«Йота» снизила цены, но не в Ростовской области

Виртуальный оператор Yota, работающий на сотовой сети «МегаФон», сообщил о масштабном снижении тарифов в 17 регионах России. По данным сообщества «Йота» в социальной сети «ВКонтакте», речь идёт о новых тарифах, на которые абоненты могут перейти при желании — то есть цена не снизится автоматически. Кроме того, информация об улучшении условий обслуживания Yota лишь в некоторых «локациях» вызвала вопросы у жителей «не охваченных» регионов, в числе которых и Ростовская область, которую обошли вниманием.

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Снижение цен оператора «Йота» затронуло Пермский край, ХМАО, ЯНАО, а также Иркутскую, Курганскую, Тюменскую, Белгородскую, Воронежскую, Липецкую, Смоленскую, Омскую, Кемеровскую, Томскую, Нижегородскую, Курскую, Тульскую и Челябинскую области. Связана ли такая выборка с количеством абонентов Yota в данных регионах, общей ситуацией на рынке сотовой связи или другими критериями, в новости не сообщается.



Тем не менее, в обсуждении соответствующей новости пользователи из неохваченных регионов сетуют на несправедливость, — указывая на уже имеющийся разрыв в тарифах «Йоты». В частности, пользователь Виолка Соколовская пишет: «В Ростовской области тоже надо уменьшить цены! В Ярославской области даже дешевле нашей в 2 раза! Это как?? [...] Если ничего не поменяется, то придётся сменить оператора. Извините.»



Однако, похоже, что выступать с требованиями «уравнять тарифы» абонентам стоит осторожно, — поскольку сотовые операторы научились это делать «в своих интересах». В частности, недавняя отмена внутрисетевого роуминга у «МегаФона» (на сети которого работает Yota) привела для некоторых абонентов к возвращению платы за входящие звонки даже при нахождении в домашнем регионе.