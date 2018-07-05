Учёные ЮФУ делятся опытом в области квантовой криптографии
По данным ЮФУ, 28-29 июня в Центре квантовых технологий МГУ состоялся научный семинар по проблемам разработки систем квантовой криптографии. Участниками мероприятия стали ведущие эксперты и учёные, занимающиеся разработками в данной сфере. В том числе — доцент Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ Антон Плёнкин. В ходе встречи учёный из Таганрога поделился с коллегами результатами своих исследований, — а также подробнее узнал о разработках других научных групп России в области квантовой криптографии.
Актуальность квантовой криптографии в наше время сложно переоценить. Ведь с появлением квантовых компьютеров защищённость классических криптографических систем окажется под угрозой. А значит, возникнет необходимость практически единовременно перевести все системы, использующие шифрование, на защищённые квантовые алгоритмы.
Разработкой этих алгоритмов и исследованием аспектов их применения в России сегодня занимается несколько научных групп. В их числе «Центр квантовых технологий МГУ», «Российский квантовый центр» в Сколково, «Казанский квантовый центр», компания «ИнфоТеКС» — и научно-исследовательская лаборатория «Квантовая криптография» ИКТИБ ЮФУ (Таганрог). В новости ЮФУ отмечается, что последняя является единственной на юге России научной лабораторией, занимающейся квантовой криптографией.
Уже сегодня на её базе проводятся теретические и практические исследования систем квантовой связи и криптографии, в которых принимают участие не только учёные ЮФУ, но и студенты кафедры информационной безопасности телекоммуникационных систем ИКТИБ (нынешним абитуриентам, увлекающимся криптографией и выбирающим ВУЗ для поступления, стоит обратить на это внимание — ред.)
Кстати, помимо Антона Плёнкина, в работе московского семинара принял участие коллектив лаборатории «квантового хакинга» под руководством Вадима Макарова. «Белые хакеры», специализирующиеся на выявлении уязвимостей квантовых систем, рассказали исследователям об особенностях тестирования систем квантового распределения ключей с позиции несанкционированного доступа.
Несомненно, эта информация позволит российским учёным разрабатывать ещё более стойкие и эффективные алгоритмы шифрования, которые будут защищать ИТ-системы ближайшего будущего.
Говоря о роботах будущего, мы чаще всего представляем передвигающихся по земле андроидов, либо интеллектуальные беспилотники в воздухе. Тем не менее, перспективы «умных» речных и морских судов не менее впечатляющие!.. Уже сегодня в этом могут убедиться ученики московской школы № 597, — для которых международная компания Orange Business Services организовала серию специальных уроков. На них подростки могут узнать об «умном судоходстве», проектировании интеллектуальных кораблей (и портов!), — а также о материалах, из которых будут строить корабли будущего. Более того, по замыслу компании Orange, вскоре уроки по умному судоходству станут доступны каждому российскому школьнику!
20 июня в ЮФУ началась приёмная кампания 2018 года — горячая пора для абитуриентов и сотрудников ВУЗа. В то время пока последние пытаются убедить абитуриентов в преимуществах именно своего университета, факультета и кафедры, перед вчерашними школьниками (и выпускниками колледжей) стоит непростая задача — определить, куда действительно стоит поступать и что для этого нужно. К счастью, для этого у ребят есть всё больше возможностей!.. Так, например, приёмная комиссия ЮФУ планирует еженедельно проводить вебинары в социальных сетях — и готова отвечать на вопросы абитуриентов по WhatsApp. А мехмат ЮФУ традиционно приглашает в воскресную математическую школу учеников, которым выбор ВУЗа предстоит лишь в будущем, а именно — выпускников 4-10 классов. Подробнее о тонкостях нынешней приёмной компании читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Вопрос трудоустройства является одним из самых актуальных для выпускников ВУЗов. Где получить первый опыт работы, — и возможен ли будет карьерный рост?.. Главными преимуществами соискателя в такой ситуации, конечно, являются полученные знания и навыки самообучения. Однако не стоит недооценивать и партнёрские связи Alma Mater, заинтересованной в трудоустройстве своих бывших студентов. В частности, ЮФУ анонсировал ряд вакансий для своих выпускников в НПП космического приборостроения «Квант». По данным университета, данное предприятие готово принять инженеров-программистов, конструкторов и электроников с дипломами ЮФУ. А для магистрантов данного ВУЗа предусмотрена частичная занятость и гибкий согласованный график. Более того, попробовать себя в качестве сотрудника перспективного предприятия может выпускник любого ВУЗа!
Каждую третью субботу мая в Южном федеральном университете проходит традиционный День выпускника. Площадками для его проведения становятся факультеты, институты и академии ЮФУ, — включая таганрогский «Радик», а ныне Институт радиотехнических систем и управления. Не стал исключением и нынешний год, в котором дата праздника выпала на 19 мая. По утверждению организаторов, в этот день гостей ждут лекции, презентации, концертные номера, — а также общение с бывшими сокурсниками и преподавателями. Всё, что для этого требуется, — предварительно зарегистрироваться онлайн (или с помощью волонтёров уже на месте проведения мероприятия).
Ежегодно сотни абитуриентов стремятся поступить на мехмат ЮФУ, чтобы получить по-настоящему востребованные и качественные знания. Однако удаётся это не каждому! Повысить шансы на зачисление, конечно, можно занимаясь на «нулевом курсе» или в воскресной компьютерной школе, — что в большей степени актуально для ростовчан и жителей городов-спутников. Но есть и ещё один способ заявить о себе, — заработав льготы при поступлении на мехмат. Этот способ — Олимпиада по информатике для учеников 8-11 классов, победители которой получат до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.