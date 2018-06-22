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«Госуслуги Бизнес»: новые возможности для предпринимателей
Компания «Ростелеком» объявила о выходе мобильного приложения «Госуслуги Бизнес» и обновлении «Личного кабинета» для юридических лиц. Благодаря новым возможностям, предприниматели могут узнавать о предстоящих проверках органов контроля и надзора, — а также контролировать оплату штрафов, выписанных на транспорт компании. Помимо этого, приложение «Госуслуги Бизнес» позволяет подать обращение в органы прокуратуры и направить в Росгвардию уведомление об охранной деятельности.
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Мобильное приложение «Госуслуги Бизнес» разработано компанией «РТЛабс», входящей в структуру «Ростелекома», по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. В рамках проекта были созданы версии для платформ iOS и Android, которые можно скачать в официальных магазинах приложений.
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