«В свете лампы ночной» умный дом выгоняет на улицу!

Системы «умный дом» для массового рынка сегодня предлагают многие. Причём зачастую речь идёт не просто об «умных» лампочках, замках и климат-контроле, — а о комплексных продуктах, в которых подсистемы взаимодействуют между собой через «Интернет вещей». Такие комплексы могут самообучаться, предугадывая желания клиентов и делая их жизнь максимально комфортной. Впрочем, такая идиллия имеет место не всегда — ведь производители «умных домов» между комфортом и безопасностью часто выбирают первый. Что может обернуться для владельцев «умных жилищ» самыми неприятными последствиями. Вплоть до ощущения, что вашим домом управляет кто-то другой, — и серьёзных проблем с психическим здоровьем.

Как «умный дом» может выжить свою хозяйку, наглядно показано в американском сериале Mr.Robot (серия 1, второй сезон). К счастью, пока речь не идёт о «восстании машин» — и происки с внезапно включающейся громкой музыкой, кипятком из душа, взбесившимися кондиционером и сигнализацией, как в фильме так и в жизни, являются действиями хакеров. Впрочем, жертвам от этого не легче. По данным The New York Times, всё больше американок сталкивается с проявлением домашнего насилия... посредством «умных домов».



На практике такой домашний террор обычно выглядит иначе, чем в упомянутом сериале и больше напоминает другой фильм — «Газовый свет», где героиню пытаются убедить в собственном сумасшествии. Подобный вид психологического насилия, в силу своей распространённости, даже получил собственное название «газлайтинг».



В отличие от прошлого века, — когда злоумышленникам приходилось для издевательства над жертвами незаметно переставлять вещи, изображать шорохи на чердаке и придумывать другие «мистификации», — современным преступникам достаточно лишь взломать «умный дом» жертвы. Для этого порой не нужно даже глубоких навыков хакинга. Ведь часто злоумышленником является бывший партнёр или коварный родственник, — имевший (или имеющий) доступ к электронным ключам от «умного дома».



В результате, по данным организации WomenSV, в США уже несколько человек, ранее обращавшихся с жалобами на домашнее насилие, попали в психиатрические учреждения. И их расстройства связаны с тем, что «умными устройствами в их доме кто-то манипулировал».



Отсутствие подобной статистики в России, вероятно, связано лишь со сравнительно редким использованием «умных домов» на данной стадии. Зато известны случаи, когда соотечественники ставили «маячки» в машины бывших подруг и пытались подслушивать за людьми с помощью «шпионских штучек».



Впрочем, этим не брезгуют и злоумышленники в других странах. Поэтому первое, что нужно сделать после расставания с партнёром, — проверить свой дом, автомобиль и одежду на отсутствие «жучков». Это могут быть RFID-метки, брелки Bluetooth или какие-либо предметы со встроенными камерами и микрофонами (здесь вспоминается ещё один фильм I.T. с Пирсом Броснаном — порой реальность не менее сурова).



Следующий шаг — «обнуление» всех гаджетов, причём не только сброс к заводским настройкам (что не всегда помогает) и установка новых сложных паролей, но и тщательный аудит услуг, подключённых к используемым SIM-картам (отслеживание местоположения и т.д. — иногда это можно сделать только в офисе оператора — ред.). Также желательно заменить все пароли социальных сетей, электронной почты, «Личных кабинетов» всех интернет-сервисов — от провайдера Интернета и ресурсоснабжающих организаций до авиакомпании.



Нелишним будет после расставания с близким партнёром перевыпустить банковские карты с новыми номерами и PIN-кодами, изменить логин и пароль интернет-банка. Словом, максимально изменить ключи к своему «цифровому Я».



Что же касается «умных домов», а также их элементов — SMART-телевизоров с камерами, стиральных машин с Wi-Fi, роботов пылесосов с интернет-управлением и т.д., — мы рекомендуем воздержаться от их покупки и использования.



Ведь спокойствие и безопасность намного ценнее мнимого комфорта. Тем более, что рекомендация «с осторожностью выбирать того, кто будет рядом» всё чаще относится не только к человеку, но и к разнообразной электронике, которая находится вокруг вас.