Бизнес-тарифы «Ростелекома»: безлимит по России и бесплатные соцсети от 400 рублей в месяц!
Качественная и доступная связь сегодня критически важна для любого бизнеса. Ведь бизнес-процессы — это, прежде всего, постоянные контакты с клиентами, партнёрами, поставщиками и коллегами. При этом стоимость телекоммуникационных услуг неизбежно закладывается в цену товаров, поэтому предприятия заинтересованы в снижении соответствующих расходов без ущерба для качества. Именно такое решение для малого и среднего бизнеса предложила компания «Ростелеком», запустившая федеральные тарифы мобильной связи «Вызов». Особенностью новинки являются безлимитные голосовые звонки на всех операторов России, — а также неоплачиваемый трафик на социальные сети, мессенджеры, карты и некоторые другие мобильные приложения. Также пользователям линейки «Вызов» доступен перенос неизрасходованного интернет-трафика на следующий месяц. А ежемесячный бюджет на услуги связи по новым тарифам составляет от 400 до 1500 рублей!
Федеральная линейка тарифов «Вызов» от компании «Ростелеком» уже доступна в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, республиках Хакасия, Тыва, Карелия, Марий Эл, Татарстан, Чувашия, Приморском и Красноярском краях, — а также в Вологодской, Калининградской, Кемеровской, Костромской, Мурманской, Новосибирской, Самарской, Тамбовской, Тверской, Томской и Тульской областях.
Данное предложение разработано компанией «Ростелеком» специально для компаний малого и среднего бизнеса. В частности, в него входят безлимитные голосовые звонки на всех операторов России — плюс популярные сервисы с обнулённым трафиком мобильного Интернета.
Социальные сети, мессенджеры, карты и другие мобильные приложения, которыми во многих компаниях активно пользуются для ведения бизнеса (продвижение бренда и мониторинг конкурентов, к примеру), полностью безлимитны. В новой тарифной линейке предусмотрена постоплатная система и перенос неизрасходованных гигабайтов трафика мобильного Интернета на следующий месяц.
«Мы полностью пересмотрели подходы к ценообразованию и к работе по сопровождению клиентов с тем, чтобы создать максимально комфортные условия для малого и среднего бизнеса, — отмечает директор по маркетингу бизнес-сегмента "Ростелекома" Сергей Таболин. — Впервые на рынке предприниматель получает безлимитные звонки на любых операторов с безлимитными мобильными приложениями, а простая и понятная линейка тарифов мобильной связи "Вызов" позволяет выбрать оптимальный тариф для себя, каждого своего сотрудника и члена семьи для свободного общения без скрытых платежей. Интересно, что за первые сутки с момента запуска новых тарифов более тысячи действующих клиентов "Ростелекома" оставили заявки на подключение предложения для своей компании».
Новое предложение будет особенно выгодно компаниям, которые оплачивают сотрудникам мобильную связь по тарифам для физических лиц. Подключение для предпринимателя возможно от одного номера. Причём сделать это можно как с новым номером, так с бесплатным сохранением и переводом своего текущего номера в сеть «Ростелекома». Подключить к тарифам можно всех своих сотрудников и членов своей семьи.
Для удобства оплаты компанией «Ростелеком» разработаны тарифы «Вызов» с фиксированным бюджетом на услуги связи — от 400 до 1500 рублей в месяц, — одинаковые во всех регионах запуска. Они различаются между собой лишь пакетами мобильного трафика и принципами расходования безлимитных звонков на всех операторов. Выбрать наиболее подходящий их них, — в кратчайшее время и без бумажной волокиты, — клиентам поможет выделенный персональный менеджер.
Компания «Ростелеком» на юге России представила мобильное приложение «Где мои дети», позволяющее родителям точно определять месторасположение подрастающего поколения. Данный сервис использует модуль GPS в часах или телефоне, информирует о положении детей, а также передаёт звуки в непосредственной близости от чада. При этом для пользователей других услуг «Ростелекома» данный сервис доступен по специальной низкой цене — всего 99 руб/мес, с бесплатным недельным «тест-драйвом».
Конкурсы профессионального мастерства среди связистов важны и для конечных пользователей! Ведь на основе их результатов потребитель может выбрать компанию с самым опытным и грамотным персоналом, — а это гарантия качества предоставляемых услуг. Одним из таких конкурсов, проводящимся уже 10 лет, является чемпионат по скоростному монтажу земных станций спутниковой связи в подмосковном Щёлково. Состязание, организуемое компанией «Газпром Космические Системы» традиционно объединяет ведущих технических специалистов спутниковой отрасли. И особенно приятно, что на этот раз в числе победителей оказались наши земляки — ростовская команда «РТКомм.РУ», представлявшая бренд спутникового ИнтернетаSenSat.
Виртуальный оператор Yota, работающий на сотовой сети «МегаФон», сообщил о масштабном снижении тарифов в 17 регионах России. По данным сообщества «Йота» в социальной сети «ВКонтакте», речь идёт о новых тарифах, на которые абоненты могут перейти при желании — то есть цена не снизится автоматически. Кроме того, информация об улучшении условий обслуживания Yota лишь в некоторых «локациях» вызвала вопросы у жителей «не охваченных» регионов, в числе которых и Ростовская область, которую обошли вниманием.
1 июля ряд российских телеком-операторов «обновил» свои тарифы. К сожалению, вектор изменений в дополнительных комментариях не нуждается, — ведь за последние годы практически каждое обновление является синонимом увеличения расходов. Иногда «горькая пилюля» подслащивается увеличением объёма услуг, но тенденция прослеживается чётко — средний ежемесячный платёж абонента (называемый в финансовых отчётах операторов ARPU) растёт... Не стал исключением и очередной июльский «апгрейд», по результатам которого пользователям некоторых архивных тарифов МТС придётся платить на 10-15% больше за «Домашний Интернет + ТВ», — а абонентам «МегаФона» внимательно изучать номер звонящего, чтобы не попасть на «платный входящий».
Летняя жара и сезон отпусков — это синонимы отдыха! Однако поездки за пределы Ростовской области — это не только морской загар и яркие впечатления, но и непредвиденные расходы на услуги связи. Причём для этого не обязательно выезжать за границу. «Большая четвёрка» сотовых операторов постоянно модернизирует тарифы, — зачастую не в лучшую сторону, — а если речь идёт о Крыме, то роуминг здесь до сих пор сложно назвать демократичным. Поэтому при визите, например, в Ялту или Симферополь, пожалуй, лучшим решением будет приобрести местную SIM-карту оператора Win Mobile. Где и как это сделать — читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!