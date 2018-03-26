Мехмат ЮФУ поможет абитуриентам сделать выбор

20 июня в ЮФУ началась приёмная кампания 2018 года — горячая пора для абитуриентов и сотрудников ВУЗа. В то время пока последние пытаются убедить абитуриентов в преимуществах именно своего университета, факультета и кафедры, перед вчерашними школьниками (и выпускниками колледжей) стоит непростая задача — определить, куда действительно стоит поступать и что для этого нужно. К счастью, для этого у ребят есть всё больше возможностей!.. Так, например, приёмная комиссия ЮФУ планирует еженедельно проводить вебинары в социальных сетях — и готова отвечать на вопросы абитуриентов по WhatsApp. А мехмат ЮФУ традиционно приглашает в воскресную математическую школу учеников, которым выбор ВУЗа предстоит лишь в будущем, а именно — выпускников 4-10 классов. Подробнее о тонкостях нынешней приёмной компании читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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В этом году особенностью приёмной кампании ЮФУ стало активное использование интернет-технологий. Помимо варианта подать документы онлайн, у абитуриентов также есть возможность общаться с приёмной комиссией по Интернету.



Для этого планируется проводить еженедельные вебинары, транслируемые в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Мой мир», Facebook, Google+ и даже в Instagram. Увидеть эти трансляции онлайн и задать интересующие вопросы, можно присоединившись к официальной группе ЮФУ в любой из упомянутых соцсетей.



Также приёмная комиссия ЮФУ готова общаться с абитуриентами по WhatsApp. Сообщения с заголовком «Прием 2018» можно адресовать на номер +79185686581.



Отметим, что в нынешнем году ЮФУ предлагает более 6000 бюджетных мест, из которых 2976 мест бакалавриата и 2944 места магистратуры. Хотя, учитывая традиционную популярность федерального университета, конкурс на эти места обещает быть внушительным.



Впрочем, привлекать абитуриентов можно не только яркими слоганами и «онлайн-фишками». Мехмат ЮФУ, на взгляд редакции, проводит в этом направлении особенно тщательную работу, — приглашая учеников в воскресную математическую школу. Учиться здесь могут выпускники 4-10 классов, — то есть задолго до поступления в ВУЗ.



В зависимости от возраста, учащимся ВМШ предлагают решать сложные логические задачи, геометрические головоломки, участвовать в математических боях и олимпиадах, — а также углублённо изучать разделы школьной программы и играть в развивающие игры.



Ближайшие занятия в воскресной математической школе будут проходить уже летом, в течение 10 дней по адресу: ул. Мильчакова, 8а. И комплектование групп уже началось!.. Заинтересовавшихся учеников и их родителей приглашают обращаться к руководителю школы Олегу Прозорову по e-mail.



Возвращаясь к нынешней приёмной кампании, напомним, что абитуриенты 2018 года, как и прежде, могут подать заявления в 5 ВУЗов. Причём в каждом из них — на три направления (специальности). Подробнее о правилах поступления и рекомендациях по выбору ВУЗа можно узнать из памятки Рособрнадзора.