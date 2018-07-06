Российские эксперты первыми предложили международный стандарт промышленного «Интернета вещей»
Технический комитет «Кибер-физические системы», в состав которого входит компания «Ростелеком», завершил разработку проекта международного стандарта в области промышленного «Интернета вещей» (IIoT). Уже в этом месяце соответствующий документ от имени России будет направлен в адрес Международной организации по стандартизации ISO/IEC. Таким образом, российские эксперты первыми в мире предложили единые стандарты и протоколы для взаимодействия устройств на «умных производствах».
Решение о разработке проекта международного стандарта «Information technology. Compatibility requirements and model for devices within IIoT systems» было принято в мае 2018 года на заседании международного подкомитета ISO/IEC в Берлине. К его разработке был привлечён технический комитет «Кибер-физические системы», в состав которого вошли эксперты из более 60 российских компаний, исследовательских институтов и некоммерческих организаций, — включая компанию «Ростелеком», уделяющую особое внимание развитию промышленного Интернета в России.
В течение июня 2018 года проект стандарта обсуждался в рамках рабочей группы «Интернет вещей», — после чего была сформирована окончательная версия документа. В июле она будет направлена в Секретариат международного подкомитета ISO/IEC и размещена в глобальной системе IEC для международного голосования.
«Разработка проекта международного стандарта в сфере IIoT стала важным шагом для выхода нормативно-технических требований российских организаций, объединённых в рамках нашего комитета, на мировой уровень и, как следствие, повышения экспортного потенциала их решений, — говорит председатель технического комитета "Кибер-физические системы" Никита Уткин. — В первую очередь стандарт затронет крупных корпоративных и промышленных игроков, заинтересованных не только в повышении эффективности своих производственных процессов, но и контролируемости использования технологических инноваций.
Единый стандарт окажет позитивное влияние на развитие таких сфер, как производство интеллектуальных систем, цифровая промышленность, рынок передовых производственных технологий "Технет" Национальной технологической инициативы, а также на реализацию программы "Цифровая экономика"».
Отметим, что сейчас из-за отсутствия единых нормативов производители на рынке «Интернета вещей» используют собственные стандарты и протоколы. В результате вендоры не могут договориться между собой, а созданные ими продукты не способны работать вместе (точнее, каждый гигант строит свою экосистему — БЗ). Принятие стандарта в национальном и международном поле позволит устранить этот технологический барьер. Заказчики технологии IIoT смогут использовать решения и оборудование от различных разработчиков и предприятий-изготовителей, — а также проводить корректные испытания решений и оборудования на совместимость.
«"Ростелеком" чрезвычайно заинтересован в развитии нормативно-технических правил в сфере "умной промышленности" и индустриального "Интернета вещей", — подчёркивает вице-президент по отраслевым решениям ПАО "Ростелеком" Роман Шульгинов. — Мы планируем активно участвовать в продвижении этой темы и усиливать наше экспертное участие как на международном, так и на национальном уровне. Следующим этапом работы над данным стандартом должна стать разработка и утверждение его национального эквивалента».
Разработку и утверждение соответствующего проекту международного документа национального стандарта планируется осуществить в 2018-2020 годах.
«Дальнейшая работа над данным документом в международном поле и оперативная разработка национального стандарта на базе технического комитета "Кибер-физические системы" позволит дать импульс развитию рынков "Интернета вещей" и "умного производства", а также обеспечению конкурентоспособности российских компаний», — считает заместитель руководителя Росстандарта Антон Шалаев.
Напомним, что промышленный «Интернет вещей» (IIoT) — это объединение в единую информационную сеть всех рабочих мест и оборудования на предприятии. Подобные технологии позволяют создавать среду, где техника самостоятельно взаимодействует друг с другом по интернет-протоколу, минуя человеческий фактор, и решает вопросы повышения эффективности и безопасности, минимизируя вмешательство специалистов.
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