В летний отпуск — без долгов!

Планирование летнего отдыха — задача непростая. Выбор подходящих локаций, подбор и покупка авиабилетов, заказ гостиницы, сбор чемоданов и многое другое. Но в этой череде есть ещё одна важная вещь, про которую не стоит забывать! Если речь идёт об отдыхе за границей, — или вы планируете передвигаться на собственном автотранспорте, — перед поездкой стоит убедиться в отсутствии задолженности перед бюджетом. Как быстро и достоверно получить соответствующую информацию, читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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О запретах на выезд за границу для должников, наверняка, слышали многие. Однако, это не единственное негативное последствие при наличии непогашенной задолженности. В частности, налоговая инспекция Ростовской области регулярно проводит совместные рейды с отрядами ГИБДД по выявлению должников на дорогах региона.



Помимо этого, МИФНС России взаимодействует со Службой судебных приставов, органами местного самоуправления, судебными и правоохранительными структурами. При возбуждении исполнительного производства Службой судебных приставов к должникам применяются арест имущества, принудительное взыскание задолженности, — и упомянутое выше ограничение права выезда за пределы Российской Федерации.



Но как оперативно узнать о наличии задолженности?.. Сегодня это можно сделать, не выходя из дома! Например, через портал госуслуг или на сайте ФНС России. Если же такой возможности нет, нужно обратиться в ближайшую налоговую инспекцию.



Помимо этого, налогоплательщики могут подключиться к сервису «Личный кабинет для физических лиц». С его помощью можно оперативно получать практически всю информацию от налоговых органов в режиме онлайн — данные об объектах собственности по всей территории России, налоговые уведомления на уплату имущественных налогов, информацию о начисленных и уплаченных суммах налогов, и главное, оплачивать налоги, не выходя из дома или офиса. Подключиться к этому сервису можно в любой налоговой инспекции, придя туда с паспортом.



После однократной процедуры регистрации, налогоплательщику будет выдан логин и пароль от «Личного кабинета», — после чего пользователь сможет общаться с налоговым органом без посещения инспекции.



И ещё один момент! Перед любым путешествием стоит проверить, действует ли на данный момент ваш внутренний паспорт гражданина РФ.