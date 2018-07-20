Надёжный российской ноутбук с российским процессором — и ОС!

Одной из ярких новинок международной выставки «Иннопром-2018» (9-12 июля, Екатеринбург) стал защищённый ноутбук ЕС1866 российского производства. Устройство, подготовленное к серийному выпуску, привлекло внимание экспертов не только впечатляющей выносливостью, но и использованием отечественных технологий. В частности, — вычислительного ядра на процессоре «Эльбрус 1С+» и российской ОС. Благодаря этому, создатель ноутбука, — холдинг «Росэлектроника», — позиционирует новинку как эффективное решение для силовых структур, промышленности, медицины, сельского хозяйства и десятков других отраслей, где на первое место выходит физическая надёжность и защищённость от многочисленных ИТ-угроз.

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Российский ноутбук ЕС1866 выполнен в герметичном корпусе из сверхпрочного алюминиевого сплава. Новинку отличает устойчивость к воздействию внешних факторов, таких как вибрация, удары, экстремальные температуры (от -20 до +55°С), а также попадание влаги.



Модульность конструкции ЕС1866 обеспечивает возможность выбора архитектуры центрального процессора без изменения конструктивного исполнения. В базовой версии устройство поставляется с процессором «Эльбрус 1С+» и операционной системой «Эльбрус» российского производства (хотя производитель заявляет возможность установки любой другой платформы, включая ОС специального назначения Astra Linux).



Портативный компьютер оснащён ярким 17-дюймовым экраном и имеет габариты 41,3 х 34 х 8 см.



По информации холдинга «Росэлектроника», входящего в госкорпорацию «Ростех», ноутбук ЕС1866 полностью готов к серийному производству. При этом сфера его применения не ограничивается работой с секретной информацией в силовых структурах (хотя для этого новинка, пожалуй, идеально подходит). Создатели защищённого гаджета ориентируются также на его использование в промышленности, логистике, сельском хозяйстве, при оказании медицинской помощи вне медицинских учреждений и/или в условиях чрезвычайных ситуаций.



В условиях растущего количества киберугроз и хорошей изученности популярных платформ (в частности MS Windows) хакерами, появление отечественного ноутбука, — как по электронике, так и по «софту», — крайне важно для российских предприятий. Особенно в связке с защищёнными бизнес-роутерами, уже выпускаемыми в нашей стране.