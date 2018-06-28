Облачные сервисы «Ростелекома» вошли в тройку лидеров

Аналитическое агентство TMT Consulting опубликовало результаты исследования российского рынка публичных облачных услуг. В соответствии с ними, компания «Ростелеком» вошла в TOP3 поставщиков решений IaaS (инфраструктура как сервис), продемонстрировав стремительный рост. При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост популярности облачных услуг «Ростелекома», что будет способствовать укреплению позиций компании на этом динамично развивающемся рынке.

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По итогам 2017 года «Ростелеком» впервые был включён в рейтинг ведущих поставщиков публичных облачных сервисов — и сразу занял в нём третье место по объему решений IaaS в структуре российского рынка.



Такому успеху способствовала кропотливая технологическая и организационная подготовка. В 2016-2017 годах «Ростелеком» приступил к реализации стратегии, направленной на трансформацию компании в ведущего поставщика цифровых сервисов. Одной из задач стало развитие облачных услуг, что позволило «Ростелекому» совершить прорыв в сегменте IaaS и войти в список лидеров отрасли.



В 2017 году рост доходов «Ростелекома» в сегменте облачных сервисов и услуг дата-центров составил 26%, — при этом продолжился рост доли IaaS по сравнению с традиционной услугой Collocation (аренды мощностей ЦОД).



«Интерес российских и зарубежных компаний к облачным услугам стремительно растёт, — отмечает эксперт TechnoDrive. — При этом бизнес отдаёт предпочтение безусловно надёжным компаниям, способным обеспечить работоспособность инфраструктуры и её действительно качественную поддержку в режиме 24x7. Именно такой компанией является "Ростелеком", имеющий отличную репутацию, современную инфраструктуру и профессиональный коллектив. Таким образом, можно прогнозировать дальнейшее укрепление позиций компании на рынке IaaS — и новые впечатляющие результаты в рейтингах».



Напомним, что развитием услуг дата-центров и облачных сервисов занимается компания «РТК-ЦОД» — центр компетенций «Ростелекома» по направлениям развития сервисов и инфраструктуры ЦОД, импортонезависимых облачных платформ, а также услуг обмена трафиком и CDN.