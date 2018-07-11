ООО «БЛЭК ЭНД УАЙТ ПРО», г. Ростов-на-Дону, Россия
© 2001-2018 TECHNODRIVE.RU
Телефон в Ростове-на-Дону
Электронная почта: contact@technodrive.ru
18+
|
|
«Интерактивное ТВ» пополнилось телеканалом СТС Kids HD для детей
В период летних каникул детские каналы пользуются особым спросом у маленьких телезрителей. И этот интерес в полной мере удовлетворяет «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком»! Недавно к десяткам уже транслируемых детских телеканалов добавился новый телепроект в формате высокой чёткости — СТС Kids HD. «В его эфире круглосуточно доступны хорошие мультфильмы и образовательные программы, позволяющие детям обучаться развлекаясь». При этом смотреть канал СТС Kids HD можно во всех популярных пакетах «Интерактивного ТВ», — а стоимость подписки, несмотря на пополнение, остаётся прежней.
Реклама: строим надёжные локальные сети для бизнеса.
Новый телеканал СТС Kids HD рассчитан на детскую аудиторию в возрасте от 6 до 10 лет. А его сетка вещания состоит из мультфильмов и образовательных программ, подобранных с учётом рекомендаций экспертов психологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Таким образом, юным зрителям предлагается качественный контент, способствующий не только развлечению, но и познанию окружающего мира.
Чуть не забыли: у TechnoDrive есть группа ВКонтакте — и на Facebook. Подключайтесь!
|