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25 июля 2018, Интернет в Ростове

«Ростелеком» дарит абонентам скидки на модную одежду и косметику

Скидки Wildberries и печать фото онлайн -- в подарок абонентам «Ростелекома»Национальный оператор «Ростелеком» продолжает расширять каталог вознаграждений в программе «Бонус». На этой неделе он пополнился новыми и полезными подарками. В их числе — сертификаты на цифровую печать NetPrint и скидочные купоны от интернет-магазина Wildberries. Получить их можно в личном кабинете абонента «Ростелеком», в обмен на баллы, накопленные за пользование Интернетом, телефонной связью (стационарной и мобильной), — а также сервисами «Интерактивного ТВ».

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По информации TechnoDrive, получить новые подарки может любой участник программы «Бонус», накопивший достаточное количество баллов. Причём, чем выше статус абонента (зависит от объёма используемых услуг «Ростелекома»), тем выгоднее «обменный курс». Например, «Сертификат на 50 фотографий 10x15 Премиум» от сервиса цифровой печати NetPrint абоненты статуса «Базовый» могут получить за 3000 баллов. Для уровней «Стандартный» и «Привилегия» для заказа этого же приза потребуется 2850 и 2700 баллов. А пользователям, имеющим статус VIP, награда достанется в обмен на 2550 баллов.

Аналогичная «статусная» система скидок действует для купонов от интернет-магазина Wildberries (одежда и обувь, косметика и парфюмерия, товары для дома, спорта и творчества). В ассортименте бонусной программы «Ростелеком» представлены сертификаты Wildberries номиналом 400, 600 и 1000 рублей. Для их получения абонентам достаточно иметь на счету от 3400 до 8000 баллов.

Соответствующие предложения от партнёров «Ростелекома», — компаний NetPrint и Wildberries, — действуют до 31 декабря 2018 года.

Отметим, что бонусные баллы «Ростелеком» накапливаются у абонентов достаточно быстро, — ведь они начисляются за каждую подключённую и используемую услугу компании. При этом участие в программе «Бонус» является для пользователей совершенно бесплатным — для этого потребуется лишь однократно пройти регистрацию после входа в единый личный кабинет абонента «Ростелеком».

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Интернет в Ростове

«Ростелеком»: Интернет ускоряется, цена сохраняется


С наступлением июля некоторые абоненты компании «Ростелеком» заметили приятное нововведение. А именно — на архивных тарифах с ранее невысокой скоростью доступ в Интернет стал ощутимо быстрее! Безусловно радостная новость сменилась некоторым волнением — «не увеличится ли в связи с этим размер абонплаты». Однако повода для беспокойства у абонентов «Ростелекома» не оказалось. По официальной информации, увеличение скорости на архивных тарифах до 28-30 Мбит/с является запланированным и не приведёт к росту абонентской платы. Таким образом, клиенты «Ростелекома» смогут пользоваться современными онлайн-сервисами с ещё большим комфортом и на прежних условиях!
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Бесплатные билеты на матчи FIFA действительно разыгрываются!


Яркий спортивный праздник, проходящий в России, — и впечатляющие успехи национальной сборной, — продолжают привлекать внимание к матчам FIFA 2018. В результате, всё больше людей вливаются в ряды болельщиков и хотят стать ближе к мундиалю. К счастью, такую возможность им предоставляет компания «Ростелеком» — официальный региональный спонсор чемпионата!.. На этой неделе оператор назвал имена 600 любителей футбола из ЮФО и СКФО, которые получат бесплатные билеты на матчи FIFA 2018 по итогам розыгрыша. А для остальных пользователей «Ростелеком» предлагает популярную компьютерную игру FIFA 18 на эксклюзивных условиях.
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Аксайский турнир по World of Tanks стартует в июле!


Альтернативный оператор «Таймер» совместно с игровым клубом «Барракуда» (Аксай) объявили о проведении летнего турнира по дисциплине World of Tanks. Принять участие в киберспортивном состязании могут все желающие, — в том числе гости из других городов, объединившиеся в команды по 5 человек. При этом призовой фонд чемпионата составит 35000 рублей, — а для абонентов «Таймера» участие в состязании будет бесплатным. Подробности предстоящего турнира и правила регистрации игроков читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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Российские data-центры готовы к экспорту услуг


Отечественные центры обработки данных продолжают стремительно наращивать абонентскую базу. По данным компании «Ростелеком», — крупнейшего оператора ЦОД в России, — за первый квартал 2018 года выручка от соответствующих услуг показала рост на 32%!.. За последние годы надёжность и производительность отечественных data-центров уже оценили тысячи компаний — от международных игроков, обрабатывающих персональные данные россиян до небольших фирм, предпочитающих арендовать ИТ-инфраструктуру и услуги у ведущего телеком-оператора. Несмотря на это, доля России в мировом сегменте услуг data-центров составляет менее 1%, — что открывает впечатляющие перспективы для роста.
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«Связь на паузе»: абоненты «Ростелекома» оценили удобство добровольной блокировки


Клиенты компании «Ростелеком» по достоинству оценили услугу «Добровольная блокировка», позволяющую приостановить пользование связью на время отсутствия. По официальной информации, лишь в текущем году соответствующим сервисом клиенты «Ростелекома» воспользовались более 20 000 раз. Напомним, что «поставить связь на паузу» можно на срок от 7 до 180 дней. При этом первые 30 дней услуга «Добровольная блокировка» предоставляется совершенно бесплатно!
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