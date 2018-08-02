Портал госуслуг выбрали более 2,5 миллионов жителей Ростовской области
Ростовская область продолжает лидировать в ЮФО по проникновению электронных госуслуг. По итогам второго квартала количество жителей донского края, зарегистрированных на портале госуслуг, превысило 2,5 млн человек, — что составляет 70,5% населения области. Эта статистика свидетельствует об уверенном росте популярности ресурса, который «Ростелеком» развивает совместно с региональным министерством связи и IT.
Во втором квартале текущего года на портале госуслуг жителям Ростовской области оказано более 460 тысяч услуг в электронной форме, из них — 240 тысяч федеральных и 220 тысяч региональных. Таким образом, граждане всё активнее используют многочисленные преимущества данного сервиса, разработанного компанией «Ростелеком».
Сегодня пользователи портала «Госуслуги» могут просто и быстро оформить загранпаспорт (или переоформить паспорт гражданина РФ по истечении срока действия), оплатить штраф ГИБДД со скидкой 50%, продлить различные разрешения, подать заявку в ЗАГС в удобное время — и сделать многое другое!.. Это существенно экономит время, деньги и нервы, позволяя в полной мере ощутить преимущества жизни в информационном обществе.
При этом портал госуслуг постоянно развивается!.. По словам министра информационных технологий и связи Ростовской области Германа Лопаткина, в дальнейшем планируется внедрение механизма оценки качества оказанных электронных госуслуг жителями области. «Данный функционал хорошо зарекомендовал себя на федеральном уровне» — подчеркнул руководитель ведомства.
Сейчас на портале пользователям доступны 839 федеральных, 210 региональных и 40 типовых муниципальных услуг. А уже в сентябре этот внушительный перечень пополнится 90 новыми госуслугами и ещё 105 будут переведены в электронную форму.
«Неуклонный рост популярности портала госуслуг требует от нас непрерывной работы по его модернизации и обеспечению безопасности передачи информации, — говорит Сергей Алхасов, директор Ростовского филиала ПАО "Ростелеком". — Мы постоянно работаем над его удобством, качеством и оперативностью функционирования. Кроме того, "Ростелеком" ориентируется на самые современные стандарты безопасности, которые исключают несанкционированное использование персональных данных».
Напомним, что развитие портала госуслуг осуществляется в рамках проекта «Электронное правительство», являющееся частью федеральной целевой программы «Информационное общество». Данный проект призван обеспечить права граждан и организаций на доступ к государственным услугам, к информации о структуре и функциях органов власти и государственных учреждений.
И, судя по широкому признанию россиян, «Госуслугам» это в полной мере удаётся!
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