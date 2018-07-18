Где купить «легальный транспондер T-pass?

В связи с увеличением количества платных дорог в России, среди автомобилистов увеличилась популярность электронных транспондеров T-pass, — позволяющих проезжать пункты контроля без пробок и каких-либо задержек. К сожалению, этот факт заметили не только водители, но и мошенники, которые начали активно продавать «серые» устройства. Такие транспондеры не только не участвуют в бонусной программе ООО «Автодор — Платные Дороги», — лишая владельцев скидок и специальных предложений, — но даже могут быть дистанционно заблокированы при выявлении факта неофициальной продажи. В связи с этим оператор платных дорог России ещё раз напоминает читателям TechnoDrive, где можно приобрести или арендовать настоящие транспондеры T-pass.

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Одной из основных площадок для заказа транспондеров T-pass является интернет-магазин эмитента ООО «Автодор — Платные Дороги». Однако приобрести оборудование «в любое время дня и ночи» здесь не получится. Компания обращает внимание онлайн-покупателей на график работы (приём заказов) данного сервиса: с понедельника по четверг он работает с 9 до 18 часов, в пятницу — с 9:00 до 16:45, а по субботам и воскресеньям — выходной. На доставку в Ростовскую область уйдёт примерно 1 неделя.



Если же легальный транспондер T-pass потребовался вам сейчас, можно не откладывая обратиться в центры продаж и обслуживания ООО «Автодор — Платные Дороги». Основной ЦПО компании в Ростовской области расположен на 1093 км трассы М-4 «Дон» (по направлению «из Москвы» до пересечения пункта взимания платы) и работает ежедневно с 9 до 21 часа.



В то время как жителям Ростова-на-Дону, возможно, будет удобнее посетить городской дополнительный офис по адресу: пр. Буденновский 3/3, офис 505. И хотя работает он по тому же графику, что и интернет-магазин, посетители смогут сэкономить время и деньги на доставке.



Что же касается стоимости самого транспондера, то она составляет 1000 рублей. Кроме того, «Автодор — Платные Дороги» предлагает аренду данного устройства, если вы не часто пользуетесь платными магистралями. В последнем случае «плата за прокат» официального транспондера составит всего 100 рублей в месяц (при получении устройства взимается залог в размере 1200 рублей, который возвращается при расторжении договора за вычетом фактической стоимости пользования).



Дополнительную информацию о возможностях транспондеров T-pass автовладельцы могут получить по бесплатному номеру контакт-центра (800) 707-23-23.