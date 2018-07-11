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11 июля 2018, Цифровое телевидение в Ростовской области

«Интерактивное ТВ» пополнилось телеканалом СТС Kids HD для детей

Для детей доступен новый канал СТС Kids HDВ период летних каникул детские каналы пользуются особым спросом у маленьких телезрителей. И этот интерес в полной мере удовлетворяет «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком»! Недавно к десяткам уже транслируемых детских телеканалов добавился новый телепроект в формате высокой чёткости — СТС Kids HD. «В его эфире круглосуточно доступны хорошие мультфильмы и образовательные программы, позволяющие детям обучаться развлекаясь». При этом смотреть канал СТС Kids HD можно во всех популярных пакетах «Интерактивного ТВ», — а стоимость подписки, несмотря на пополнение, остаётся прежней.

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Новый телеканал СТС Kids HD рассчитан на детскую аудиторию в возрасте от 6 до 10 лет. А его сетка вещания состоит из мультфильмов и образовательных программ, подобранных с учётом рекомендаций экспертов психологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Таким образом, юным зрителям предлагается качественный контент, способствующий не только развлечению, но и познанию окружающего мира.

Для абонентов «Интерактивного ТВ» компании «Ростелеком» канал СТС Kids HD доступен на кнопке 333 в пакетах «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ», «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ», «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ». В то время как зрители «Интерактивного ТВ 2.0» могут смотреть новый телепроект в пакетах «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ 2.0», «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ 2.0», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ 2.0» и «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ 2.0».

Напомним, что подключить пакет каналов «Интерактивного ТВ» абоненты «Ростелекома» могут на экране телевизора в меню телевизионной приставки (раздел «Управление услугами»). Аналогичная возможность имеется в интерфейсе «Единого личного кабинета» оператора, — а также при личном визите в любой офис продаж и обслуживания «Ростелеком» (в последнем случае при себе нужно иметь паспорт).

Кстати, помимо широкого выбора телеканалов, «Ростелеком» предлагает семьям с детьми дополнительный сервис «Родительский контроль», позволяющий установить пароль на некоторые каналы «Интерактивного ТВ» или ограничить просмотр телевизора в определённое время. Таким образом, заботливые родители могут напомнить «чадам» о необходимости разнообразить свой досуг, — и оградить их от взрослого контента, не отказывая себе в разнообразии каналов.

Узнать подробности об «Интерактивном ТВ» для абонентов «Ростелекома» — и любых других интернет-провайдеров России — можно на сайте компании. Подключайтесь!

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Цифровое телевидение в Ростовской области

Прямые трансляции матчей FIFA 2018 — в формате HD+


Яркая победа российской сборной, открывшая Чемпионат мира по футболу FIFA 2018, привлекла интерес к данному состязанию даже у зрителей, далёких от спорта. Поэтому особенно приятно, что зрители «Интерактивного ТВ» компании «Ростелеком» смогут следить за всеми состязаниями в формате сверхвысокой чёткости!.. Для этого на время футбольного чемпионата канал «Матч планета» заменил эксклюзивный телепроект «Матч! Ультра». В его эфире 100% контента будет посвящено проходящему в России мундиалю, — включая прямые трансляции матчей FIFA 2018.
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Элитный смартфон LG за 4999 руб/мес — и телевизор в подарок!


Национальный оператор «Ростелеком» и компания LG объявили о выгодной акции для всех россиян. По её условиям, покупатель самртфона LG V30+ с 8-ядерным процессором, звуком Hi-Fi и дисплеем QHD+ (2880x1440) может получить его в кредит 0-0-12 с ежемесячным платежом от 4999 рублей. При этом в качестве бонуса «Ростелеком» подарит каждому покупателю гаджета 32-дюймовый LED-телевизор LG — и льготные условия на подключение «Интерактивного ТВ 2.0». Подробности щедрого предложения читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!..
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«Ростелеком» дарит 124 канала покупателям умных телевизоров


Предстоящий Чемпионат мира по футболу — ещё один повод задуматься о покупке нового телевизора. Ведь следить за матчами FIFA 2018 приятнее на большом экране, а по окончании спортивного праздника здесь же можно наблюдать за приключениями любимых телегероев. Поскольку компания «Ростелеком» до 15 июня дарит каждому покупателю популярных телевизоров Samsung Smart TV три месяца бесплатной подписки на пакет каналов «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ 2.0»!.. И это лишь одно из множества выгодных предложений «Ростелекома». Помимо этого, пользователей мобильной связи ждёт безлимитный видеотрафик, а зрителей телеканала MyZen TV — розыгрыш классного планшета!
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«Ростелеком» подключает бары к чемпионату мира FIFA 2018


Предстоящий чемпионат мира по футболу — это не только яркое зрелище и долгожданное событие для любителей спорта. Матчей FIFA 2018 с нетерпением ждут и представители бизнеса — владельцы гостиниц, экскурсионных компаний и ресторанов. Но как привлечь гостей чемпионата именно в свои заведения?.. Ответ очевиден — это прямые трансляции матчей FIFA 2018, которые к тому же не потребуют больших инвестиций. Ведь компания «Ростелеком» предлагает корпоративным клиентам организовать футбольные трансляции в своих барах, ресторанах и других заведениях в полном соответствии с требованиями FIFA. Для этого достаточно подключить корпоративный пакет «Футбол здесь», получив ТВ-приставку «Ростелеком» всего за 1 рубль — и годовую рассрочку на HD-телевизоры с диагональю от 32 до 55 дюймов. Спешите воспользоваться выгодным предложением!
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«Интерактивное ТВ» покажет эксклюзив Каннского кинофестиваля


Сегодня во Франции начался 71-й Каннский международный кинофестиваль. Участниками этого престижного конкурса станут десятки фильмов со всего мира. Какие фильмы признает лучшим жюри во главе с Кейт Бланшетт? Ответы на эти вопросы первыми смогут узнать зрители «Интеративного ТВ» компании «Ростелеком». Ведь здесь, на канале «Кино ТВ», их ждут эксклюзивные репортажи и прямые трансляции с Каннского кинофестиваля!
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