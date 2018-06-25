Бонусная программа «Ростелекома» — лучшая в отрасли!
Компания «Ростелеком» стала дважды лауреатом престижной премии Loyalty Awards Russia 2018. Программа лояльности «Бонус» была признана экспертным жюри лучшей в телекоме, а увлекательный проект «Тайна заколдованной башни» — геймификацией года. При этом был отмечен не только профессионализм команды «Ростелекома», но и множество реальных преимуществ для абонентов компании.
Церемония награждения лучших проектов Loyalty Awards Russia 2018 состоялась в Москве. Финал конкурса стал результатом кропотливой работы, проведённой экспертным советом премии. В течение года специалисты оценивали проекты, заявленные компаниями из России, а также стран ближайшего и дальнего зарубежья. В итоге в шорт-лист были включены 42 лучших проекта. А по результатам закрытого голосования международного жюри были названы 28 победителей, набравших максимальное количество голосов.
В их числе компания «Ростелеком», получившая сразу две престижных награды. Первая из них — главный приз в номинации «Лучшая программа лояльности в телекоме».
Оценивая программу лояльности «Бонус», жюри отметило её уникальные возможности — голосование набранными баллами за участников ТВ-проекта «Дети на льду. Звёзды», возможность увидеть в своём городе знаменитый трофей Чемпионата КХЛ «Кубок Гагарина» и встретиться со звёздами спорта, — а также участие в онлайн-играх с розыгрышем ценных призов.
Напомним, что федеральная программа лояльности «Бонус» предусматривает начисление участникам бонусов за пользование услугами «Ростелекома». Бонусы можно обменивать на специальные предложения из каталога подарков, в котором широко представлены дополнительные сервисы, опции и скидки на услуги компании, а также подарки и услуги партнёров программы лояльности.
Чтобы стать участником программы «Бонус», достаточно зарегистрироваться в соответствующем разделе «Личного кабинета» абонента «Ростелеком».
Ещё одна награда, полученная «Ростелекомом» — первое место в номинации «Геймификация года — лучшая программа лояльности с использованием игровых техник». Таким образом эксперты отметили онлайн-игру «Тайна заколдованной башни», — яркий проект, организованный компаниями «Ростелеком» и Alamics.
Участники этой игры отправлялись на поиски сокровищ, которые скрыты за дверями подземелья заколдованной башни. Чтобы открыть дверь нужен был ключ-амулет, заработанный за пользование услугами «Ростелекома» или полученный в обмен на бонусные баллы. Силы природы (вода, огонь, грозовые молнии, воздух и земля) помогали оберегать сокровища башни, а игрокам, которые смогли преодолеть трудности, достались главные призы — три поездки на двоих по старинным замкам Чехии.
Помимо главных призов, проект «Тайна заколдованной башни» предусматривал множество других наград — скидки 50% или 100% на услуги «Ростелекома», электронные денежные сертификаты и многое другое.
Кстати, бонусная программа «Ростелекома» не планирует останавливаться на достигнутом — и продолжает расширять список преимуществ. Среди недавних инициатив отметим розыгрыш бесплатных билетов на матчи FIFA 2018, организованный среди участников проекта «Бонус» от «Ростелекома».
Компания «Ростелеком» объявила финансовые и операционные результаты деятельности за 4 квартал 2017 года. Выручка оператора за данный период выросла на 5%, причём доля цифрового сегмента в ней достигла 47%. Таким образом, акцент ПАО «Ростелеком» на облачных сервисах и активная ликвидация цифрового неравенства (в том числе, в Ростовской области) позволили компании достичь значительных успехов. Что свидетельствует о верно выбранном векторе развития оператора в условиях цифровизации российской экономики.
Корпоративный интернет-ресурс компании «Ростелеком» на этой неделе получил престижную премию «Золотой сайт 2016». Опытное жюри признало портал национального оператора лучшим в категории «Сайт телекоммуникационной компании». Помимо этого, наград были удостоены два партнёрских проекта «Ростелекома» и футбольного клуба.
Поисковая система «Спутник», разрабатывающая продвинутые услуги «под крылом» «Ростелекома», представила beta-версию собственного сервиса веб-статистики. Воспользоваться им можно совершенно бесплатно! Для этого достаточно установить счётчик на сайт, пройти простую регистрацию — и подтвердить свои права на домен. После этого в распоряжении администратора сайта окажется подробная статистика о посетителях своего ресурса, источниках переходов, поисковых запросах пользователей и другая полезная информация. А если у отслеживаемого интернет-ресурса имеется несколько администраторов, «Спутник/Аналитика» позволит настроить отдельные права доступа для каждого из них. Подробнее о новом сервисе «Спутника» читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Международный оператор Orange Business Services сообщил о подписании стратегического контракта с компанией IXcellerate — оператором ведущего российского data-центра. Согласно документу, Orange разместит более 300 серверных стоек в центре обработки данных IXcellerate Moscow One. На их базе будут созданы операторский узел связи, зоны размещения технологического оборудования и серверов клиентов. Срок контракта составляет 10 лет с возможностью последующей пролонгации, — а масштабы проекта делают его одним из самых крупных на российском рынке ЦОД за последние годы.
Национальный оператор продолжает уверенный курс на развитие «облачных» услуг и расширение центров обработки данных. Так, вчера «Ростелеком» объявил о создании единого центра компетенций под названием ООО «РТК-ЦОД». Напомним, что «Ростелеком» уверенно занимает лидирующие позиции на рынке коммерческих услуг дата-центров (с объемом 3900 стоек), и активно развивает сервисы Национальной облачной платформы, включая широкую линейку приложений для государственных и частных клиентов. Единый центр компетенций, несомненно, ещё более усилит позиции «Ростелекома» в данном стратегически важном сегменте бизнеса.