Надёжный российской ноутбук с российским процессором — и ОС!
Одной из ярких новинок международной выставки «Иннопром-2018» (9-12 июля, Екатеринбург) стал защищённый ноутбук ЕС1866 российского производства. Устройство, подготовленное к серийному выпуску, привлекло внимание экспертов не только впечатляющей выносливостью, но и использованием отечественных технологий. В частности, — вычислительного ядра на процессоре «Эльбрус 1С+» и российской ОС. Благодаря этому, создатель ноутбука, — холдинг «Росэлектроника», — позиционирует новинку как эффективное решение для силовых структур, промышленности, медицины, сельского хозяйства и десятков других отраслей, где на первое место выходит физическая надёжность и защищённость от многочисленных ИТ-угроз.
Российский ноутбук ЕС1866 выполнен в герметичном корпусе из сверхпрочного алюминиевого сплава. Новинку отличает устойчивость к воздействию внешних факторов, таких как вибрация, удары, экстремальные температуры (от -20 до +55°С), а также попадание влаги.
Модульность конструкции ЕС1866 обеспечивает возможность выбора архитектуры центрального процессора без изменения конструктивного исполнения. В базовой версии устройство поставляется с процессором «Эльбрус 1С+» и операционной системой «Эльбрус» российского производства (хотя производитель заявляет возможность установки любой другой платформы, включая ОС специального назначения Astra Linux).
Портативный компьютер оснащён ярким 17-дюймовым экраном и имеет габариты 41,3 х 34 х 8 см.
По информации холдинга «Росэлектроника», входящего в госкорпорацию «Ростех», ноутбук ЕС1866 полностью готов к серийному производству. При этом сфера его применения не ограничивается работой с секретной информацией в силовых структурах (хотя для этого новинка, пожалуй, идеально подходит). Создатели защищённого гаджета ориентируются также на его использование в промышленности, логистике, сельском хозяйстве, при оказании медицинской помощи вне медицинских учреждений и/или в условиях чрезвычайных ситуаций.
В условиях растущего количества киберугроз и хорошей изученности популярных платформ (в частности MS Windows) хакерами, появление отечественного ноутбука, — как по электронике, так и по «софту», — крайне важно для российских предприятий. Особенно в связке с защищёнными бизнес-роутерами, уже выпускаемыми в нашей стране.
Стремительное развитие индустриального «Интернета вещей» и участившиеся атаки хакеров на технологическое оборудование неизбежно приведут к созданию на каждом промышленном предприятии служб ИТ-безопасности. Такой прогноз делают эксперты команды Positive Technologies — и приглашают специалистов поскорее узнать о способах защиты корпоративной ИТ-инфраструктуры. Для этого 12 июля с 14:00 до 15:00 по московскому времени будет организован бесплатный вебинар «PT ISIM netView Sensor: простое решение сложных задач промышленной кибербезопасности». Принять участие сможет любой ИТ-специалист, заранее зарегистрировавшийся онлайн. И эту возможность, действительно, не стоит упускать!
Технический комитет «Кибер-физические системы», в состав которого входит компания «Ростелеком», завершил разработку проекта международного стандарта в области промышленного «Интернета вещей» (IIoT). Уже в этом месяце соответствующий документ от имени России будет направлен в адрес Международной организации по стандартизации ISO/IEC. Таким образом, российские эксперты первыми в мире предложили единые стандарты и протоколы для взаимодействия устройств на «умных производствах».
Аналитическое агентство TMT Consulting опубликовало результаты исследования российского рынка публичных облачных услуг. В соответствии с ними, компания «Ростелеком» вошла в TOP3 поставщиков решений IaaS (инфраструктура как сервис), продемонстрировав стремительный рост. При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост популярности облачных услуг «Ростелекома», что будет способствовать укреплению позиций компании на этом динамично развивающемся рынке.
Распределённые атаки «отказ в обслуживании» (DDoS) остаются серьёзной проблемой для российских компаний и организаций. По данным «Лаборатории Касперского», количество DDoS-атак на IT-инфраструктуру отечественных предприятий и государственных учреждений в 2017 году удвоилось. Эти воздействия наносят вред репутации, значительно снижают производительность онлайн-сервисов, — а также маскируют незаконное проникновение в корпоративную сеть, отвлекают от кражи конфиденциальной информации и финансов. Ущерб от таких кибератак может достигать десятков миллионов рублей. К счастью, теперь у российских компаний появилась новая возможность эффективно противостоять злоумышленникам, — благодаря новой услуге «Дом.ru Бизнес», интегрированной в «Личный кабинет» клиента. «С её помощью клиенты оператора могут отразить DDoS-атаку любой сложности за считанные минуты, обеспечив тем самым стабильную и быструю работу своих онлайн-сервисов».
Сфера информационных технологий сложна и разнообразна, поэтому защита ИТ-систем требует постоянного повышения квалификации. Например, на профильных конференциях, где ведущие эксперты могут обменяться опытом. Одно из знаковых мероприятий такого рода состоится в Ростове-на-Дону грядущей осенью. 27-28 сентября гостей будет встречать III Всероссийская конференция «Информационная безопасность и импортозамещение», организованная областным министерством ИТ и связи. Посетить данное мероприятие смогут представители региональных, федеральных министерств и ведомств России, — а также эксперты в области ИБ. Регистрация участников уже открыта!