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3 августа 2018, 4G в Ростове

«Ростелеком» подключил миллионного сотового абонента!

Уже миллион абонентов пользуются мобильной связью «Ростелекома»Рынок сотовой связи РФ является насыщенным и высококонкурентным. Завоевать значительную долю, — особенно для нового игрока, — весьма непросто. И, тем не менее, это возможно!.. На этой неделе мобильный оператор «Ростелеком», начавший работу в ноябре 2016 года, сообщил о подключении первого миллиона абонентов. По мнению экспертов, причинами успеха «Ростелекома» в сегменте сотовой связи является высокое качество услуг, прозрачные тарифы — и выгодные пакетные предложения, позволяющие в полной мере оценить преимущества единого поставщика телекоммуникационных сервисов.

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По официальной информации, миллионным абонентом сотовой связи «Ростелеком» стала жительница Екатеринбурга Екатерина Бурганова, подключившая данную услугу вместе с «Интерактивным ТВ».

«Я целенаправленно выбрала "Ростелеком" в качестве основного оператора связи для нашей семьи, ведь кроме отличного пакетного предложения на телевидение и сотовую связь, у компании есть выгодный тарифный семейный план для мобильной связи "На всех", — говорит Екатерина Бурганова. — Своим родственникам теперь я могу звонить бесплатно на стационарные и мобильные телефоны "Ростелекома", менять минуты на гигабайты мобильного Интернета, а неизрасходованный трафик перенесется на следующий месяц».

И это лишь некоторые из преимуществ сотовой связи «Ростелекома»!.. На сегодняшний день тарифная линейка компании включает ряд выгодных предложений как для физических лиц, так и для бизнеса различного уровня. Что обеспечивает «Ростелекому» уверенный рост подключений в различных пользовательских сегментах.

При этом наибольшую выгоду, конечно, получают клиенты, выбирающие пакеты услуг «Ростелекома» — широкополосный доступ в Интернет, «Интерактивное ТВ», стационарную и мобильную связь (все сразу или в любом сочетании). Это удобно при управлении через единый «Личный кабинет» и оплаты по единому счёту, — а также существенно снижает расходы.

Отдельно стоит отметить бонусную программу «Ростелекома», позволяющую получать награды просто за пользование услугами компании. Причём перечень доступных подарков постоянно растёт!

Всё это, в сочетании с надёжностью ведущего телеком-оператора России, обеспечивает «Ростелекому» стремительный рост на рынке услуг связи. А это значит, что и второй миллион сотовых абонентов национального оператора уже не за горами!

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4G в Ростове

Бизнес-тарифы «Ростелекома»: безлимит по России и бесплатные соцсети от 400 рублей в месяц!


Качественная и доступная связь сегодня критически важна для любого бизнеса. Ведь бизнес-процессы — это, прежде всего, постоянные контакты с клиентами, партнёрами, поставщиками и коллегами. При этом стоимость телекоммуникационных услуг неизбежно закладывается в цену товаров, поэтому предприятия заинтересованы в снижении соответствующих расходов без ущерба для качества. Именно такое решение для малого и среднего бизнеса предложила компания «Ростелеком», запустившая федеральные тарифы мобильной связи «Вызов». Особенностью новинки являются безлимитные голосовые звонки на всех операторов России, — а также неоплачиваемый трафик на социальные сети, мессенджеры, карты и некоторые другие мобильные приложения. Также пользователям линейки «Вызов» доступен перенос неизрасходованного интернет-трафика на следующий месяц. А ежемесячный бюджет на услуги связи по новым тарифам составляет от 400 до 1500 рублей!
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«Умный» родительский контроль через SMART-часы и смартфоны


Компания «Ростелеком» на юге России представила мобильное приложение «Где мои дети», позволяющее родителям точно определять месторасположение подрастающего поколения. Данный сервис использует модуль GPS в часах или телефоне, информирует о положении детей, а также передаёт звуки в непосредственной близости от чада. При этом для пользователей других услуг «Ростелекома» данный сервис доступен по специальной низкой цене — всего 99 руб/мес, с бесплатным недельным «тест-драйвом».
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Ростовский SenSat — чемпион по настройке спутникового Интернета


Конкурсы профессионального мастерства среди связистов важны и для конечных пользователей! Ведь на основе их результатов потребитель может выбрать компанию с самым опытным и грамотным персоналом, — а это гарантия качества предоставляемых услуг. Одним из таких конкурсов, проводящимся уже 10 лет, является чемпионат по скоростному монтажу земных станций спутниковой связи в подмосковном Щёлково. Состязание, организуемое компанией «Газпром Космические Системы» традиционно объединяет ведущих технических специалистов спутниковой отрасли. И особенно приятно, что на этот раз в числе победителей оказались наши земляки — ростовская команда «РТКомм.РУ», представлявшая бренд спутникового Интернета SenSat.
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«Йота» снизила цены, но не в Ростовской области


Виртуальный оператор Yota, работающий на сотовой сети «МегаФон», сообщил о масштабном снижении тарифов в 17 регионах России. По данным сообщества «Йота» в социальной сети «ВКонтакте», речь идёт о новых тарифах, на которые абоненты могут перейти при желании — то есть цена не снизится автоматически. Кроме того, информация об улучшении условий обслуживания Yota лишь в некоторых «локациях» вызвала вопросы у жителей «не охваченных» регионов, в числе которых и Ростовская область, которую обошли вниманием.
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Дорожающая связь на примере «МегаФона» — и МТС


1 июля ряд российских телеком-операторов «обновил» свои тарифы. К сожалению, вектор изменений в дополнительных комментариях не нуждается, — ведь за последние годы практически каждое обновление является синонимом увеличения расходов. Иногда «горькая пилюля» подслащивается увеличением объёма услуг, но тенденция прослеживается чётко — средний ежемесячный платёж абонента (называемый в финансовых отчётах операторов ARPU) растёт... Не стал исключением и очередной июльский «апгрейд», по результатам которого пользователям некоторых архивных тарифов МТС придётся платить на 10-15% больше за «Домашний Интернет + ТВ», — а абонентам «МегаФона» внимательно изучать номер звонящего, чтобы не попасть на «платный входящий».
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