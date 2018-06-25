Сотовые абоненты «Ростелекома» выбирают семейный тариф «На всех»
Сегодня мобильная связь стала повседневной необходимостью для человека. Её используют для делового и личного общения, а мобильный Интернет сопровождает нас повсюду, где это только возможно. Но как выбрать выгодный тариф «без подводных камней» для себя и своей семьи?.. Ответ предлагает компания «Ростелеком», среди абонентов которой стал особенно популярен тарифный план «На всех». По данным оператора, всего за полгода популярность данного предложения выросла в 6 раз (!), а более 70% пользователей данного предложения подключают по нему максимально возможное количество SIM-карт. Чем же так привлекателен семейный тариф «Ростелекома»?.. Попробуем разобраться!
Компания «Ростелеком» позиционирует тариф «На всех» как гармоничное и удобное семейное предложение, позволяющее подключить родителей, детей, бабушек и дедушек к общим пакетам минут, SMS и гигабайтам мобильного интернета. И это, действительно, очень удобно — например, пока бабушка выговаривает пакет минут, внук тратит гигабайты. И всем всего хватит, поскольку общий «распределённый» пакет услуг включает более 10 часов разговоров и до 30 Гб мобильного Интернета ежемесячно.
Несмотря на столь внушительные цифры, пользователям тарифной линейки «На всех» от компании «Ростелеком» не придётся переплачивать за избыточный объём услуг. В зависимости от потребностей, абоненты могут выбрать «размер» пакетов — L, XL, XXL. А если потребности изменились, семейный тариф можно изменить на самый удобный для вас и домочадцев.
В дополнение к упомянутым преимуществам, все звонки внутри одной семьи, — а также вызовы на любые стационарные и мобильные телефоны «Ростелекома», — являются бесплатными и безлимитными. Они не расходуют пакет минут.
И это ещё не всё!.. Если большинство членов семьи — активные пользователи Интернета, а классической телефонии вы предпочитаете звонки Viber, WhatsApp или Skype, невостребованные минуты разговоров можно обменять на дополнительные гигабайты мобильного Интернета. Причём, если не все минуты или гигабайты из пакета использованы в текущем месяце, они автоматом переносятся на следующий! И, наоборот, если включённого объёма вдруг не хватило, — можно на выгодных условиях докупить пакеты.
Нужно лишь определить в семье главного по тарифу, чтобы он контролировал единый лицевой счет, оплачивал абонентскую плату, менял минуты на гигабайты или докупал нужные услуги. Кстати, по условиям тарифа «На всех» самые популярные социальные сети и мессенджеры доступны безлимитно и не расходуют пакет интернет-трафика.
«На всех» — отличный вариант для путешествий всей семьёй по России, что особенно актуально именно летом, когда дети на каникулах, а родители уходят в отпуска. Потому что за пределами домашнего региона все входящие — бесплатно, а на исходящие действует единый низкий тариф на звонки абонентам в любом регионе (до 2 руб/мин).
Если же семья пользуется «Интерактивным ТВ» от «Ростелекома» дома, то смартфон или планшет могут стать дополнительным переносным «телевизором», на котором будут доступны те же домашние пакеты телеканалов, а также фильмы и сериалы, заказанные в «Видеопрокате». Сделать это поможет бесплатный сервис «Мультискрин». Важно подчеркнуть, что при использовании видеопортала и мобильного приложения «Интерактивное ТВ» мобильный интернет-трафик не расходует пакет гигабайтов, предоставляется безлимитно и бесплатно. Это ещё один из множества плюсов сотового тарифа «Ростелекома»!
И наконец, даже если сегодня семья использует SIM-карты разных мобильных операторов, можно воспользоваться бесплатной услугой переноса номера (MNP) и перейти на обслуживание в «Ростелеком», начав пользоваться всеми перечисленными преимуществами семейного тарифа «На всех».
Подробнее об этих и других преимуществах тарифа «На всех» можно узнать на сайте «Ростелекома» в разделе «Мобильная связь», — а также в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» и по бесплатному круглосуточному номеру (800) 18-11-888.
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