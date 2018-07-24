«Йота» снизила цены, но не в Ростовской области

Виртуальный оператор Yota, работающий на сотовой сети «МегаФон», сообщил о масштабном снижении тарифов в 17 регионах России. По данным сообщества «Йота» в социальной сети «ВКонтакте», речь идёт о новых тарифах, на которые абоненты могут перейти при желании — то есть цена не снизится автоматически. Кроме того, информация об улучшении условий обслуживания Yota лишь в некоторых «локациях» вызвала вопросы у жителей «не охваченных» регионов, в числе которых и Ростовская область, которую обошли вниманием.
Снижение цен оператора «Йота» затронуло Пермский край, ХМАО, ЯНАО, а также Иркутскую, Курганскую, Тюменскую, Белгородскую, Воронежскую, Липецкую, Смоленскую, Омскую, Кемеровскую, Томскую, Нижегородскую, Курскую, Тульскую и Челябинскую области. Связана ли такая выборка с количеством абонентов Yota в данных регионах, общей ситуацией на рынке сотовой связи или другими критериями, в новости не сообщается.
Тем не менее, в обсуждении соответствующей новости пользователи из неохваченных регионов сетуют на несправедливость, — указывая на уже имеющийся разрыв в тарифах «Йоты». В частности, пользователь Виолка Соколовская пишет: «В Ростовской области тоже надо уменьшить цены! В Ярославской области даже дешевле нашей в 2 раза! Это как?? [...] Если ничего не поменяется, то придётся сменить оператора. Извините.»
Однако, похоже, что выступать с требованиями «уравнять тарифы» абонентам стоит осторожно, — поскольку сотовые операторы научились это делать «в своих интересах». В частности, недавняя отмена внутрисетевого роуминга у «МегаФона» (на сети которого работает Yota) привела для некоторых абонентов к возвращению платы за входящие звонки даже при нахождении в домашнем регионе.
1 июля ряд российских телеком-операторов «обновил» свои тарифы. К сожалению, вектор изменений в дополнительных комментариях не нуждается, — ведь за последние годы практически каждое обновление является синонимом увеличения расходов. Иногда «горькая пилюля» подслащивается увеличением объёма услуг, но тенденция прослеживается чётко — средний ежемесячный платёж абонента (называемый в финансовых отчётах операторов ARPU) растёт... Не стал исключением и очередной июльский «апгрейд», по результатам которого пользователям некоторых архивных тарифов МТС придётся платить на 10-15% больше за «Домашний Интернет + ТВ», — а абонентам «МегаФона» внимательно изучать номер звонящего, чтобы не попасть на «платный входящий».
Летняя жара и сезон отпусков — это синонимы отдыха! Однако поездки за пределы Ростовской области — это не только морской загар и яркие впечатления, но и непредвиденные расходы на услуги связи. Причём для этого не обязательно выезжать за границу. «Большая четвёрка» сотовых операторов постоянно модернизирует тарифы, — зачастую не в лучшую сторону, — а если речь идёт о Крыме, то роуминг здесь до сих пор сложно назвать демократичным. Поэтому при визите, например, в Ялту или Симферополь, пожалуй, лучшим решением будет приобрести местную SIM-карту оператора Win Mobile. Где и как это сделать — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Сегодня мобильная связь стала повседневной необходимостью для человека. Её используют для делового и личного общения, а мобильный Интернет сопровождает нас повсюду, где это только возможно. Но как выбрать выгодный тариф «без подводных камней» для себя и своей семьи?.. Ответ предлагает компания «Ростелеком», среди абонентов которой стал особенно популярен тарифный план «На всех». По данным оператора, всего за полгода популярность данного предложения выросла в 6 раз (!), а более 70% пользователей данного предложения подключают по нему максимально возможное количество SIM-карт. Чем же так привлекателен семейный тариф «Ростелекома»?.. Попробуем разобраться!
В преддверие Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 эксперты проанализировали скорость мобильного Интернета на спортивных и туристических объектах мундиаля. Участниками исследования стали стадионы, площади, аэропорты и другие элементы инфраструктуры в 11 городах, где пройдут матчи. При этом донской столице удалось громко заявить о себе сразу в двух номинациях — Интернет на стадионе «Ростов-Арена» вошёл в тройку лучших, а новый аэропорт «Платов» по скорости доступа в Сеть оказался на высшей ступени пьедестала!
Стремительная смена технологий сотовой связи перевела конкуренцию между операторами в новое русло. Если в начале века абонентов преимущественно интересовала территория покрытия, то сегодня они выбирают оператора по скорости мобильного Интернета, тарифным опциям и перечню услуг*. В таких обстоятельствах компаниям выгодно передать инфраструктуру базовых станций на аутсорсинг, — а самим сконцентрироваться на маркетинге услуг и внедрении новых технологий. Тем более, что на российском рынке успешно работает крупный независимый владелец телеком-инфраструктуры — компания «Русские Башни», — к тому же планирующая значительные инвестиции в Ростовской области.