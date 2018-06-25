Бонусная программа «Ростелекома» — лучшая в отрасли!

Компания «Ростелеком» стала дважды лауреатом престижной премии Loyalty Awards Russia 2018. Программа лояльности «Бонус» была признана экспертным жюри лучшей в телекоме, а увлекательный проект «Тайна заколдованной башни» — геймификацией года. При этом был отмечен не только профессионализм команды «Ростелекома», но и множество реальных преимуществ для абонентов компании.

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Церемония награждения лучших проектов Loyalty Awards Russia 2018 состоялась в Москве. Финал конкурса стал результатом кропотливой работы, проведённой экспертным советом премии. В течение года специалисты оценивали проекты, заявленные компаниями из России, а также стран ближайшего и дальнего зарубежья. В итоге в шорт-лист были включены 42 лучших проекта. А по результатам закрытого голосования международного жюри были названы 28 победителей, набравших максимальное количество голосов.



В их числе компания «Ростелеком», получившая сразу две престижных награды. Первая из них — главный приз в номинации «Лучшая программа лояльности в телекоме».



Оценивая программу лояльности «Бонус», жюри отметило её уникальные возможности — голосование набранными баллами за участников ТВ-проекта «Дети на льду. Звёзды», возможность увидеть в своём городе знаменитый трофей Чемпионата КХЛ «Кубок Гагарина» и встретиться со звёздами спорта, — а также участие в онлайн-играх с розыгрышем ценных призов.



Напомним, что федеральная программа лояльности «Бонус» предусматривает начисление участникам бонусов за пользование услугами «Ростелекома». Бонусы можно обменивать на специальные предложения из каталога подарков, в котором широко представлены дополнительные сервисы, опции и скидки на услуги компании, а также подарки и услуги партнёров программы лояльности.



Чтобы стать участником программы «Бонус», достаточно зарегистрироваться в соответствующем разделе «Личного кабинета» абонента «Ростелеком».



Ещё одна награда, полученная «Ростелекомом» — первое место в номинации «Геймификация года — лучшая программа лояльности с использованием игровых техник». Таким образом эксперты отметили онлайн-игру «Тайна заколдованной башни», — яркий проект, организованный компаниями «Ростелеком» и Alamics.



Участники этой игры отправлялись на поиски сокровищ, которые скрыты за дверями подземелья заколдованной башни. Чтобы открыть дверь нужен был ключ-амулет, заработанный за пользование услугами «Ростелекома» или полученный в обмен на бонусные баллы. Силы природы (вода, огонь, грозовые молнии, воздух и земля) помогали оберегать сокровища башни, а игрокам, которые смогли преодолеть трудности, достались главные призы — три поездки на двоих по старинным замкам Чехии.



Помимо главных призов, проект «Тайна заколдованной башни» предусматривал множество других наград — скидки 50% или 100% на услуги «Ростелекома», электронные денежные сертификаты и многое другое.



Кстати, бонусная программа «Ростелекома» не планирует останавливаться на достигнутом — и продолжает расширять список преимуществ. Среди недавних инициатив отметим розыгрыш бесплатных билетов на матчи FIFA 2018, организованный среди участников проекта «Бонус» от «Ростелекома».