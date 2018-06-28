Банковские карты россиян защитят от мошенников

Безналичная оплата покупок становится всё более популярной среди россиян. И на это есть все основания — от удобства расчётов в Интернете до бонусов и «кэшбэка», начисляемого банками. Кроме того, у вас не образуются тяжёлые карманы с мелочью. Однако оплата пластиком связана с постоянным риском его компрометации и последующего хищения средств с карты. К счастью, теперь у россиян появился дополнительный инструмент для защиты своих сбережений. Речь о новом законе, подписанном Президентом России на этой неделе. В соответствии с ним отечественные банки получили право временно блокировать карты, — и операции переводов с них, — если возникло подозрение на несанкционированную клиентом операцию. После этого владелец карты может подтвердить или опровергнуть транзакцию в течение двух рабочих дней. О том, как работает механизм защиты денег на банковских картах в России, читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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Проблема хищения денег с банковских карт стоит довольно остро во всём мире, включая Россию. По оценкам экспертов, ежегодно со счетов россиян исчезают в неизвестном направлении миллиарды рублей. И это лишь официальная статистика, не учитывающая факты хищений, о которых пострадавшие не сообщили в полицию (из-за сравнительно небольшой суммы или нежелания долгих судебных разбирательств с банком).



Решить данную проблему, — хотя бы отчасти, — призван новый закон о контроле банковских операций, осуществляемых через системы удалённого обслуживания. В соответствии с ним, российские банки теперь могут блокировать карты, если возникло подозрение на несанкционированный перевод.



В частности, кредитные организации получили право блокировать на срок до двух рабочих дней операции денежного перевода, а также доступ к возможностям электронных платежных средств, если имеются основания утверждать, что перевод проводится без согласия отправителя.



При этом банк должен максимально оперативно выйти на связь с клиентом, который обязан подтвердить или опровергнуть законный характер проводимой операции (интересно, во что это обойдётся в роуминге, ведь люди хоть и используют мессенджеры и социалки, но эти средства связи непредсказуемы — и сами по себе уязвимы? — БЗ).



Также в законе предусмотрена возможность блокировки максимум на 5 рабочих дней зачисления отправленной суммы на счёт конечного получателя, если плательщиком выступает юридическое лицо, направившее в банк уведомление о несанкционированном снятии средств.



Эксперты рассчитывают, что новый механизм отслеживания законности проводимых операций позволит защитить клиентов банков мошенников, пытающихся присвоить средства через различные мобильные устройства или Интернет.



Важным является и тот факт, что критерии выявления подозрительных транзакций будут едиными для всех банков — их разработает и опубликует на официальном сайте Центробанк России. В частности, регулятор установит для существующих механизмов управления рисками набор процедур, которые позволяют с помощью эффективного анализа суммы, характера и параметров операции выявить факт проведения перевода без согласия отправителя.