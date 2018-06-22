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22 июня 2018, Госуслуги по Интернету

«Госуслуги Бизнес»: новые возможности для предпринимателей

«Госуслуги Бизнес» -- новое приложение для юрлицКомпания «Ростелеком» объявила о выходе мобильного приложения «Госуслуги Бизнес» и обновлении «Личного кабинета» для юридических лиц. Благодаря новым возможностям, предприниматели могут узнавать о предстоящих проверках органов контроля и надзора, — а также контролировать оплату штрафов, выписанных на транспорт компании. Помимо этого, приложение «Госуслуги Бизнес» позволяет подать обращение в органы прокуратуры и направить в Росгвардию уведомление об охранной деятельности.

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Мобильное приложение «Госуслуги Бизнес» разработано компанией «РТЛабс», входящей в структуру «Ростелекома», по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. В рамках проекта были созданы версии для платформ iOS и Android, которые можно скачать в официальных магазинах приложений.

Войти в приложение «Госуслуги Бизнес» можно через подтверждённую учётную запись в Единой системе идентификации и аутентификации. А пользователи приложения «Госуслуги» для физических лиц могут пройти упрощённую авторизацию — с помощью уже используемого ПИН-кода.

В мобильном приложении «Госуслуги Бизнес» руководители организаций могут предоставлять своим сотрудникам доступ в «Личный кабинет», права на редактирование информации об организации или подготовку заявления на получение госуслуг. Аналогичные возможности были реализованы и в обновлённом «Личном кабинете» для организаций.

Помимо новых функциональных возможностей, «Личный кабинет» для предпринимателей на портале «Госуслуги» получил переработанный пользовательский интерфейс. С его помощью теперь можно получить доступ к информации о компании, её сотрудниках, филиалах, транспортных средствах, статусе заказанных услуг, — а также о мероприятиях контрольно-надзорной деятельности. При этом данные о предстоящих проверках можно получить как в «Личном кабинете», так и по электронной почте.

«В ходе развития инфраструктуры электронного правительства мы создаём новые каналы, которые облегчают взаимодействие бизнеса с государством, — отмечает Михаил Бондаренко, директор по электронному правительству ПАО "Ростелеком". — Сегодня на Едином портале госуслуг уже зарегистрировано более 500 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и их количество растёт. Мы уверены, что новый цифровой сервис значительно упростит условия для предпринимательской деятельности».

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