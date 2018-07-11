В Ростове появились ростовские электромобили!

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 стал для ростовчан не только праздником спорта, но и символом обновления донской столицы. Высокотехнологичные аэропорт «Платов» и стадион «Ростов-Арена», преобразившиеся улицы и набережные, — а также экологичный общественный транспорт, — тоже можно назвать символами мундиаля. Причём, последний представлен не только обновлёнными трамваями и троллейбусами, но даже «электромобилем ростовского производства!» В сегодняшнем выпуске TechnoDrive мы остановимся на оригинальном электрокаре, уже обслуживающем горожан и гостей донской столицы.

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Электромобиль ростовского производства «Элекар 5E-TIGARBO» уже можно встретить на центральной набережной, где он курсирует между ресторанами «Маяк» и «Пирс». На первый взгляд, ростовский электрокар напоминает открытую машину для гольфа, но его «начинка» куда серьёзнее — помимо GPS-навигатора и системы панорамного видеообзора, «на борту» имеется хот-спот Wi-Fi, онлайн-касса и терминал для безналичной оплаты проезда.



Производителем электромобилей является ростовская компания «КОМЗ-Экспорт», работающая под брендом TIGARBO. Кстати, её продукция, — включая упомянутый «Элекар 5Е», — сейчас демонстрируется на стенде Ростовской области в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2018» в Екатеринбурге.



Планируется, что в Ростове-на-Дону «Элекар 5E-TIGARBO» продолжит работу в качестве эко-такси и после мундиаля. На текущий момент для данного проекта заводом уже отгружены шесть таких машин (которые также успешно экспортируются за рубеж).



Хотя, в случае с донским такси, вероятно, пока речь идёт лишь о тёплом времени года — ведь в ноябрьскую слякоть и зимние морозы данный вид транспорта с открытой кабиной не слишком удобен как для пассажиров, так и для водителя. Впрочем, не исключено, что ростовское предприятие проапгрейдит своё детище до «всепогодной» версии.