«Как нейтрализовать любую DDoS-атаку за 15 минут?»

Распределённые атаки «отказ в обслуживании» (DDoS) остаются серьёзной проблемой для российских компаний и организаций. По данным «Лаборатории Касперского», количество DDoS-атак на IT-инфраструктуру отечественных предприятий и государственных учреждений в 2017 году удвоилось. Эти воздействия наносят вред репутации, значительно снижают производительность онлайн-сервисов, — а также маскируют незаконное проникновение в корпоративную сеть, отвлекают от кражи конфиденциальной информации и финансов. Ущерб от таких кибератак может достигать десятков миллионов рублей. К счастью, теперь у российских компаний появилась новая возможность эффективно противостоять злоумышленникам, — благодаря новой услуге «Дом.ru Бизнес», интегрированной в «Личный кабинет» клиента. «С её помощью клиенты оператора могут отразить DDoS-атаку любой сложности за считанные минуты, обеспечив тем самым стабильную и быструю работу своих онлайн-сервисов».

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«Защита от DDoS-атак» от «Дом.ru Бизнес» является дополнительным сервисом к услуге доступа в Интернет. Современный программно-аппаратный комплекс и специалисты телеком-оператора в режиме 24/7 обеспечивают проактивный мониторинг трафика, выявляя наличие DDoS-угроз на информационные ресурсы клиента. Как только анализатор фиксирует аномальное поведение показателей трафика, в работу вступают системы фильтрации. Оборудование защиты пропускает полезный трафик, блокируя вредоносный. По утверждению специалистов холдинга «Дом.ru», время устранения отрицательного воздействия занимает не более 15 минут в зависимости от сложности атаки.



«В условиях стремительного роста объёма передаваемых данных, наибольшую опасность стали представлять DDoS-атаки, количество которых постоянно увеличивается, — комментирует директор по B2B "Дом.ru Бизнес" Елена Венцлавович. — Внедрение систем обнаружения и нейтрализации подобных угроз становится важной составляющей информационной безопасности корпоративных клиентов. Мы стремимся обеспечить максимальную защиту клиентов от киберпреступников, сохранить важные данные в безопасности. Комплексное решение "Защита от DDoS-атак" включает необходимые инструменты для надёжной информационной защиты наших клиентов и помогает бизнесу работать без перебоев».



Особую актуальность защита от DDoS-атак приобретает в период проведения чемпионата FIFA 2018. Опыт предыдущих массовых мероприятий показывает высокую активность хакеров. Специалисты по ИТ-безопасности ожидают рост числа DDoS-атак и RaaS (вымогательство как услуга) на информационные системы банков и страховых компаний, рекламных агентств, СМИ, интернет-магазинов и отелей, а также купонных сервисов, платёжных систем, служб доставки и такси. Противостоять подобным деструктивным воздействиям клиенты «Дом.ru Бизнес» смогут лишь одним нажатием кнопки в «Личном кабинете»!



Управление услугой «Защита от DDoS-атак» осуществляется в режиме реального времени. При этом каждому клиенту в «Личном кабинете» доступна вся необходимая информация по выявленным аномалиям и отражению атаки.