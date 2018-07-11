«Интерактивное ТВ» пополнилось телеканалом СТС Kids HD для детей

В период летних каникул детские каналы пользуются особым спросом у маленьких телезрителей. И этот интерес в полной мере удовлетворяет «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком»! Недавно к десяткам уже транслируемых детских телеканалов добавился новый телепроект в формате высокой чёткости — СТС Kids HD. «В его эфире круглосуточно доступны хорошие мультфильмы и образовательные программы, позволяющие детям обучаться развлекаясь». При этом смотреть канал СТС Kids HD можно во всех популярных пакетах «Интерактивного ТВ», — а стоимость подписки, несмотря на пополнение, остаётся прежней.

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Новый телеканал СТС Kids HD рассчитан на детскую аудиторию в возрасте от 6 до 10 лет. А его сетка вещания состоит из мультфильмов и образовательных программ, подобранных с учётом рекомендаций экспертов психологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Таким образом, юным зрителям предлагается качественный контент, способствующий не только развлечению, но и познанию окружающего мира.



Для абонентов «Интерактивного ТВ» компании «Ростелеком» канал СТС Kids HD доступен на кнопке 333 в пакетах «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ», «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ», «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ». В то время как зрители «Интерактивного ТВ 2.0» могут смотреть новый телепроект в пакетах «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ 2.0», «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ 2.0», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ 2.0» и «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ 2.0».



Напомним, что подключить пакет каналов «Интерактивного ТВ» абоненты «Ростелекома» могут на экране телевизора в меню телевизионной приставки (раздел «Управление услугами»). Аналогичная возможность имеется в интерфейсе «Единого личного кабинета» оператора, — а также при личном визите в любой офис продаж и обслуживания «Ростелеком» (в последнем случае при себе нужно иметь паспорт).



Кстати, помимо широкого выбора телеканалов, «Ростелеком» предлагает семьям с детьми дополнительный сервис «Родительский контроль», позволяющий установить пароль на некоторые каналы «Интерактивного ТВ» или ограничить просмотр телевизора в определённое время. Таким образом, заботливые родители могут напомнить «чадам» о необходимости разнообразить свой досуг, — и оградить их от взрослого контента, не отказывая себе в разнообразии каналов.



Узнать подробности об «Интерактивном ТВ» для абонентов «Ростелекома» — и любых других интернет-провайдеров России — можно на сайте компании. Подключайтесь!