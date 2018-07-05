Учёные ЮФУ делятся опытом в области квантовой криптографии

По данным ЮФУ, 28-29 июня в Центре квантовых технологий МГУ состоялся научный семинар по проблемам разработки систем квантовой криптографии. Участниками мероприятия стали ведущие эксперты и учёные, занимающиеся разработками в данной сфере. В том числе — доцент Института компьютерных технологий и информационной безопасности ЮФУ Антон Плёнкин. В ходе встречи учёный из Таганрога поделился с коллегами результатами своих исследований, — а также подробнее узнал о разработках других научных групп России в области квантовой криптографии.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

Актуальность квантовой криптографии в наше время сложно переоценить. Ведь с появлением квантовых компьютеров защищённость классических криптографических систем окажется под угрозой. А значит, возникнет необходимость практически единовременно перевести все системы, использующие шифрование, на защищённые квантовые алгоритмы.



Разработкой этих алгоритмов и исследованием аспектов их применения в России сегодня занимается несколько научных групп. В их числе «Центр квантовых технологий МГУ», «Российский квантовый центр» в Сколково, «Казанский квантовый центр», компания «ИнфоТеКС» — и научно-исследовательская лаборатория «Квантовая криптография» ИКТИБ ЮФУ (Таганрог). В новости ЮФУ отмечается, что последняя является единственной на юге России научной лабораторией, занимающейся квантовой криптографией.



Уже сегодня на её базе проводятся теретические и практические исследования систем квантовой связи и криптографии, в которых принимают участие не только учёные ЮФУ, но и студенты кафедры информационной безопасности телекоммуникационных систем ИКТИБ (нынешним абитуриентам, увлекающимся криптографией и выбирающим ВУЗ для поступления, стоит обратить на это внимание — ред.)



Кстати, помимо Антона Плёнкина, в работе московского семинара принял участие коллектив лаборатории «квантового хакинга» под руководством Вадима Макарова. «Белые хакеры», специализирующиеся на выявлении уязвимостей квантовых систем, рассказали исследователям об особенностях тестирования систем квантового распределения ключей с позиции несанкционированного доступа.



Несомненно, эта информация позволит российским учёным разрабатывать ещё более стойкие и эффективные алгоритмы шифрования, которые будут защищать ИТ-системы ближайшего будущего.