В Ростовской области снова отключат бесплатное цифровое ТВ

Местный ОРТПЦ продолжает профилактические работы на ретрансляторах первого и второго мультиплексов цифрового ТВ. На этой неделе они затронули 7 населённых пунктов Ростовской области. Причём, если в Ильинке и Поповке отключения телевидения будут кратковременными, то жителям Гуково, Дёгтево, Каменска-Шахтинского и Красного Сулина придётся запастись терпением — или выбрать альтернативные способы досуга на время технических работ.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

По официальной информации, сигнала мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2 на целую половину суток — с 8:00 до 20:00, — не будет в Гуково, Дёгтево и Каменске-Шахтинском (до 4 августа), а также в Красном Сулине (до 3 августа).



На этом фоне жителям Ильинки и Поповки повезло гораздо больше, ведь в этих населённых пунктах цифровое эфирное телевидение (оба мультиплекса) отключат однократно и всего на несколько часов. В частности, сегодняшняя профилактика в Ильинке продлится с 11:30 до 14:30. А завтра, 3 августа, сигнал пропадёт в Поповке с полудня до 15:00.



Отметим, что, несмотря на регулярные технические работы, связанные с перерывами в вещании, цифровое эфирное ТВ значительно удовлетворяет потребности телезрителей в информационном и развлекательном контенте.



«Особенно, если используются современные модели телевизоров, воспроизводящие популярные форматы медиафайлов с внешних накопителей», — цитируем мнение пользователей.