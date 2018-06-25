Профессии будущего: «Что нужно знать, чтобы делать роботов?»

Чемпионат мира по футболу, проходящий в России, радует гостей не только эффектными матчами, но и технологическими новинками. Сотовая связь нового поколения, инновационные системы безопасности на стадионах — и даже автономные роботы, встречающие любителей футбола. Именно такие «волонтёры» расположились в фан-зоне на Театральной площади Ростова. Роботы серии WayBot, созданные в ДГТУ, непринуждённо общаются с гостями, отвечают на их вопросы и делают памятные фото. А один из ботов за время работы даже успел лично познакомиться с губернатором. Всё это, вероятно, лишь «вершина айсберга», — прелюдия к будущему, где роботы будут жить рядом с людьми, а последние будут пытаться усовершенствовать себя с помощью роботизированных конструкций. И в этом мире профессия робототехника будет одной из самых востребованных и престижных, — хотя, вероятно, совсем не в том виде, как это представляется сейчас.

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В своих аналитических материалах TechnoDrive неоднократно останавливался на проблеме замещения людских профессий роботами в обозримом будущем. Этот процесс вряд ли удастся остановить, — да и не стоит. Ведь пока возможности мозга позволяют нам быть на шаг впереди в сотнях отраслей, — куда и будут в перспективе «перетекать» работники нетворческих профессий.



Одной из таких сфер деятельности, безусловно, является робототехника. Ведь электронные граждане на первом этапе своего развития вряд ли смогут самовоспроизводиться, — и тем более эволюционировать в физическом смысле. Поэтому подростки, которые хотят всерьёз проектировать и создавать роботов, делают правильный выбор. На их век работы хватит!



Но какие знания для этого потребуются?.. По мнению экспертов, одними конструкторами LEGO здесь не обойтись. Более того, иногда чрезмерное увлечение подобными вещами может быть отрицательным — создав определённый задел, подростку нужно переходить от «детской робототехники» ко взрослой, «настоящей».



Здесь будущему робототехнику как раз пригодятся знания в области системной инженерии, онтологики, машинного обучения, нейроалгоритмики и других сравнительно новых областей знания. Нужно ли охватывать их все? Мнение автора статьи — безусловно, нет.



«Современные роботы, претендующие на серьёзное использование, являются комплексом взаимосвязанных систем, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Спроектировать, создать, запрограммировать и сопровождать все их не под силу одному человеку, каким бы талантливым он не был. Точно также, как невозможно в одиночку собрать современный пассажирский самолёт, хотя у Александра Можайского в своё время это получилось».



Именно поэтому, будущим инженерам и программистам не следует слишком увлекаться LEGO. Ведь в мире будущего универсальным робототехникам, — собирающим и программирующим бота «как пазл», — вряд ли найдётся место (точнее, человеческий мозг не сможет обрабатывать и поддерживать в актуальном состоянии знания по всему спектру предметной области — ред). Чего не скажешь о проектировщиках интеллекта, инженерах двигательной активности и десятках других профессий, которые могут появиться, когда человекоподобных роботов начнут создавать в промышленных масштабах.



Пока же претендентам на эти профессии можно приобретать полезные навыки, например, заняться программированием на языке Julia, изучением сервоприводов или свойств искусственных мышечных волокон. И именно так, — став специалистом в своей узкой, но очень перспективной области, — можно достичь значительных успехов на рынке труда XXI века.