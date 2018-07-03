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«Ростелеком»: Интернет ускоряется, цена сохраняется
С наступлением июля некоторые абоненты компании «Ростелеком» заметили приятное нововведение. А именно — на архивных тарифах с ранее невысокой скоростью доступ в Интернет стал ощутимо быстрее! Безусловно радостная новость сменилась некоторым волнением — «не увеличится ли в связи с этим размер абонплаты». Однако повода для беспокойства у абонентов «Ростелекома» не оказалось. По официальной информации, увеличение скорости на архивных тарифах до 28-30 Мбит/с является запланированным и не приведёт к росту абонентской платы. Таким образом, клиенты «Ростелекома» смогут пользоваться современными онлайн-сервисами с ещё большим комфортом и на прежних условиях!
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Итак, с 1 июля «Ростелеком» увеличил скорость всем абонентам оптических технологий, обслуживающимся на тарифных планах «Верная цена», «Домашний Интернет 4.0», «Интернет навсегда», «Летние каникулы», «Домашний Интернет», «Архивный», «Всё включено», «Летний Интернет», «Домашний Интернет 2.0», «ТвИн» и «Телевизионный», имевшим базовую тарифную скорость менее 30 Мбит/с. Теперь для всех упомянутых пользователей доступ в Интернет будет предоставляться на скорости 28-30 Мбит/с с сохранением остальных условий оказания услуг (включая размер ежемесячной абонплаты).
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