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27 июля 2018, Информационные системы: автоматизация

Samsung снова высоко оценил работу ростовского школьника!

Научиться вождению поможет виртуальная реальностьРазработка программных продуктов — дело серьёзное и трудоёмкое. Особенно, когда речь идёт о софте, решающем ответственные задачи. Созданием таких приложений обычно занимаются большие коллективы на протяжении многих лет. Но бывают и отдельные исключения! В 2016 году TechnoDrive рассказывал об успехах ростовского школьника Максима Яценко, создавшего приложение FSearch для выявления очагов пожаров с помощью квадрокоптеров. Эта разработка получила заслуженное «золото» на всероссийском конкурсе «IT-школы Samsung». И юный программист решил не останавливаться на достигнутом!.. Спустя два года, в конкурсе 2018 года, он вновь оказался в числе финалистов — с обучающим симулятором «Школа вождения VR», использующим технологии виртуальной реальности.

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На этот раз юный разработчик оказался «серебряным» призёром в номинации «Социальное (образовательное) приложение», уступив коллегам из Уфы и Казани. Однако, стоит отметить, что в нынешнем конкурсе донского программиста обошла команда разработчиков, — в то время как симулятор «Школа вождения VR» ростовчанин создал самостоятельно.

Центральной темой «IT-школы Самсунг 2018» стало использование технологий виртуальной реальности. В этом году жюри в составе ведущих «айтишников» оценивало проекты по нескольким критериям: оригинальность и новизна идеи; работоспособность, техническая реализация и функциональность программного обеспечения; удобство использования и дизайн приложения.

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Информационные системы: автоматизация

«Ростелеком» поощряет лучших разработчиков систем «умный город»


Компания «Ростелеком» выступила партнёром конкурса технологических проектов GoTech — и учредила специальную номинацию для стартапов, комплементарных направлениям развития «Ростелекома». Принять участие могут команды разработчиков, имеющие готовый продукт для «умных» городов и домов, повышения безопасности, цифровизации промышленности, — а также в области повышения качества сбора и аналитики данных, удалённого предоставления услуг, развлечения и досуга. При этом победители в номинации «Ростелеком» получат больше, чем просто награду!.. По условиям конкурса, они смогут запустить совместный пилот с компанией, получат доступ к технологическим ресурсам «Ростелекома», — а также смогут привлечь венчурные или прямые инвестиции.
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Надёжный российской ноутбук с российским процессором — и ОС!


Одной из ярких новинок международной выставки «Иннопром-2018» (9-12 июля, Екатеринбург) стал защищённый ноутбук ЕС1866 российского производства. Устройство, подготовленное к серийному выпуску, привлекло внимание экспертов не только впечатляющей выносливостью, но и использованием отечественных технологий. В частности, — вычислительного ядра на процессоре «Эльбрус 1С+» и российской ОС. Благодаря этому, создатель ноутбука, — холдинг «Росэлектроника», — позиционирует новинку как эффективное решение для силовых структур, промышленности, медицины, сельского хозяйства и десятков других отраслей, где на первое место выходит физическая надёжность и защищённость от многочисленных ИТ-угроз.
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Вебинар по промышленной ИТ-безопасности, который надо увидеть


Стремительное развитие индустриального «Интернета вещей» и участившиеся атаки хакеров на технологическое оборудование неизбежно приведут к созданию на каждом промышленном предприятии служб ИТ-безопасности. Такой прогноз делают эксперты команды Positive Technologies — и приглашают специалистов поскорее узнать о способах защиты корпоративной ИТ-инфраструктуры. Для этого 12 июля с 14:00 до 15:00 по московскому времени будет организован бесплатный вебинар «PT ISIM netView Sensor: простое решение сложных задач промышленной кибербезопасности». Принять участие сможет любой ИТ-специалист, заранее зарегистрировавшийся онлайн. И эту возможность, действительно, не стоит упускать!
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Российские эксперты первыми предложили международный стандарт промышленного «Интернета вещей»


Технический комитет «Кибер-физические системы», в состав которого входит компания «Ростелеком», завершил разработку проекта международного стандарта в области промышленного «Интернета вещей» (IIoT). Уже в этом месяце соответствующий документ от имени России будет направлен в адрес Международной организации по стандартизации ISO/IEC. Таким образом, российские эксперты первыми в мире предложили единые стандарты и протоколы для взаимодействия устройств на «умных производствах».
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Облачные сервисы «Ростелекома» вошли в тройку лидеров


Аналитическое агентство TMT Consulting опубликовало результаты исследования российского рынка публичных облачных услуг. В соответствии с ними, компания «Ростелеком» вошла в TOP3 поставщиков решений IaaS (инфраструктура как сервис), продемонстрировав стремительный рост. При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост популярности облачных услуг «Ростелекома», что будет способствовать укреплению позиций компании на этом динамично развивающемся рынке.
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