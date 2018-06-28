Облачные сервисы «Ростелекома» вошли в тройку лидеров
Аналитическое агентство TMT Consulting опубликовало результаты исследования российского рынка публичных облачных услуг. В соответствии с ними, компания «Ростелеком» вошла в TOP3 поставщиков решений IaaS (инфраструктура как сервис), продемонстрировав стремительный рост. При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост популярности облачных услуг «Ростелекома», что будет способствовать укреплению позиций компании на этом динамично развивающемся рынке.
По итогам 2017 года «Ростелеком» впервые был включён в рейтинг ведущих поставщиков публичных облачных сервисов — и сразу занял в нём третье место по объему решений IaaS в структуре российского рынка.
Такому успеху способствовала кропотливая технологическая и организационная подготовка. В 2016-2017 годах «Ростелеком» приступил к реализации стратегии, направленной на трансформацию компании в ведущего поставщика цифровых сервисов. Одной из задач стало развитие облачных услуг, что позволило «Ростелекому» совершить прорыв в сегменте IaaS и войти в список лидеров отрасли.
В 2017 году рост доходов «Ростелекома» в сегменте облачных сервисов и услуг дата-центров составил 26%, — при этом продолжился рост доли IaaS по сравнению с традиционной услугой Collocation (аренды мощностей ЦОД).
«Интерес российских и зарубежных компаний к облачным услугам стремительно растёт, — отмечает эксперт TechnoDrive. — При этом бизнес отдаёт предпочтение безусловно надёжным компаниям, способным обеспечить работоспособность инфраструктуры и её действительно качественную поддержку в режиме 24x7. Именно такой компанией является "Ростелеком", имеющий отличную репутацию, современную инфраструктуру и профессиональный коллектив. Таким образом, можно прогнозировать дальнейшее укрепление позиций компании на рынке IaaS — и новые впечатляющие результаты в рейтингах».
Напомним, что развитием услуг дата-центров и облачных сервисов занимается компания «РТК-ЦОД» — центр компетенций «Ростелекома» по направлениям развития сервисов и инфраструктуры ЦОД, импортонезависимых облачных платформ, а также услуг обмена трафиком и CDN.
Распределённые атаки «отказ в обслуживании» (DDoS) остаются серьёзной проблемой для российских компаний и организаций. По данным «Лаборатории Касперского», количество DDoS-атак на IT-инфраструктуру отечественных предприятий и государственных учреждений в 2017 году удвоилось. Эти воздействия наносят вред репутации, значительно снижают производительность онлайн-сервисов, — а также маскируют незаконное проникновение в корпоративную сеть, отвлекают от кражи конфиденциальной информации и финансов. Ущерб от таких кибератак может достигать десятков миллионов рублей. К счастью, теперь у российских компаний появилась новая возможность эффективно противостоять злоумышленникам, — благодаря новой услуге «Дом.ru Бизнес», интегрированной в «Личный кабинет» клиента. «С её помощью клиенты оператора могут отразить DDoS-атаку любой сложности за считанные минуты, обеспечив тем самым стабильную и быструю работу своих онлайн-сервисов».
Сфера информационных технологий сложна и разнообразна, поэтому защита ИТ-систем требует постоянного повышения квалификации. Например, на профильных конференциях, где ведущие эксперты могут обменяться опытом. Одно из знаковых мероприятий такого рода состоится в Ростове-на-Дону грядущей осенью. 27-28 сентября гостей будет встречать III Всероссийская конференция «Информационная безопасность и импортозамещение», организованная областным министерством ИТ и связи. Посетить данное мероприятие смогут представители региональных, федеральных министерств и ведомств России, — а также эксперты в области ИБ. Регистрация участников уже открыта!
Биометрическая идентификация внедряется всё активнее! Решительным рывком в данном направлении станет запуск компанией «Ростелеком» Единой биометрической системы, намеченный на 1 июля 2018 года. С её помощью россияне смогут открывать счета и получать кредиты без личного обращения в банки (после личного прохождения физической процедуры идентификации, разумеется). Тем временем, Tele2 уже внедрила биометрическую идентификацию в своих «симкоматах» — устройствах, осуществляющих подключение к сети и выдачу SIM-карт без участия человека-оператора. Первый «симкомат» компании уже начал работу в аэропорту «Внуково», а в перспективе Tele2 намерена заменить такими аппаратами «классические» центры обслуживания клиентов.
В условиях повсеместного использования информационных технологий вопросы кибербезопасности являются ключевыми практически для любого предприятия, — и, конечно, государства. Причём обеспечивать ИТ-защиту на федеральном уровне должен крупный оператор, имеющий соответствующую инфраструктуру и компетенции. В идеале — с привлечением ведущих профильных специалистов!.. Именно такое решение было принято компанией «Ростелеком», усилившей собственную команду профессионалов специалистами Solar Security — технологического лидера в сфере целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью. Для этого «Ростелеком» приобрёл 100% акций Solar Security и заявил о создании национального оператора кибербезопасности на базе нового актива.
Споры о том, какая СУБД лучше, — MySQL или PostgreSQL, — возникают на просторах Интернета довольно часто. И хотя однозначного ответа на этот вопрос нет, к преимуществам последней можно отнести полнотекстовый поиск, сжатие на лету, нестандартные типы данных (например, IP-адреса), механизмы считывания информации «порциями» и многое другое. Узнать об этих особенностях, — а также о новшествах PostgreSQL 11, — ростовчане смогут уже в пятницу. Ведь 1 июня в «Южном ИТ-парке» состоится открытая встреча разработчиков и пользователей данной СУБД. В ходе «митапа» специалисты обсудят возможности новой версии продукта, тонкости миграции на PostgreSQL, а также общие вопросы оптимизации и проектирования баз данных. Приходите — будет интересно!..