В Ростовской области снова отключат бесплатное цифровое ТВ
Местный ОРТПЦ продолжает профилактические работы на ретрансляторах первого и второго мультиплексов цифрового ТВ. На этой неделе они затронули 7 населённых пунктов Ростовской области. Причём, если в Ильинке и Поповке отключения телевидения будут кратковременными, то жителям Гуково, Дёгтево, Каменска-Шахтинского и Красного Сулина придётся запастись терпением — или выбрать альтернативные способы досуга на время технических работ.
По официальной информации, сигнала мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2 на целую половину суток — с 8:00 до 20:00, — не будет в Гуково, Дёгтево и Каменске-Шахтинском (до 4 августа), а также в Красном Сулине (до 3 августа).
На этом фоне жителям Ильинки и Поповки повезло гораздо больше, ведь в этих населённых пунктах цифровое эфирное телевидение (оба мультиплекса) отключат однократно и всего на несколько часов. В частности, сегодняшняя профилактика в Ильинке продлится с 11:30 до 14:30. А завтра, 3 августа, сигнал пропадёт в Поповке с полудня до 15:00.
Отметим, что, несмотря на регулярные технические работы, связанные с перерывами в вещании, цифровое эфирное ТВ значительно удовлетворяет потребности телезрителей в информационном и развлекательном контенте.
«Особенно, если используются современные модели телевизоров, воспроизводящие популярные форматы медиафайлов с внешних накопителей», — цитируем мнение пользователей.
Компания «Ростелеком» приступила к тестовому вещанию канала «ЖИВИ!» для зрителей «Интерактивного ТВ». С сегодняшнего дня первый в России телеканал о фитнесе и здоровом образе жизни доступен в популярных пакетах оператора — «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ», «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» и «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ». Одновременно с расширением пакетов «Интерактивного телевидения», канал «ЖИВИ!» вошёл в одноимённые подписки «Интерактивного ТВ 2.0», — позволяя работать над своим телом абонентам всех интернет-провайдеров России. Всё, что для этого потребуется — выбрать кнопку 617 в меню своей телевизионной приставки и встать с дивана!
На этой неделе Ростовский ОРТПЦ предупредил жителей донской столицы и области о предстоящих отключениях первого и второго мультиплексов цифрового ТВ. Перерывы в вещании будут связаны с профилактическими и другими плановыми работами. В частности, жители Ростова останутся без цифрового эфирного телевидения уже 27 июля. Подробный график отключения мультиплексов в донской столице и городах Ростовской области читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Морально устаревшее аналоговое телевидение вскоре полностью покинет Россию. Уже с января 2019 года трансляция общедоступных аналоговых каналов в населённых пунктах, где живёт менее 100 000 человек, будет прекращена. И это может создать большое неудобство, ведь именно там сегодня сконцентрирована наиболее массовая аудитория аналогового ТВ. В то время как жители мегаполисов уже давно смотрят «цифру», поступающую по различным каналам — спутниковому, кабельному, Интернету. Но что делать, если владельцы устаревших телевизоров не могут купить новый или приставку для просмотра мультиплексов?.. Избежать «информационного вакуума» им поможет адресная социальная помощь, претендовать на которую могут малоимущие жители Ростовской области.
В период летних каникул детские каналы пользуются особым спросом у маленьких телезрителей. И этот интерес в полной мере удовлетворяет «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком»! Недавно к десяткам уже транслируемых детских телеканалов добавился новый телепроект в формате высокой чёткости — СТС Kids HD. «В его эфире круглосуточно доступны хорошие мультфильмы и образовательные программы, позволяющие детям обучаться развлекаясь». При этом смотреть канал СТС Kids HD можно во всех популярных пакетах «Интерактивного ТВ», — а стоимость подписки, несмотря на пополнение, остаётся прежней.
Яркая победа российской сборной, открывшая Чемпионат мира по футболу FIFA 2018, привлекла интерес к данному состязанию даже у зрителей, далёких от спорта. Поэтому особенно приятно, что зрители «Интерактивного ТВ» компании «Ростелеком» смогут следить за всеми состязаниями в формате сверхвысокой чёткости!.. Для этого на время футбольного чемпионата канал «Матч планета» заменил эксклюзивный телепроект «Матч! Ультра». В его эфире 100% контента будет посвящено проходящему в России мундиалю, — включая прямые трансляции матчей FIFA 2018.