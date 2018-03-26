Мехмат ЮФУ поможет абитуриентам сделать выбор

20 июня в ЮФУ началась приёмная кампания 2018 года — горячая пора для абитуриентов и сотрудников ВУЗа. В то время пока последние пытаются убедить абитуриентов в преимуществах именно своего университета, факультета и кафедры, перед вчерашними школьниками (и выпускниками колледжей) стоит непростая задача — определить, куда действительно стоит поступать и что для этого нужно. К счастью, для этого у ребят есть всё больше возможностей!.. Так, например, приёмная комиссия ЮФУ планирует еженедельно проводить вебинары в социальных сетях — и готова отвечать на вопросы абитуриентов по WhatsApp. А мехмат ЮФУ традиционно приглашает в воскресную математическую школу учеников, которым выбор ВУЗа предстоит лишь в будущем, а именно — выпускников 4-10 классов. Подробнее о тонкостях нынешней приёмной компании читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
В этом году особенностью приёмной кампании ЮФУ стало активное использование интернет-технологий. Помимо варианта подать документы онлайн, у абитуриентов также есть возможность общаться с приёмной комиссией по Интернету.
Для этого планируется проводить еженедельные вебинары, транслируемые в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтакте», «Мой мир», Facebook, Google+ и даже в Instagram. Увидеть эти трансляции онлайн и задать интересующие вопросы, можно присоединившись к официальной группе ЮФУ в любой из упомянутых соцсетей.
Также приёмная комиссия ЮФУ готова общаться с абитуриентами по WhatsApp. Сообщения с заголовком «Прием 2018» можно адресовать на номер +79185686581.
Отметим, что в нынешнем году ЮФУ предлагает более 6000 бюджетных мест, из которых 2976 мест бакалавриата и 2944 места магистратуры. Хотя, учитывая традиционную популярность федерального университета, конкурс на эти места обещает быть внушительным.
Впрочем, привлекать абитуриентов можно не только яркими слоганами и «онлайн-фишками». Мехмат ЮФУ, на взгляд редакции, проводит в этом направлении особенно тщательную работу, — приглашая учеников в воскресную математическую школу. Учиться здесь могут выпускники 4-10 классов, — то есть задолго до поступления в ВУЗ.
В зависимости от возраста, учащимся ВМШ предлагают решать сложные логические задачи, геометрические головоломки, участвовать в математических боях и олимпиадах, — а также углублённо изучать разделы школьной программы и играть в развивающие игры.
Ближайшие занятия в воскресной математической школе будут проходить уже летом, в течение 10 дней по адресу: ул. Мильчакова, 8а. И комплектование групп уже началось!.. Заинтересовавшихся учеников и их родителей приглашают обращаться к руководителю школы Олегу Прозорову по e-mail.
Возвращаясь к нынешней приёмной кампании, напомним, что абитуриенты 2018 года, как и прежде, могут подать заявления в 5 ВУЗов. Причём в каждом из них — на три направления (специальности). Подробнее о правилах поступления и рекомендациях по выбору ВУЗа можно узнать из памятки Рособрнадзора.
Вопрос трудоустройства является одним из самых актуальных для выпускников ВУЗов. Где получить первый опыт работы, — и возможен ли будет карьерный рост?.. Главными преимуществами соискателя в такой ситуации, конечно, являются полученные знания и навыки самообучения. Однако не стоит недооценивать и партнёрские связи Alma Mater, заинтересованной в трудоустройстве своих бывших студентов. В частности, ЮФУ анонсировал ряд вакансий для своих выпускников в НПП космического приборостроения «Квант». По данным университета, данное предприятие готово принять инженеров-программистов, конструкторов и электроников с дипломами ЮФУ. А для магистрантов данного ВУЗа предусмотрена частичная занятость и гибкий согласованный график. Более того, попробовать себя в качестве сотрудника перспективного предприятия может выпускник любого ВУЗа!
Каждую третью субботу мая в Южном федеральном университете проходит традиционный День выпускника. Площадками для его проведения становятся факультеты, институты и академии ЮФУ, — включая таганрогский «Радик», а ныне Институт радиотехнических систем и управления. Не стал исключением и нынешний год, в котором дата праздника выпала на 19 мая. По утверждению организаторов, в этот день гостей ждут лекции, презентации, концертные номера, — а также общение с бывшими сокурсниками и преподавателями. Всё, что для этого требуется, — предварительно зарегистрироваться онлайн (или с помощью волонтёров уже на месте проведения мероприятия).
Ежегодно сотни абитуриентов стремятся поступить на мехмат ЮФУ, чтобы получить по-настоящему востребованные и качественные знания. Однако удаётся это не каждому! Повысить шансы на зачисление, конечно, можно занимаясь на «нулевом курсе» или в воскресной компьютерной школе, — что в большей степени актуально для ростовчан и жителей городов-спутников. Но есть и ещё один способ заявить о себе, — заработав льготы при поступлении на мехмат. Этот способ — Олимпиада по информатике для учеников 8-11 классов, победители которой получат до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.
Чем ближе лето, тем актуальнее проблема выбора для выпускников школ 2018 года. Им нужно определиться не только с направлением обучения, но и с ВУЗом, в который подавать документы. И этот выбор не всегда очевиден!.. Например, стать ИТ-специалистом можно не только в классическом университете, но и в профильном, — причём в последнем случае выпускнику, как правило, не придётся серьёзно «доучиваться» на новой работе. В частности, РГУПС предлагает абитуриентам сразу два ИТ-направления бакалавриата — причём с 49 бюджетными местами! Узнать об этом подробнее можно на Дне открытых дверей РГУПС, который состоится 20 мая в главном корпусе университета.
Будущее, предсказанное фантастами ещё в 19 веке, наконец наступило. Об этом говорят даже по радио. Искусственный интеллект уже работает в банках, роботы регулируют дорожное движение — и даже готовятся продавать билеты в ростовском зоопарке. Всё это, разумеется, лишь вершина громадной работы, которую проводят мировые корпорации. И у вас есть шанс узнать, когда в Ростове появятся такси без водителей!