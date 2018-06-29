Электричество особо опасно в жару!

Электричество как самая универсальная и удобная для использования форма энергии является верным помощником человека на производстве и в быту. Благодаря ему, фактически существует нынешняя цивилизация. Однако, у электрического тока есть и «обратная сторона» — контакт с высоким напряжением смертельно опасен для человека. Поэтому в разгар летних каникул, сезона отпусков, — и жары, снижающей концентрацию внимания, — «Донэнерго» напоминает о правилах электробезопасности, которые следует неукоснительно выполнять.

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В частности, для исключения электрических травм необходимо по возможности избегать нахождения под линиями электропередачи и в непосредственной близости от них. Кроме того, категорически запрещается устраивать под ЛЭП и воздушными вводами в здания какие-либо постройки, устраивать свалки, разводить огонь.



Находясь вблизи электрических линий требуется проявлять особую осторожность и внимательность. Например, при обнаружении провисшего, а также оборванного провода, упавшего на землю, — либо повреждённой опоры, — категорически нельзя приближаться к ним на расстояние ближе 8-10 метров. О данном факте следует немедленно сообщить по телефону диспетчеру или администрации районных электрических сетей, а место нахождения кабеля оградить и никого не допускать до приезда аварийной бригады (на практике, пожалуй, это означает звонок в 112 — БЗ).



Также, вполне логично, что гражданам запрещено подниматься на опоры линий электропередач, производить самовольные подключения и переключения, набрасывать на провода посторонние предметы и так далее.



Особое внимание в летнее время следует уделить воспитанию детей, ведь ответственность за их электробезопасность лежит на родителях. Необходимо строго предостеречь подростков от игр под проводами, вблизи трансформаторных подстанций, — а также на крышах домов и в заброшенных зданиях.



Кроме того, следует объяснить детям опасность контакта с оголёнными проводами, вводными щитами в подъездах домов — и, конечно, возможные трагические последствия помещения посторонних предметов в гнёзда электрических розеток.



Соблюдение этих и других правил сделает летний отдых приятным и безопасным. Ведь взаимодействие с человека с электричеством всегда должно быть опосредованным — например, через устройство, на экране которого вы читаете эту новость.