В Ростове появились ростовские электромобили!

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 стал для ростовчан не только праздником спорта, но и символом обновления донской столицы. Высокотехнологичные аэропорт «Платов» и стадион «Ростов-Арена», преобразившиеся улицы и набережные, — а также экологичный общественный транспорт, — тоже можно назвать символами мундиаля. Причём, последний представлен не только обновлёнными трамваями и троллейбусами, но даже «электромобилем ростовского производства!» В сегодняшнем выпуске TechnoDrive мы остановимся на оригинальном электрокаре, уже обслуживающем горожан и гостей донской столицы.
Электромобиль ростовского производства «Элекар 5E-TIGARBO» уже можно встретить на центральной набережной, где он курсирует между ресторанами «Маяк» и «Пирс». На первый взгляд, ростовский электрокар напоминает открытую машину для гольфа, но его «начинка» куда серьёзнее — помимо GPS-навигатора и системы панорамного видеообзора, «на борту» имеется хот-спот Wi-Fi, онлайн-касса и терминал для безналичной оплаты проезда.
Производителем электромобилей является ростовская компания «КОМЗ-Экспорт», работающая под брендом TIGARBO. Кстати, её продукция, — включая упомянутый «Элекар 5Е», — сейчас демонстрируется на стенде Ростовской области в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2018» в Екатеринбурге.
Планируется, что в Ростове-на-Дону «Элекар 5E-TIGARBO» продолжит работу в качестве эко-такси и после мундиаля. На текущий момент для данного проекта заводом уже отгружены шесть таких машин (которые также успешно экспортируются за рубеж).
Хотя, в случае с донским такси, вероятно, пока речь идёт лишь о тёплом времени года — ведь в ноябрьскую слякоть и зимние морозы данный вид транспорта с открытой кабиной не слишком удобен как для пассажиров, так и для водителя. Впрочем, не исключено, что ростовское предприятие проапгрейдит своё детище до «всепогодной» версии.
На этой неделе ГИБДД Ростовской области распространило напоминание для водителей, привыкших соблюдать правила лишь в местах установки дорожных камер. В документе сообщается, что наличие знака «Фотовидеофиксация» не является обязательным условием для применения соответствующего метода контроля. Поэтому автомобилистам, «попавшимся без предупреждения» придётся оплатить штраф, и, в идеале, пересмотреть своё отношение к скоростному режиму на территории города. К борьбе с нарушителями правил готовятся и в Администрации Ростова. В частности, уже скоро оператор платного парковочного пространства получит доступ к персональным данным нарушителей и начнёт привлекать их к ответственности.
Платные дороги в России уверенно набирают популярность, а вместе с ними совершенствуются средства оплаты проезда. Наиболее удобным из них, конечно, остаются транспондеры — бесконтактные устройства, позволяющие автомобилям проезжать шлюзы без остановки. Для этого достаточно закрепить транспондер на лобовом стекле и снизить скорость перед пунктом контроля до 10-20 км/час. Соответствующая сумма за проезд будет списана со счёта автоматически — и она окажется меньше, чем при оплате наличными!.. Однако до недавнего времени проезд по одному транспондеру обеспечивался лишь на шлюзах выпустившего его оператора. И вот, наконец, операторы «Автодор» и «ОССП» договорились о взаимодействии при сборе оплаты за проезд.
Полиция в Ростове-на-Дону сообщила о задержании автомобильных воров, использовавших спецсредства для угона дорогих иномарок. По данным правоохранительных органов, злоумышленники отключали сигнализации элитных авто перед совершением преступлений. Благодаря чему, преступники завладели семью престижными машинами на сумму более 12 миллионов рублей. Однако финал «криминального трио» оказался предсказуемым — при совершении очередного угона их задержали с поличным, а «навороченное» оборудование было изъято сотрудниками МВД России. Тем не менее, автовладельцам будет нелишним предпринять дополнительные меры безопасности, чтобы защитить свой транспорт от возможных посягательств.
Ростовская компания «Сириус», разработавшая систему мониторинга пассажирского транспорта, приступила к её внедрению в донской столице. По информации TechnoDrive, интеллектуальная система мониторинга городских автобусов появится в Ростове к 2018 году. Причём речь идёт не только об отслеживании перемещения транспортных средств диспетчером!.. Помимо этого, интеллектуальная система «Сириус Навигатор» поможет водителям соблюдать график движения, несмотря на пробки. А пассажиры с помощью нового комплекса смогут узнавать время ожидания автобуса на остановке с точностью до минуты.
TechnoDrive неоднократно обращал внимание читателей на преимущества портала госуслуг, — благодаря которому можно экономить время, нервы и деньги, оплачивая госпошлины и штрафы «со скидкой». И вот очередные приятные новости!.. Теперь при регистрации транспортных средств онлайн ростовчане смогут получать номерные знаки и документы в отдельном пункте, который откроется завтра в отделении №1 МРЭО ГИБДД. Подробнее о его расположении и графике работы читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!