«Ростелеком» подключил миллионного сотового абонента!

Рынок сотовой связи РФ является насыщенным и высококонкурентным. Завоевать значительную долю, — особенно для нового игрока, — весьма непросто. И, тем не менее, это возможно!.. На этой неделе мобильный оператор «Ростелеком», начавший работу в ноябре 2016 года, сообщил о подключении первого миллиона абонентов. По мнению экспертов, причинами успеха «Ростелекома» в сегменте сотовой связи является высокое качество услуг, прозрачные тарифы — и выгодные пакетные предложения, позволяющие в полной мере оценить преимущества единого поставщика телекоммуникационных сервисов.
По официальной информации, миллионным абонентом сотовой связи «Ростелеком» стала жительница Екатеринбурга Екатерина Бурганова, подключившая данную услугу вместе с «Интерактивным ТВ».
«Я целенаправленно выбрала "Ростелеком" в качестве основного оператора связи для нашей семьи, ведь кроме отличного пакетного предложения на телевидение и сотовую связь, у компании есть выгодный тарифный семейный план для мобильной связи "На всех", — говорит Екатерина Бурганова. — Своим родственникам теперь я могу звонить бесплатно на стационарные и мобильные телефоны "Ростелекома", менять минуты на гигабайты мобильного Интернета, а неизрасходованный трафик перенесется на следующий месяц».
И это лишь некоторые из преимуществ сотовой связи «Ростелекома»!.. На сегодняшний день тарифная линейка компании включает ряд выгодных предложений как для физических лиц, так и для бизнеса различного уровня. Что обеспечивает «Ростелекому» уверенный рост подключений в различных пользовательских сегментах.
При этом наибольшую выгоду, конечно, получают клиенты, выбирающие пакеты услуг «Ростелекома» — широкополосный доступ в Интернет, «Интерактивное ТВ», стационарную и мобильную связь (все сразу или в любом сочетании). Это удобно при управлении через единый «Личный кабинет» и оплаты по единому счёту, — а также существенно снижает расходы.
Отдельно стоит отметить бонусную программу «Ростелекома», позволяющую получать награды просто за пользование услугами компании. Причём перечень доступных подарков постоянно растёт!
Всё это, в сочетании с надёжностью ведущего телеком-оператора России, обеспечивает «Ростелекому» стремительный рост на рынке услуг связи. А это значит, что и второй миллион сотовых абонентов национального оператора уже не за горами!
Качественная и доступная связь сегодня критически важна для любого бизнеса. Ведь бизнес-процессы — это, прежде всего, постоянные контакты с клиентами, партнёрами, поставщиками и коллегами. При этом стоимость телекоммуникационных услуг неизбежно закладывается в цену товаров, поэтому предприятия заинтересованы в снижении соответствующих расходов без ущерба для качества. Именно такое решение для малого и среднего бизнеса предложила компания «Ростелеком», запустившая федеральные тарифы мобильной связи «Вызов». Особенностью новинки являются безлимитные голосовые звонки на всех операторов России, — а также неоплачиваемый трафик на социальные сети, мессенджеры, карты и некоторые другие мобильные приложения. Также пользователям линейки «Вызов» доступен перенос неизрасходованного интернет-трафика на следующий месяц. А ежемесячный бюджет на услуги связи по новым тарифам составляет от 400 до 1500 рублей!
Компания «Ростелеком» на юге России представила мобильное приложение «Где мои дети», позволяющее родителям точно определять месторасположение подрастающего поколения. Данный сервис использует модуль GPS в часах или телефоне, информирует о положении детей, а также передаёт звуки в непосредственной близости от чада. При этом для пользователей других услуг «Ростелекома» данный сервис доступен по специальной низкой цене — всего 99 руб/мес, с бесплатным недельным «тест-драйвом».
Конкурсы профессионального мастерства среди связистов важны и для конечных пользователей! Ведь на основе их результатов потребитель может выбрать компанию с самым опытным и грамотным персоналом, — а это гарантия качества предоставляемых услуг. Одним из таких конкурсов, проводящимся уже 10 лет, является чемпионат по скоростному монтажу земных станций спутниковой связи в подмосковном Щёлково. Состязание, организуемое компанией «Газпром Космические Системы» традиционно объединяет ведущих технических специалистов спутниковой отрасли. И особенно приятно, что на этот раз в числе победителей оказались наши земляки — ростовская команда «РТКомм.РУ», представлявшая бренд спутникового ИнтернетаSenSat.
Виртуальный оператор Yota, работающий на сотовой сети «МегаФон», сообщил о масштабном снижении тарифов в 17 регионах России. По данным сообщества «Йота» в социальной сети «ВКонтакте», речь идёт о новых тарифах, на которые абоненты могут перейти при желании — то есть цена не снизится автоматически. Кроме того, информация об улучшении условий обслуживания Yota лишь в некоторых «локациях» вызвала вопросы у жителей «не охваченных» регионов, в числе которых и Ростовская область, которую обошли вниманием.
1 июля ряд российских телеком-операторов «обновил» свои тарифы. К сожалению, вектор изменений в дополнительных комментариях не нуждается, — ведь за последние годы практически каждое обновление является синонимом увеличения расходов. Иногда «горькая пилюля» подслащивается увеличением объёма услуг, но тенденция прослеживается чётко — средний ежемесячный платёж абонента (называемый в финансовых отчётах операторов ARPU) растёт... Не стал исключением и очередной июльский «апгрейд», по результатам которого пользователям некоторых архивных тарифов МТС придётся платить на 10-15% больше за «Домашний Интернет + ТВ», — а абонентам «МегаФона» внимательно изучать номер звонящего, чтобы не попасть на «платный входящий».