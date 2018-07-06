На головную страницу TechnoDrive.ru  
ХИТЫ: 4G АНЛИМ 3D ГАДЖЕТЫ СОТОВИКИ КРИМИНАЛ ОБЛАКА РОБОТЫ ОБРАЗОВАНИЕ АНАЛИТИКА БИЗНЕС ЦТВ
ИТ-НОВОСТИ РОСТОВА
одна из 21378 страниц...
6 июля 2018, 4G в Ростове

Сотовая связь и 4G в Крыму: отличное качество без лишних затрат

Как выбрать связь 4G в Крыму?Летняя жара и сезон отпусков — это синонимы отдыха! Однако поездки за пределы Ростовской области — это не только морской загар и яркие впечатления, но и непредвиденные расходы на услуги связи. Причём для этого не обязательно выезжать за границу. «Большая четвёрка» сотовых операторов постоянно модернизирует тарифы, — зачастую не в лучшую сторону, — а если речь идёт о Крыме, то роуминг здесь до сих пор сложно назвать демократичным. Поэтому при визите, например, в Ялту или Симферополь, пожалуй, лучшим решением будет приобрести местную SIM-карту оператора Win Mobile. Где и как это сделать — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

Реклама: строим надёжные локальные сети для бизнеса.

Напомним, что для подключения к сети Win Mobile в Крыму вам потребуется лишь российский паспорт. Сегодня SIM-карты оператора предлагаются во многих салонах связи, но самым удобным вариантом, на наш взгляд, является подключение в офисе компании.

Win Mobile в Ялте (Крым) — по новому адресу!

Кстати, в Ялте фирменный офис продаж Win Mobile недавно переехал по новому адресу.

Теперь подключиться к сети местного оператора, — и навсегда забыть про роуминг на полуострове, — можно по адресу: ул. Московская 1/6.

Здесь же вы можете узнать об условиях действующих тарифов и выбрать наиболее подходящий в вашем случае. Как и во многих других случаях, наиболее выгодными при активном использовании являются не специальные предложения для приезжих, например «На море» с 100 Мб Интернета за 10 рублей, — а тарифы для местных пользователей, такие как «Твой» с 10 Гб за 250 рублей.

Почему мы не пишем о стоимости звонков?.. Учитывая качественное покрытие 3G и 4G, а также наличие приложений Viber и WhatsApp почти на каждом смартфоне, в классической голосовой связи на отдыхе практически нет необходимости. Если же вам потребуется позвонить на стационарный телефон, то стоимость таких звонков в Win Mobile не превысит 3 рублей за минуту (а зачастую будет ещё ниже). Плюс бесплатная «внутрисеть» на тарифах «Твой» и «Свобода общения».

Отметим, что по результатам мониторинга Роскомнадзора, качество сотовой связи в Крыму к 2018 году значительно улучшилось. Причём лидером по качеству голосовых соединений оказался именно Win Mobile. Более того, несмотря на активное развитие сети, крымской компании удаётся делать это практически без нарушений законодательства.

В погоне за качеством мобильной связи и 4G

Чего не скажешь об операторах «большой четвёрки», которые, видимо торопясь к сезону отпусков, запускают на юге базовые станции без разрешений (МТС, Адыгея) и забывают о выполнении других обязательных требований («Билайн» на Кубани), — хотя в целом в плане сотовой дисциплины наметился определённый прогресс.

Чуть не забыли: у TechnoDrive есть группа ВКонтакте — и на Facebook. Подключайтесь!

4G в Ростове

Сотовые абоненты «Ростелекома» выбирают семейный тариф «На всех»


Сегодня мобильная связь стала повседневной необходимостью для человека. Её используют для делового и личного общения, а мобильный Интернет сопровождает нас повсюду, где это только возможно. Но как выбрать выгодный тариф «без подводных камней» для себя и своей семьи?.. Ответ предлагает компания «Ростелеком», среди абонентов которой стал особенно популярен тарифный план «На всех». По данным оператора, всего за полгода популярность данного предложения выросла в 6 раз (!), а более 70% пользователей данного предложения подключают по нему максимально возможное количество SIM-карт. Чем же так привлекателен семейный тариф «Ростелекома»?.. Попробуем разобраться!
подробнее

Ростовский Интернет в хорошей спортивной форме!


В преддверие Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 эксперты проанализировали скорость мобильного Интернета на спортивных и туристических объектах мундиаля. Участниками исследования стали стадионы, площади, аэропорты и другие элементы инфраструктуры в 11 городах, где пройдут матчи. При этом донской столице удалось громко заявить о себе сразу в двух номинациях — Интернет на стадионе «Ростов-Арена» вошёл в тройку лучших, а новый аэропорт «Платов» по скорости доступа в Сеть оказался на высшей ступени пьедестала!
подробнее

«Русские Башни» инвестируют миллиард в Ростовской области


Стремительная смена технологий сотовой связи перевела конкуренцию между операторами в новое русло. Если в начале века абонентов преимущественно интересовала территория покрытия, то сегодня они выбирают оператора по скорости мобильного Интернета, тарифным опциям и перечню услуг*. В таких обстоятельствах компаниям выгодно передать инфраструктуру базовых станций на аутсорсинг, — а самим сконцентрироваться на маркетинге услуг и внедрении новых технологий. Тем более, что на российском рынке успешно работает крупный независимый владелец телеком-инфраструктуры — компания «Русские Башни», — к тому же планирующая значительные инвестиции в Ростовской области.
подробнее

На «Ростов-Арене» радионарушений не выявлено


В донской столице завершается подготовка к проведению матчей Чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Отдельное внимание при этом уделяется качественной связи для болельщиков — как во время отдыха, так и на самих соревнованиях. В частности, специалисты «Роскомнадзора» детально обследовали электромагнитную обстановку и уровень сотового покрытия на стадионе «Ростов-Арена». О результатах данной проверки — и приятных сюрпризах, ожидающих гостей мундиаля, — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive.
подробнее

5G: Робот на дистанционном управлении работает в Эрмитаже


Реставрация произведений искусства — процесс деликатный и требующий особой аккуратности. Лишь настоящие профессионалы, штрих за штрихом, способны вернуть уникальным шедеврам первозданный вид. Приезда таких специалистов в некоторых музеях готовы ждать годами. В то время как другие сокровищницы искусства внедряют передовые информационные технологии!.. Например, «Государственный Эрмитаж» совместно с компанией «Ростелеком» продемонстрировали возможность удалённой реставрации скульптур. Для этого потребовались роборука-манипулятор, экспериментальная сеть 5G и технологии виртуальной реальности. Подробнее об уникальном эксперименте читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
подробнее
Ещё информация !!!  4G в Ростове

ХИТ-ПАРАД НОВОСТЕЙ

Самый дешёвый мобильный Интернет в Ростове: выгодные тарифы 4G

Лучший LTE-оператор — это лидер? Или самый активный претендент?

Ростовский Интернет в хорошей спортивной форме!

«Русские Башни» инвестируют миллиард в Ростовской области

Отказ в переносе номера: что делать?

5G: Робот на дистанционном управлении работает в Эрмитаже

На «Ростов-Арене» радионарушений не выявлено

ещё