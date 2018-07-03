Видеонаблюдение беспокоит собак и кошек!

Современные технологии охватывают все сферы жизни человека. Не стали исключением и взаимоотношения с домашними питомцами. На смену привычным мискам с едой приходят автоматические поилки и кормушки, роль «поводков» играют GPS-навигаторы, — а за здоровьем животных следят фитнес-трекеры. Однако последние вряд ли расскажут владельцам, например, доволен ли их пёс «умной конурой» или предпочёл бы старый добрый коврик в прихожей. И речь здесь не только о психологической стороне вопроса. Иногда электронные помощники представляют серьёзную угрозу для физического здоровья и даже жизни домашних животных. Подробнее об этом читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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На сегодняшний день каждый пятый владелец домашних животных обращался к электронным устройствам для ухода или наблюдения за своими подопечными. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого «Лабораторией Касперского» среди 7000 респондентов в 15 странах мира.



Однако результаты компьютеризации этой сферы взаимоотношений оказались совсем не радужными — более трети участников столкнулись с ухудшением психического и физического здоровья питомцев.



В частности, сбои в работе гаджетов подвергли риску жизнь животных у 23% опрошенных, а в 34% случаев респонденты назвали случаи, когда инновации поставили под угрозу здоровье их подопечных. И это оказалось лишь вершина айсберга.



Согласно исследованию, 37% специализированных гаджетов для ухода и наблюдения за домашними животными уже подключены к Интернету. Как и другие IoT-устройства, они могут стать объектом внимания злоумышленников.



Более того, на сегодняшний день жертвами кибератак, направленных на подобное оборудование, уже стали 12% владельцев высокотехнологичных приборов для животных.



Например, взломав GPS-трекер, злоумышленники могут не только узнать о местонахождении животного, но и похитить его с целью вымогательства.



Минимизировать этот риск можно своевременно обновляя прошивку гаджета (если это предусмотрено разработчиком — БЗ), отключив неиспользуемые онлайн-сервисы (причём некоторые порты производитель может оставить открытыми для собственного техобслуживания) и обязательно сменив установленный производителем пароль доступа.



Однако даже эти меры не гарантируют 100% безопасность питомцу и его хозяину.



Таким образом, перед покупкой нового гаджета для домашнего любимца стоит всерьёз задуматься о цифровой безопасности. А лучше — о целесообразности такого приобретения в целом.



Ведь, если вы собираетесь общаться с животным по Интернету, кормить его в режиме онлайн и отслеживать прогулки по GPS-трекеру, возможно, вместо живого существа вам нужно просто приложение для смартфона с виртуальным питомцем. Это будет гуманнее.



Впрочем, бывают ситуации, когда даже самый заботливый хозяин вынужден на продолжительное время разлучиться с питомцем. Например, отправившись в отпуск. Как же поступить в такой ситуации?..



По мнению экспертов, здесь, как и в старые добрые времена, любимцев лучше оставлять дома под непосредственным, частым присмотром близких людей. Причём это оценят не только ваши любимцы, но и соседи.