников, сохранить важные данные в безопасности. Комплексное решение "Защита от DDoS-атак" включает необходимые инструменты для надёжной информационной защиты наших клиентов и помогает бизнесу работать без перебоев».
Особую актуальность защита от DDoS-атак приобретает в период проведения чемпионата FIFA 2018. Опыт предыдущих массовых мероприятий показывает высокую активность хакеров. Специалисты по ИТ-безопасности ожидают рост числа DDoS-атак и RaaS (вымогательство как услуга) на информационные системы банков и страховых компаний, рекламных агентств, СМИ, интернет-магазинов и отелей, а также купонных сервисов, платёжных систем, служб доставки и такси. Противостоять подобным деструктивным воздействиям клиенты «Дом.ru Бизнес» смогут лишь одним нажатием кнопки в «Личном кабинете»!
Управление услугой «Защита от DDoS-атак» осуществляется в режиме реального времени. При этом каждому клиенту в «Личном кабинете» доступна вся необходимая информация по выявленным аномалиям и отражению атаки.
Сфера информационных технологий сложна и разнообразна, поэтому защита ИТ-систем требует постоянного повышения квалификации. Например, на профильных конференциях, где ведущие эксперты могут обменяться опытом. Одно из знаковых мероприятий такого рода состоится в Ростове-на-Дону грядущей осенью. 27-28 сентября гостей будет встречать III Всероссийская конференция «Информационная безопасность и импортозамещение», организованная областным министерством ИТ и связи. Посетить данное мероприятие смогут представители региональных, федеральных министерств и ведомств России, — а также эксперты в области ИБ. Регистрация участников уже открыта!
Биометрическая идентификация внедряется всё активнее! Решительным рывком в данном направлении станет запуск компанией «Ростелеком» Единой биометрической системы, намеченный на 1 июля 2018 года. С её помощью россияне смогут открывать счета и получать кредиты без личного обращения в банки (после личного прохождения физической процедуры идентификации, разумеется). Тем временем, Tele2 уже внедрила биометрическую идентификацию в своих «симкоматах» — устройствах, осуществляющих подключение к сети и выдачу SIM-карт без участия человека-оператора. Первый «симкомат» компании уже начал работу в аэропорту «Внуково», а в перспективе Tele2 намерена заменить такими аппаратами «классические» центры обслуживания клиентов.
В условиях повсеместного использования информационных технологий вопросы кибербезопасности являются ключевыми практически для любого предприятия, — и, конечно, государства. Причём обеспечивать ИТ-защиту на федеральном уровне должен крупный оператор, имеющий соответствующую инфраструктуру и компетенции. В идеале — с привлечением ведущих профильных специалистов!.. Именно такое решение было принято компанией «Ростелеком», усилившей собственную команду профессионалов специалистами Solar Security — технологического лидера в сфере целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью. Для этого «Ростелеком» приобрёл 100% акций Solar Security и заявил о создании национального оператора кибербезопасности на базе нового актива.
Споры о том, какая СУБД лучше, — MySQL или PostgreSQL, — возникают на просторах Интернета довольно часто. И хотя однозначного ответа на этот вопрос нет, к преимуществам последней можно отнести полнотекстовый поиск, сжатие на лету, нестандартные типы данных (например, IP-адреса), механизмы считывания информации «порциями» и многое другое. Узнать об этих особенностях, — а также о новшествах PostgreSQL 11, — ростовчане смогут уже в пятницу. Ведь 1 июня в «Южном ИТ-парке» состоится открытая встреча разработчиков и пользователей данной СУБД. В ходе «митапа» специалисты обсудят возможности новой версии продукта, тонкости миграции на PostgreSQL, а также общие вопросы оптимизации и проектирования баз данных. Приходите — будет интересно!..
Спутниковая навигация сегодня широко используется частными лицами и предприятиями. Отслеживание перемещений общественного и служебного транспорта, — или курьера с пиццей, — повышают эффективность работы компании и увеличивают лояльность клиентов. Однако позиционирование по спутниковым снимкам не всегда эффективно. Ведь при увеличении масштаба такие изображения постепенно превращаются в смесь невнятных пикселей, за которыми скрывается объект. Решить проблему можно, «освежив» картинку с более близкого расстояния — например, отсняв местность с квадрокоптера. При этом получившуюся тайловую карту (состоящую из склеенных изображений местности) можно легко интегрировать, к примеру, в диспетчерскую систему «Сириус Навигатор».