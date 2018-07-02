В России заработала Единая биометрическая система

30 июня в коммерческую эксплуатацию была запущена Единая биометрическая система, позволяющая гражданам дистанционно получать финансовые услуги. Данный комплекс, разработанный компанией «Ростелеком», призван стать ключевым элементом механизма удалённой идентификации пользователей. На текущий момент идентификация пользователя в Единой биометрической системе происходит по двум параметрам — голосу и лицу, одновременное использование которых позволяет определить живого человека, а не имитацию его биометрических данных в цифровом канале. При этом использование уникальных алгоритмов российских разработчиков обеспечивает высокую точность и достоверность результатов.

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Создание Единой биометрической системы стало частью реализации программы «Цифровая экономика РФ», принятой Правительством России в 2017 году. При этом разработчиком и оператором системы стала компания «Ростелеком» — ведущий провайдер цифровых услуг и решений в России.



Для регистрации в Единой биометрической системе гражданину необходимо всего один раз прийти в банк. Сотрудник банка поможет ему зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая сейчас используется для доступа к порталу «Госуслуги», если ранее пользователь не был в ней зарегистрирован.



Затем сотрудник банка «снимет» биометрические данные пользователя — изображение лица и запись голоса и загрузит их в Единую биометрическую систему. После этого гражданин сможет дистанционно получить услуги любого банка, работающего с системой. Клиенту достаточно ввести логин/пароль от ЕСИА и произнести сгенерированную системой короткую контрольную фразу, глядя в камеру смартфона или компьютера. Для прохождения удалённой идентификации пользователю необходим лишь доступ в Интернет, смартфон, планшет или компьютер с веб-камерой, никакого дополнительного оборудования не требуется.



Точность биометрической идентификации в системе обеспечивается алгоритмами ведущих российских разработчиков программного обеспечения в области биометрии, решения которых занимают призовые места по результатам независимых международных тестов. В создании системы участвовали крупнейшие российские банки.



В дальнейшем Единая биометрическая система станет национальной платформой для удобного и безопасного доступа граждан к государственным и коммерческим услугам. По мере накопления данных в Единой биометрической системе, будет появляться всё больше возможностей её применения в разных сферах.



Самыми перспективными отраслями являются: финансовый сектор, нотариат, получение государственных и муниципальных услуг, здравоохранение, образование, ритейл, e-commerce. Единая биометрическая система расширит возможности доступа к цифровым услугам тем, кто проживает в труднодоступных районах и маломобильному населению, снизит их стоимость, а также повысит качество таких услуг.



Использование Единой биометрической системы — это способ изменить отношения между государством, организациями и гражданином.



За прошедшие выходные первые пользователи уже зарегистрировались в Единой биометрической системе в офисах «Почта Банка», «Банка Хоум Кредит», «Росбанка» и «Газпромбанка». На этой неделе регистрировать клиентов также начнут «Совкомбанк», «Тинькофф банк», ВТБ, «Альфа-Банк» и «Райффайзенбанк».



С целью повышения качества и достоверности регистрации и идентификации граждан на сайте Единой биометрической системы открыта форма обратной связи, с помощью которой можно отправить разработчикам информацию о любых нештатных ситуациях, связанных с работой системы. Специалисты «Ростелекома» и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ будут обрабатывать все обращения, и совершенствовать технологию удалённой идентификации в соответствии с ожиданиями пользователей.