Сотовая связь и 4G в Крыму: отличное качество без лишних затрат

Летняя жара и сезон отпусков — это синонимы отдыха! Однако поездки за пределы Ростовской области — это не только морской загар и яркие впечатления, но и непредвиденные расходы на услуги связи. Причём для этого не обязательно выезжать за границу. «Большая четвёрка» сотовых операторов постоянно модернизирует тарифы, — зачастую не в лучшую сторону, — а если речь идёт о Крыме, то роуминг здесь до сих пор сложно назвать демократичным. Поэтому при визите, например, в Ялту или Симферополь, пожалуй, лучшим решением будет приобрести местную SIM-карту оператора Win Mobile. Где и как это сделать — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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Напомним, что для подключения к сети Win Mobile в Крыму вам потребуется лишь российский паспорт. Сегодня SIM-карты оператора предлагаются во многих салонах связи, но самым удобным вариантом, на наш взгляд, является подключение в офисе компании.



Win Mobile в Ялте (Крым) — по новому адресу!



Кстати, в Ялте фирменный офис продаж Win Mobile недавно переехал по новому адресу.



Теперь подключиться к сети местного оператора, — и навсегда забыть про роуминг на полуострове, — можно по адресу: ул. Московская 1/6.



Здесь же вы можете узнать об условиях действующих тарифов и выбрать наиболее подходящий в вашем случае. Как и во многих других случаях, наиболее выгодными при активном использовании являются не специальные предложения для приезжих, например «На море» с 100 Мб Интернета за 10 рублей, — а тарифы для местных пользователей, такие как «Твой» с 10 Гб за 250 рублей.



Почему мы не пишем о стоимости звонков?.. Учитывая качественное покрытие 3G и 4G, а также наличие приложений Viber и WhatsApp почти на каждом смартфоне, в классической голосовой связи на отдыхе практически нет необходимости. Если же вам потребуется позвонить на стационарный телефон, то стоимость таких звонков в Win Mobile не превысит 3 рублей за минуту (а зачастую будет ещё ниже). Плюс бесплатная «внутрисеть» на тарифах «Твой» и «Свобода общения».



Отметим, что по результатам мониторинга Роскомнадзора, качество сотовой связи в Крыму к 2018 году значительно улучшилось. Причём лидером по качеству голосовых соединений оказался именно Win Mobile. Более того, несмотря на активное развитие сети, крымской компании удаётся делать это практически без нарушений законодательства.



В погоне за качеством мобильной связи и 4G



Чего не скажешь об операторах «большой четвёрки», которые, видимо торопясь к сезону отпусков, запускают на юге базовые станции без разрешений (МТС, Адыгея) и забывают о выполнении других обязательных требований («Билайн» на Кубани), — хотя в целом в плане сотовой дисциплины наметился определённый прогресс.