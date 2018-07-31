Как избавиться от личного автомобиля и оказаться в выигрыше?

Собственный автотранспорт — это не всегда радость. Ведь у «свободы перемещения» есть и обратная сторона в виде различных налогов, расходов на топливо, техобслуживание, парковки, мойку и так далее. Плюс неизбежный износ «железного коня» и его моральное устаревание. Эта проблема особенно актуальна, если автомобиль требуется лишь время от времени — когда «и с ним тяжело и без него не обойтись». Впрочем, решение этой проблемы уже найдено, благодаря сервисам проката автомобилей или «каршерингу». Сегодня в крупных городах России воспользоваться автомобилем с чистым салоном и ОСАГО можно даже с поминутной тарификацией, — проехав «из пункта А в пункт Б». Для этого потребуется лишь мобильное приложение на смартфоне и банковская карта. Причём водителям арендованных авто не придётся платить даже за топливо и парковку. Вскоре такой сервис может появиться и в Ростове-на-Дону!

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О планах запустить каршэринг в Ростове сообщил официальный портал городской Думы. Реализацией проекта в донской столице займётся компания «Делимобиль», имеющая опыт работы в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре, Грозном, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Уфе.



Первоначально «Делимобиль» планирует разместить в Ростове 50 машин, доступ к которым будет организован через мобильное приложение. Для этого автовладельцам потребуется пройти предварительную регистрацию, предоставив организатору сервиса фотографии паспорта (и селфи с ним), а также водительского удостоверения и подписанного договора.



Требования к пользователям сервиса весьма лояльные — возраст от 19 лет плюс водительский стаж не менее года. При этом пользоваться каршеринговым автомобилем нужно будет столь же ответственно, как и личной машиной. В частности, штрафы за нарушение ПДД и ущерб в случае повреждения автомобиля арендатору придётся оплачивать из собственного кармана. А если машина будет эвакуирована за стоянку в неположенном месте, то компенсировать придётся не только не только штраф и услуги эвакуатора, но и простой транспортного средства.



С другой стороны, у сервиса «Делимобиль» немало преимуществ для добропорядочных автолюбителей. Например, бесплатная стоянка на платных парковках и заправка топливом на АЗС — эти расходы берёт на себя оператор каршеринга. Более того, оставить арендованный автомобиль можно на любой разрешённой стоянке в пределах города, предварительно приведя его в «товарный вид» для следующего клиента. Последнее, впрочем, будет обязательно проверено — ведь после каждой поездки сотрудники отдела контроля качества проводят мониторинг уровня чистоты транспортного средства, а также следят за его своевременной мойкой и чисткой.



Найти ближайший автомобиль и попасть внутрь его салона также поможет мобильное приложение «Делимобиль». С его помощью пользователи смогут увидеть свободные машины на карте города, выбрать тариф, сообщить о начале аренды и её окончании.



Таким образом, для ростовчан, привыкших перемещаться с комфортом, приложения «Делимобиль», — а также «Яндекс.Такси» и/или Uber, — вполне могут заменить собственный автомобиль. В любых условиях, без лишних хлопот и расходов. Главное вовремя заряжать смартфон и находиться в зоне действия мобильного Интернета.