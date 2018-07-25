«Ростелеком» дарит абонентам скидки на модную одежду и косметику

Национальный оператор «Ростелеком» продолжает расширять каталог вознаграждений в программе «Бонус». На этой неделе он пополнился новыми и полезными подарками. В их числе — сертификаты на цифровую печать NetPrint и скидочные купоны от интернет-магазина Wildberries. Получить их можно в личном кабинете абонента «Ростелеком», в обмен на баллы, накопленные за пользование Интернетом, телефонной связью (стационарной и мобильной), — а также сервисами «Интерактивного ТВ».

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По информации TechnoDrive, получить новые подарки может любой участник программы «Бонус», накопивший достаточное количество баллов. Причём, чем выше статус абонента (зависит от объёма используемых услуг «Ростелекома»), тем выгоднее «обменный курс». Например, «Сертификат на 50 фотографий 10x15 Премиум» от сервиса цифровой печати NetPrint абоненты статуса «Базовый» могут получить за 3000 баллов. Для уровней «Стандартный» и «Привилегия» для заказа этого же приза потребуется 2850 и 2700 баллов. А пользователям, имеющим статус VIP, награда достанется в обмен на 2550 баллов.



Аналогичная «статусная» система скидок действует для купонов от интернет-магазина Wildberries (одежда и обувь, косметика и парфюмерия, товары для дома, спорта и творчества). В ассортименте бонусной программы «Ростелеком» представлены сертификаты Wildberries номиналом 400, 600 и 1000 рублей. Для их получения абонентам достаточно иметь на счету от 3400 до 8000 баллов.



Соответствующие предложения от партнёров «Ростелекома», — компаний NetPrint и Wildberries, — действуют до 31 декабря 2018 года.



Отметим, что бонусные баллы «Ростелеком» накапливаются у абонентов достаточно быстро, — ведь они начисляются за каждую подключённую и используемую услугу компании. При этом участие в программе «Бонус» является для пользователей совершенно бесплатным — для этого потребуется лишь однократно пройти регистрацию после входа в единый личный кабинет абонента «Ростелеком».