Видеокамеры «Ростелекома» на страже порядка и безопасности
Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» успешно внедрил систему видеонаблюдения в рамках единого комплекса «Безопасный город». На сегодняшний день она включает 198 интеллектуальных камер с аналитическими функциями — вплоть до распознавания автомобильных номеров, выявления оставленных предметов и нетипичного поведения людей. А интеграция созданной системы с комплексами видеонаблюдения Батайска, Азова, Аксайского района и аэропорта «Платов» предоставляет правоохранительным органам уникальные расширенные возможности по обеспечению безопасности граждан.
Напомним, что аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» включает в себя системы автоматизации деятельности единой дежурно-диспетчерской службы, муниципальных служб различных направлений, системы приёма и обработки сообщений, — а также системы обеспечения вызова экстренных и других муниципальных служб. Благодаря этому обеспечивается эффективная защита граждан от противоправных действий, в том числе во время массовых мероприятий.
Созданная компанией «Ростелеком» система видеонаблюдения является одной из ключевых в АПК «Безопасный город», — ведь она обеспечивает не только пассивный контроль обстановки, но и обладает расширенными аналитическими функциями.
«На территории Ростова-на-Дону мы создали систему видеонаблюдения, включающую 198 интеллектуальных видеокамер, — говорит Сергей Алхасов, директор Ростовского филиала ПАО "Ростелеком". — Эти камеры обладают аналитическими функциями вплоть до распознавания государственных номерных знаков на автомобилях. Из них 130 камер обеспечивают распознавание ситуационной аналитики — обнаружение объекта в запрещённой зоне, обнаружение оставленного предмета, выявление несанкционированного скопления людей, обнаружение нетипичного движения».
Камеры видеонаблюдения распределены на территории основных локаций людских потоков, в местах скопления горожан, а также в районе стадиона «Ростов Арена». В частности, 26 камер находятся в фан-зоне Левобережного бульвара, 68 — на территории «футбольного квадрата», 22 — на въездах и выездах из города, 6 — на железнодорожном вокзале Ростова.
Дополнительную эффективность АПК «Безопасный город» придаёт интеграция комплекса с другими системами видеонаблюдения. По решению губернатора Ростовской области Василия Голубева, видеопотоки камер наблюдения донской столицы интегрированы с системами видеонаблюдения других социально важных объектов региона, расположенных в Батайске, Азове, Азовском и Аксайском районах, а также «воздушных ворот» донской столицы — аэропорта «Платов».
Всего на сегодняшний день в региональную платформу включено уже 1297 видеопотоков, что позволяет гостям и жителям Ростова-на-Дону чувствовать себя в большей безопасности.
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