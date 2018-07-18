Где купить «легальный транспондер T-pass?

В связи с увеличением количества платных дорог в России, среди автомобилистов увеличилась популярность электронных транспондеров T-pass, — позволяющих проезжать пункты контроля без пробок и каких-либо задержек. К сожалению, этот факт заметили не только водители, но и мошенники, которые начали активно продавать «серые» устройства. Такие транспондеры не только не участвуют в бонусной программе ООО «Автодор — Платные Дороги», — лишая владельцев скидок и специальных предложений, — но даже могут быть дистанционно заблокированы при выявлении факта неофициальной продажи. В связи с этим оператор платных дорог России ещё раз напоминает читателям TechnoDrive, где можно приобрести или арендовать настоящие транспондеры T-pass.
Одной из основных площадок для заказа транспондеров T-pass является интернет-магазин эмитента ООО «Автодор — Платные Дороги». Однако приобрести оборудование «в любое время дня и ночи» здесь не получится. Компания обращает внимание онлайн-покупателей на график работы (приём заказов) данного сервиса: с понедельника по четверг он работает с 9 до 18 часов, в пятницу — с 9:00 до 16:45, а по субботам и воскресеньям — выходной. На доставку в Ростовскую область уйдёт примерно 1 неделя.
Если же легальный транспондер T-pass потребовался вам сейчас, можно не откладывая обратиться в центры продаж и обслуживания ООО «Автодор — Платные Дороги». Основной ЦПО компании в Ростовской области расположен на 1093 км трассы М-4 «Дон» (по направлению «из Москвы» до пересечения пункта взимания платы) и работает ежедневно с 9 до 21 часа.
В то время как жителям Ростова-на-Дону, возможно, будет удобнее посетить городской дополнительный офис по адресу: пр. Буденновский 3/3, офис 505. И хотя работает он по тому же графику, что и интернет-магазин, посетители смогут сэкономить время и деньги на доставке.
Что же касается стоимости самого транспондера, то она составляет 1000 рублей. Кроме того, «Автодор — Платные Дороги» предлагает аренду данного устройства, если вы не часто пользуетесь платными магистралями. В последнем случае «плата за прокат» официального транспондера составит всего 100 рублей в месяц (при получении устройства взимается залог в размере 1200 рублей, который возвращается при расторжении договора за вычетом фактической стоимости пользования).
Дополнительную информацию о возможностях транспондеров T-pass автовладельцы могут получить по бесплатному номеру контакт-центра (800) 707-23-23.
Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 стал для ростовчан не только праздником спорта, но и символом обновления донской столицы. Высокотехнологичные аэропорт «Платов» и стадион «Ростов-Арена», преобразившиеся улицы и набережные, — а также экологичный общественный транспорт, — тоже можно назвать символами мундиаля. Причём, последний представлен не только обновлёнными трамваями и троллейбусами, но даже «электромобилем ростовского производства!» В сегодняшнем выпуске TechnoDrive мы остановимся на оригинальном электрокаре, уже обслуживающем горожан и гостей донской столицы.
На этой неделе ГИБДД Ростовской области распространило напоминание для водителей, привыкших соблюдать правила лишь в местах установки дорожных камер. В документе сообщается, что наличие знака «Фотовидеофиксация» не является обязательным условием для применения соответствующего метода контроля. Поэтому автомобилистам, «попавшимся без предупреждения» придётся оплатить штраф, и, в идеале, пересмотреть своё отношение к скоростному режиму на территории города. К борьбе с нарушителями правил готовятся и в Администрации Ростова. В частности, уже скоро оператор платного парковочного пространства получит доступ к персональным данным нарушителей и начнёт привлекать их к ответственности.
Платные дороги в России уверенно набирают популярность, а вместе с ними совершенствуются средства оплаты проезда. Наиболее удобным из них, конечно, остаются транспондеры — бесконтактные устройства, позволяющие автомобилям проезжать шлюзы без остановки. Для этого достаточно закрепить транспондер на лобовом стекле и снизить скорость перед пунктом контроля до 10-20 км/час. Соответствующая сумма за проезд будет списана со счёта автоматически — и она окажется меньше, чем при оплате наличными!.. Однако до недавнего времени проезд по одному транспондеру обеспечивался лишь на шлюзах выпустившего его оператора. И вот, наконец, операторы «Автодор» и «ОССП» договорились о взаимодействии при сборе оплаты за проезд.
Полиция в Ростове-на-Дону сообщила о задержании автомобильных воров, использовавших спецсредства для угона дорогих иномарок. По данным правоохранительных органов, злоумышленники отключали сигнализации элитных авто перед совершением преступлений. Благодаря чему, преступники завладели семью престижными машинами на сумму более 12 миллионов рублей. Однако финал «криминального трио» оказался предсказуемым — при совершении очередного угона их задержали с поличным, а «навороченное» оборудование было изъято сотрудниками МВД России. Тем не менее, автовладельцам будет нелишним предпринять дополнительные меры безопасности, чтобы защитить свой транспорт от возможных посягательств.
Ростовская компания «Сириус», разработавшая систему мониторинга пассажирского транспорта, приступила к её внедрению в донской столице. По информации TechnoDrive, интеллектуальная система мониторинга городских автобусов появится в Ростове к 2018 году. Причём речь идёт не только об отслеживании перемещения транспортных средств диспетчером!.. Помимо этого, интеллектуальная система «Сириус Навигатор» поможет водителям соблюдать график движения, несмотря на пробки. А пассажиры с помощью нового комплекса смогут узнавать время ожидания автобуса на остановке с точностью до минуты.