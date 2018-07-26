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В Ростове ожидается профилактика цифрового ТВ
На этой неделе Ростовский ОРТПЦ предупредил жителей донской столицы и области о предстоящих отключениях первого и второго мультиплексов цифрового ТВ. Перерывы в вещании будут связаны с профилактическими и другими плановыми работами. В частности, жители Ростова останутся без цифрового эфирного телевидения уже 27 июля. Подробный график отключения мультиплексов в донской столице и городах Ростовской области читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
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К счастью для ростовчан, в донской столице отключение вещания будет непродолжительным и придётся на раннее утро 27 июля — с 03:00 до 05:00. На это время из эфира пропадут мультиплексы РТРС-1 и РТРС-2, то есть все транслируемые Ростовским ОРТПЦ цифровые каналы.
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