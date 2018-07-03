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3 июля 2018, Интернет в Ростове

«Ростелеком»: Интернет ускоряется, цена сохраняется

«Ростелеком» ускорил Интернет на архивных тарифахС наступлением июля некоторые абоненты компании «Ростелеком» заметили приятное нововведение. А именно — на архивных тарифах с ранее невысокой скоростью доступ в Интернет стал ощутимо быстрее! Безусловно радостная новость сменилась некоторым волнением — «не увеличится ли в связи с этим размер абонплаты». Однако повода для беспокойства у абонентов «Ростелекома» не оказалось. По официальной информации, увеличение скорости на архивных тарифах до 28-30 Мбит/с является запланированным и не приведёт к росту абонентской платы. Таким образом, клиенты «Ростелекома» смогут пользоваться современными онлайн-сервисами с ещё большим комфортом и на прежних условиях!

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Итак, с 1 июля «Ростелеком» увеличил скорость всем абонентам оптических технологий, обслуживающимся на тарифных планах «Верная цена», «Домашний Интернет 4.0», «Интернет навсегда», «Летние каникулы», «Домашний Интернет», «Архивный», «Всё включено», «Летний Интернет», «Домашний Интернет 2.0», «ТвИн» и «Телевизионный», имевшим базовую тарифную скорость менее 30 Мбит/с. Теперь для всех упомянутых пользователей доступ в Интернет будет предоставляться на скорости 28-30 Мбит/с с сохранением остальных условий оказания услуг (включая размер ежемесячной абонплаты).

«Возможности Интернета растут с каждым днём, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Поэтому для пользователей с низкой скоростью доступа просмотр видео и загрузка развлекательного контента (как и обновлений ОС) могут оказаться не слишком комфортными. Решение компании "Ростелеком" об увеличении минимального порога на "оптике" до 30 Мбит/с решает эту проблему, — предоставляя клиентам удобный доступ к широкому спектру возможностей Интернета. В эпоху, когда информационные ресурсы глобальной Сети считаются такими же важными коммунальными услугами, как электроснабжение и газ, подобный шаг весьма важен и демонстрирует социальную направленность деятельности компании "Ростелеком"».

Дополнительные подробности об обновлённых архивных тарифах абоненты «Ростелекома» могут узнать по круглосуточному бесплатному номеру (800) 100-0-800.

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Интернет в Ростове

Бесплатные билеты на матчи FIFA действительно разыгрываются!


Яркий спортивный праздник, проходящий в России, — и впечатляющие успехи национальной сборной, — продолжают привлекать внимание к матчам FIFA 2018. В результате, всё больше людей вливаются в ряды болельщиков и хотят стать ближе к мундиалю. К счастью, такую возможность им предоставляет компания «Ростелеком» — официальный региональный спонсор чемпионата!.. На этой неделе оператор назвал имена 600 любителей футбола из ЮФО и СКФО, которые получат бесплатные билеты на матчи FIFA 2018 по итогам розыгрыша. А для остальных пользователей «Ростелеком» предлагает популярную компьютерную игру FIFA 18 на эксклюзивных условиях.
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Аксайский турнир по World of Tanks стартует в июле!


Альтернативный оператор «Таймер» совместно с игровым клубом «Барракуда» (Аксай) объявили о проведении летнего турнира по дисциплине World of Tanks. Принять участие в киберспортивном состязании могут все желающие, — в том числе гости из других городов, объединившиеся в команды по 5 человек. При этом призовой фонд чемпионата составит 35000 рублей, — а для абонентов «Таймера» участие в состязании будет бесплатным. Подробности предстоящего турнира и правила регистрации игроков читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Российские data-центры готовы к экспорту услуг


Отечественные центры обработки данных продолжают стремительно наращивать абонентскую базу. По данным компании «Ростелеком», — крупнейшего оператора ЦОД в России, — за первый квартал 2018 года выручка от соответствующих услуг показала рост на 32%!.. За последние годы надёжность и производительность отечественных data-центров уже оценили тысячи компаний — от международных игроков, обрабатывающих персональные данные россиян до небольших фирм, предпочитающих арендовать ИТ-инфраструктуру и услуги у ведущего телеком-оператора. Несмотря на это, доля России в мировом сегменте услуг data-центров составляет менее 1%, — что открывает впечатляющие перспективы для роста.
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«Связь на паузе»: абоненты «Ростелекома» оценили удобство добровольной блокировки


Клиенты компании «Ростелеком» по достоинству оценили услугу «Добровольная блокировка», позволяющую приостановить пользование связью на время отсутствия. По официальной информации, лишь в текущем году соответствующим сервисом клиенты «Ростелекома» воспользовались более 20 000 раз. Напомним, что «поставить связь на паузу» можно на срок от 7 до 180 дней. При этом первые 30 дней услуга «Добровольная блокировка» предоставляется совершенно бесплатно!
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«Ростелеком» представил инновации для донской молодёжи


Ростовский филиал ПАО «Ростелеком» выступил техническим партнёром областного молодёжного форума «Молодая волна 2018. Поколение добровольцев». В ходе мероприятия оператор обеспечил участников и гостей высокоскоростным доступом в Интернет по технологии Wi-Fi. Помимо этого, «Ростелеком» организовал собственную площадку для обучения и отдыха, на которой донская молодёжь встретилась со специалистами компании и узнала об инновационных услугах связи.
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