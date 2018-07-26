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26 июля 2018, Цифровое телевидение в Ростовской области

В Ростове ожидается профилактика цифрового ТВ

Почему нет цифрового телевидения?На этой неделе Ростовский ОРТПЦ предупредил жителей донской столицы и области о предстоящих отключениях первого и второго мультиплексов цифрового ТВ. Перерывы в вещании будут связаны с профилактическими и другими плановыми работами. В частности, жители Ростова останутся без цифрового эфирного телевидения уже 27 июля. Подробный график отключения мультиплексов в донской столице и городах Ростовской области читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!

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К счастью для ростовчан, в донской столице отключение вещания будет непродолжительным и придётся на раннее утро 27 июля — с 03:00 до 05:00. На это время из эфира пропадут мультиплексы РТРС-1 и РТРС-2, то есть все транслируемые Ростовским ОРТПЦ цифровые каналы.

В этот же день, но позже, — с 11 до 14 часов, — цифровой эфирный сигнал исчезнет с экранов телевизоров в Обливской.

А вот жителям Каменска-Шахтинского, Гуково, Красного Сулина и Дёгтево повезло гораздо меньше. В упомянутых населённых пунктах регулярные отключения обоих мультиплексов уже начались в понедельник — и продлятся до 4 августа (в Красном Сулине — до 3 августа). Причём речь идёт о ежедневном прекращении вещания на полдня — с 8:00 до 20:00.

Отметим, что отсутствие сигнала цифрового телевидения, связанное с прекращением вещания мультиплексов, наблюдается в Ростовской области довольно часто, по сравнению с альтернативными каналами доставки контента — спутниковым, кабельным и интернет-телевидением.

Однако у мультиплексов есть и безусловные плюсы — это их бесплатность и доступность оборудования, на которое, в том числе, действуют субсидии для малоимущих, например, в Таганроге.

О возможности получения субсидий на телеприставки вчера сообщил также МФЦ Неклиновского района.

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