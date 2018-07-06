Сотовая связь и 4G в Крыму: отличное качество без лишних затрат
Летняя жара и сезон отпусков — это синонимы отдыха! Однако поездки за пределы Ростовской области — это не только морской загар и яркие впечатления, но и непредвиденные расходы на услуги связи. Причём для этого не обязательно выезжать за границу. «Большая четвёрка» сотовых операторов постоянно модернизирует тарифы, — зачастую не в лучшую сторону, — а если речь идёт о Крыме, то роуминг здесь до сих пор сложно назвать демократичным. Поэтому при визите, например, в Ялту или Симферополь, пожалуй, лучшим решением будет приобрести местную SIM-карту оператора Win Mobile. Где и как это сделать — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Напомним, что для подключения к сети Win Mobile в Крыму вам потребуется лишь российский паспорт. Сегодня SIM-карты оператора предлагаются во многих салонах связи, но самым удобным вариантом, на наш взгляд, является подключение в офисе компании.
Win Mobile в Ялте (Крым) — по новому адресу!
Кстати, в Ялте фирменный офис продаж Win Mobile недавно переехал по новому адресу.
Теперь подключиться к сети местного оператора, — и навсегда забыть про роуминг на полуострове, — можно по адресу: ул. Московская 1/6.
Здесь же вы можете узнать об условиях действующих тарифов и выбрать наиболее подходящий в вашем случае. Как и во многих других случаях, наиболее выгодными при активном использовании являются не специальные предложения для приезжих, например «На море» с 100 Мб Интернета за 10 рублей, — а тарифы для местных пользователей, такие как «Твой» с 10 Гб за 250 рублей.
Почему мы не пишем о стоимости звонков?.. Учитывая качественное покрытие 3G и 4G, а также наличие приложений Viber и WhatsApp почти на каждом смартфоне, в классической голосовой связи на отдыхе практически нет необходимости. Если же вам потребуется позвонить на стационарный телефон, то стоимость таких звонков в Win Mobile не превысит 3 рублей за минуту (а зачастую будет ещё ниже). Плюс бесплатная «внутрисеть» на тарифах «Твой» и «Свобода общения».
Отметим, что по результатам мониторинга Роскомнадзора, качество сотовой связи в Крыму к 2018 году значительно улучшилось. Причём лидером по качеству голосовых соединений оказался именно Win Mobile. Более того, несмотря на активное развитие сети, крымской компании удаётся делать это практически без нарушений законодательства.
Сегодня мобильная связь стала повседневной необходимостью для человека. Её используют для делового и личного общения, а мобильный Интернет сопровождает нас повсюду, где это только возможно. Но как выбрать выгодный тариф «без подводных камней» для себя и своей семьи?.. Ответ предлагает компания «Ростелеком», среди абонентов которой стал особенно популярен тарифный план «На всех». По данным оператора, всего за полгода популярность данного предложения выросла в 6 раз (!), а более 70% пользователей данного предложения подключают по нему максимально возможное количество SIM-карт. Чем же так привлекателен семейный тариф «Ростелекома»?.. Попробуем разобраться!
В преддверие Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 эксперты проанализировали скорость мобильного Интернета на спортивных и туристических объектах мундиаля. Участниками исследования стали стадионы, площади, аэропорты и другие элементы инфраструктуры в 11 городах, где пройдут матчи. При этом донской столице удалось громко заявить о себе сразу в двух номинациях — Интернет на стадионе «Ростов-Арена» вошёл в тройку лучших, а новый аэропорт «Платов» по скорости доступа в Сеть оказался на высшей ступени пьедестала!
Стремительная смена технологий сотовой связи перевела конкуренцию между операторами в новое русло. Если в начале века абонентов преимущественно интересовала территория покрытия, то сегодня они выбирают оператора по скорости мобильного Интернета, тарифным опциям и перечню услуг*. В таких обстоятельствах компаниям выгодно передать инфраструктуру базовых станций на аутсорсинг, — а самим сконцентрироваться на маркетинге услуг и внедрении новых технологий. Тем более, что на российском рынке успешно работает крупный независимый владелец телеком-инфраструктуры — компания «Русские Башни», — к тому же планирующая значительные инвестиции в Ростовской области.
В донской столице завершается подготовка к проведению матчей Чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Отдельное внимание при этом уделяется качественной связи для болельщиков — как во время отдыха, так и на самих соревнованиях. В частности, специалисты «Роскомнадзора» детально обследовали электромагнитную обстановку и уровень сотового покрытия на стадионе «Ростов-Арена». О результатах данной проверки — и приятных сюрпризах, ожидающих гостей мундиаля, — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive.
Реставрация произведений искусства — процесс деликатный и требующий особой аккуратности. Лишь настоящие профессионалы, штрих за штрихом, способны вернуть уникальным шедеврам первозданный вид. Приезда таких специалистов в некоторых музеях готовы ждать годами. В то время как другие сокровищницы искусства внедряют передовые информационные технологии!.. Например, «Государственный Эрмитаж» совместно с компанией «Ростелеком» продемонстрировали возможность удалённой реставрации скульптур. Для этого потребовались роборука-манипулятор, экспериментальная сеть 5G и технологии виртуальной реальности. Подробнее об уникальном эксперименте читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!