«Умный» родительский контроль через SMART-часы и смартфоны
Компания «Ростелеком» на юге России представила мобильное приложение «Где мои дети», позволяющее родителям точно определять месторасположение подрастающего поколения. Данный сервис использует модуль GPS в часах или телефоне, информирует о положении детей, а также передаёт звуки в непосредственной близости от чада. При этом для пользователей других услуг «Ростелекома» данный сервис доступен по специальной низкой цене — всего 99 руб/мес, с бесплатным недельным «тест-драйвом».
Мобильное приложение «Где мои дети» от «Ростелекома» можно установить на смартфон родителя и ребёнка через Google Play или AppStore, также к сервису можно привязать GPS-часы.
Если ребёнок выйдет из указанных родителем зон на карте, — например, района дома и школы, — приложение отправит уведомление на смартфон.
Также приложение отслеживает заряд батареи телефона или часов, показывает статистику использования приложений на устройстве ребёнка, даёт возможность связаться с ним (часы оснащены кнопкой SOS и режимом звонка).
«Сегодня работающий родитель проводит минимум 8 часов в сутки вдали от ребёнка, — отмечает Анна Роднова, заместитель директора макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком" по работе с массовым сегментом. — По данным аналитического центра "Левада-центр", переживания за детей и близких — это номер один в списке страхов россиян. Чтобы всегда знать, что происходит с вашим ребёнком, где он, и кто его окружает, мы совместно с ООО "Рефрэш" предлагаем инструмент умного контроля — приложение "Где мои дети"».
Стоимость сервиса для абонентов «Ростелекома» составляет 99 рублей в месяц (первые семь дней — бесплатно), для остальных пользователей — 229 рублей в месяц.
Кстати, приобрести смарт-часы можно в рассрочку, заказав доставку на сайте rt.ru или по бесплатному номеру (800) 1000-800.
Клиенты компании смогут подключить сервис «Где мои дети» только в личном кабинете «Ростелекома». Здесь для активации данной опции необходимо в разделе управления услугой «Домашний Интернет» под блоком «Тарифный план» открыть вкладку «Где мои дети».
Далее следует установить соответствующие приложения на смартфонах ребёнка и родителя, — после чего указать полученный ID пользователя в личном кабинете. После нажатия кнопки «Привязать» активация сервиса будет завершена, а на страничке в личном кабинете отобразится дата подключения сервиса.
По данным оператора, «на часы имеется нотификация соответствующих российских ведомств, необходимая для официального ввоза устройств в РФ. Кроме того, приложение соответствует политикам конфиденциальности Apple, Google и GDPR».
Кроме того, разработчик приложения настоятельно рекомендует использовать функцию прослушивания звука «только для получения информации о ребенке и исключительно в целях обеспечения его безопасности, чтобы избежать возможных конфликтов».
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