В летний отпуск — без долгов!

Планирование летнего отдыха — задача непростая. Выбор подходящих локаций, подбор и покупка авиабилетов, заказ гостиницы, сбор чемоданов и многое другое. Но в этой череде есть ещё одна важная вещь, про которую не стоит забывать! Если речь идёт об отдыхе за границей, — или вы планируете передвигаться на собственном автотранспорте, — перед поездкой стоит убедиться в отсутствии задолженности перед бюджетом. Как быстро и достоверно получить соответствующую информацию, читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
О запретах на выезд за границу для должников, наверняка, слышали многие. Однако, это не единственное негативное последствие при наличии непогашенной задолженности. В частности, налоговая инспекция Ростовской области регулярно проводит совместные рейды с отрядами ГИБДД по выявлению должников на дорогах региона.
Помимо этого, МИФНС России взаимодействует со Службой судебных приставов, органами местного самоуправления, судебными и правоохранительными структурами. При возбуждении исполнительного производства Службой судебных приставов к должникам применяются арест имущества, принудительное взыскание задолженности, — и упомянутое выше ограничение права выезда за пределы Российской Федерации.
Но как оперативно узнать о наличии задолженности?.. Сегодня это можно сделать, не выходя из дома! Например, через портал госуслуг или на сайте ФНС России. Если же такой возможности нет, нужно обратиться в ближайшую налоговую инспекцию.
Помимо этого, налогоплательщики могут подключиться к сервису «Личный кабинет для физических лиц». С его помощью можно оперативно получать практически всю информацию от налоговых органов в режиме онлайн — данные об объектах собственности по всей территории России, налоговые уведомления на уплату имущественных налогов, информацию о начисленных и уплаченных суммах налогов, и главное, оплачивать налоги, не выходя из дома или офиса. Подключиться к этому сервису можно в любой налоговой инспекции, придя туда с паспортом.
После однократной процедуры регистрации, налогоплательщику будет выдан логин и пароль от «Личного кабинета», — после чего пользователь сможет общаться с налоговым органом без посещения инспекции.
30 июня в коммерческую эксплуатацию была запущена Единая биометрическая система, позволяющая гражданам дистанционно получать финансовые услуги. Данный комплекс, разработанный компанией «Ростелеком», призван стать ключевым элементом механизма удалённой идентификации пользователей. На текущий момент идентификация пользователя в Единой биометрической системе происходит по двум параметрам — голосу и лицу, одновременное использование которых позволяет определить живого человека, а не имитацию его биометрических данных в цифровом канале. При этом использование уникальных алгоритмов российских разработчиков обеспечивает высокую точность и достоверность результатов.
Компания «Ростелеком» объявила о выходе мобильного приложения «Госуслуги Бизнес» и обновлении «Личного кабинета» для юридических лиц. Благодаря новым возможностям, предприниматели могут узнавать о предстоящих проверках органов контроля и надзора, — а также контролировать оплату штрафов, выписанных на транспорт компании. Помимо этого, приложение «Госуслуги Бизнес» позволяет подать обращение в органы прокуратуры и направить в Росгвардию уведомление об охранной деятельности.
Электронные госуслуги продолжают облегчать жизнь россиян и экономить время. При этом количество таких онлайн-сервисов постоянно растёт. Например, Росреестр недавно приступил к приёму заявок на выписки из ЕГРН, призванные защитить покупателей недвижимости от мошенников. А на сайте Федеральной нотариальной палаты заработал бесплатный онлайн-поиск наследственных дел. Подробнее о новых возможностях в сегодняшнем выпуске рассказывают эксперты TechnoDrive.
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