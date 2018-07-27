Samsung снова высоко оценил работу ростовского школьника!

Разработка программных продуктов — дело серьёзное и трудоёмкое. Особенно, когда речь идёт о софте, решающем ответственные задачи. Созданием таких приложений обычно занимаются большие коллективы на протяжении многих лет. Но бывают и отдельные исключения! В 2016 году TechnoDrive рассказывал об успехах ростовского школьника Максима Яценко, создавшего приложение FSearch для выявления очагов пожаров с помощью квадрокоптеров. Эта разработка получила заслуженное «золото» на всероссийском конкурсе «IT-школы Samsung». И юный программист решил не останавливаться на достигнутом!.. Спустя два года, в конкурсе 2018 года, он вновь оказался в числе финалистов — с обучающим симулятором «Школа вождения VR», использующим технологии виртуальной реальности.

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На этот раз юный разработчик оказался «серебряным» призёром в номинации «Социальное (образовательное) приложение», уступив коллегам из Уфы и Казани. Однако, стоит отметить, что в нынешнем конкурсе донского программиста обошла команда разработчиков, — в то время как симулятор «Школа вождения VR» ростовчанин создал самостоятельно.



Центральной темой «IT-школы Самсунг 2018» стало использование технологий виртуальной реальности. В этом году жюри в составе ведущих «айтишников» оценивало проекты по нескольким критериям: оригинальность и новизна идеи; работоспособность, техническая реализация и функциональность программного обеспечения; удобство использования и дизайн приложения.