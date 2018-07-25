Ростовский SenSat — чемпион по настройке спутникового Интернета
Конкурсы профессионального мастерства среди связистов важны и для конечных пользователей! Ведь на основе их результатов потребитель может выбрать компанию с самым опытным и грамотным персоналом, — а это гарантия качества предоставляемых услуг. Одним из таких конкурсов, проводящимся уже 10 лет, является чемпионат по скоростному монтажу земных станций спутниковой связи в подмосковном Щёлково. Состязание, организуемое компанией «Газпром Космические Системы» традиционно объединяет ведущих технических специалистов спутниковой отрасли. И особенно приятно, что на этот раз в числе победителей оказались наши земляки — ростовская команда «РТКомм.РУ», представлявшая бренд спутникового ИнтернетаSenSat.
По данным организаторов, в соревнованиях VSAT'2018 участвовало 11 команд из различных регионов России, о самых опытных — до новичков.
Участники соперничали в скорости сборки и наведения земных станций Ka и Ku диапазонов с антеннами диаметром 0,9 и 1,2 метра на спутники «Экспресс-АМ6» и «Ямал-402». А жюри оценивало качество и время сборки и наведения.
При этом в ряде случаев соревнующимся приходилось ориентироваться лишь на собственный опыт и простейшие измерительные приборы, — например, компас. Это касалось, в частности, соревнования от «Газпром космические системы» по точности наведения VSAT без использования профессионального оборудования.
По итогам чемпионата приз за победу в специальном соревновании завоевала ростовская команда SenSat (компания «РТКомм.РУ», принадлежит «Ростелекому»). Подтвердив тем самым высокий уровень подготовки монтажных бригад спутникового интернет-провайдера.
Виртуальный оператор Yota, работающий на сотовой сети «МегаФон», сообщил о масштабном снижении тарифов в 17 регионах России. По данным сообщества «Йота» в социальной сети «ВКонтакте», речь идёт о новых тарифах, на которые абоненты могут перейти при желании — то есть цена не снизится автоматически. Кроме того, информация об улучшении условий обслуживания Yota лишь в некоторых «локациях» вызвала вопросы у жителей «не охваченных» регионов, в числе которых и Ростовская область, которую обошли вниманием.
1 июля ряд российских телеком-операторов «обновил» свои тарифы. К сожалению, вектор изменений в дополнительных комментариях не нуждается, — ведь за последние годы практически каждое обновление является синонимом увеличения расходов. Иногда «горькая пилюля» подслащивается увеличением объёма услуг, но тенденция прослеживается чётко — средний ежемесячный платёж абонента (называемый в финансовых отчётах операторов ARPU) растёт... Не стал исключением и очередной июльский «апгрейд», по результатам которого пользователям некоторых архивных тарифов МТС придётся платить на 10-15% больше за «Домашний Интернет + ТВ», — а абонентам «МегаФона» внимательно изучать номер звонящего, чтобы не попасть на «платный входящий».
Летняя жара и сезон отпусков — это синонимы отдыха! Однако поездки за пределы Ростовской области — это не только морской загар и яркие впечатления, но и непредвиденные расходы на услуги связи. Причём для этого не обязательно выезжать за границу. «Большая четвёрка» сотовых операторов постоянно модернизирует тарифы, — зачастую не в лучшую сторону, — а если речь идёт о Крыме, то роуминг здесь до сих пор сложно назвать демократичным. Поэтому при визите, например, в Ялту или Симферополь, пожалуй, лучшим решением будет приобрести местную SIM-карту оператора Win Mobile. Где и как это сделать — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Сегодня мобильная связь стала повседневной необходимостью для человека. Её используют для делового и личного общения, а мобильный Интернет сопровождает нас повсюду, где это только возможно. Но как выбрать выгодный тариф «без подводных камней» для себя и своей семьи?.. Ответ предлагает компания «Ростелеком», среди абонентов которой стал особенно популярен тарифный план «На всех». По данным оператора, всего за полгода популярность данного предложения выросла в 6 раз (!), а более 70% пользователей данного предложения подключают по нему максимально возможное количество SIM-карт. Чем же так привлекателен семейный тариф «Ростелекома»?.. Попробуем разобраться!
В преддверие Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 эксперты проанализировали скорость мобильного Интернета на спортивных и туристических объектах мундиаля. Участниками исследования стали стадионы, площади, аэропорты и другие элементы инфраструктуры в 11 городах, где пройдут матчи. При этом донской столице удалось громко заявить о себе сразу в двух номинациях — Интернет на стадионе «Ростов-Арена» вошёл в тройку лучших, а новый аэропорт «Платов» по скорости доступа в Сеть оказался на высшей ступени пьедестала!