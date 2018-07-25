Ростовский SenSat — чемпион по настройке спутникового Интернета

Конкурсы профессионального мастерства среди связистов важны и для конечных пользователей! Ведь на основе их результатов потребитель может выбрать компанию с самым опытным и грамотным персоналом, — а это гарантия качества предоставляемых услуг. Одним из таких конкурсов, проводящимся уже 10 лет, является чемпионат по скоростному монтажу земных станций спутниковой связи в подмосковном Щёлково. Состязание, организуемое компанией «Газпром Космические Системы» традиционно объединяет ведущих технических специалистов спутниковой отрасли. И особенно приятно, что на этот раз в числе победителей оказались наши земляки — ростовская команда «РТКомм.РУ», представлявшая бренд спутникового Интернета SenSat.

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По данным организаторов, в соревнованиях VSAT'2018 участвовало 11 команд из различных регионов России, о самых опытных — до новичков.



Участники соперничали в скорости сборки и наведения земных станций Ka и Ku диапазонов с антеннами диаметром 0,9 и 1,2 метра на спутники «Экспресс-АМ6» и «Ямал-402». А жюри оценивало качество и время сборки и наведения.



При этом в ряде случаев соревнующимся приходилось ориентироваться лишь на собственный опыт и простейшие измерительные приборы, — например, компас. Это касалось, в частности, соревнования от «Газпром космические системы» по точности наведения VSAT без использования профессионального оборудования.



По итогам чемпионата приз за победу в специальном соревновании завоевала ростовская команда SenSat (компания «РТКомм.РУ», принадлежит «Ростелекому»). Подтвердив тем самым высокий уровень подготовки монтажных бригад спутникового интернет-провайдера.