«Ростелеком» подключил миллионного сотового абонента!

Рынок сотовой связи РФ является насыщенным и высококонкурентным. Завоевать значительную долю, — особенно для нового игрока, — весьма непросто. И, тем не менее, это возможно!.. На этой неделе мобильный оператор «Ростелеком», начавший работу в ноябре 2016 года, сообщил о подключении первого миллиона абонентов. По мнению экспертов, причинами успеха «Ростелекома» в сегменте сотовой связи является высокое качество услуг, прозрачные тарифы — и выгодные пакетные предложения, позволяющие в полной мере оценить преимущества единого поставщика телекоммуникационных сервисов.

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По официальной информации, миллионным абонентом сотовой связи «Ростелеком» стала жительница Екатеринбурга Екатерина Бурганова, подключившая данную услугу вместе с «Интерактивным ТВ».



«Я целенаправленно выбрала "Ростелеком" в качестве основного оператора связи для нашей семьи, ведь кроме отличного пакетного предложения на телевидение и сотовую связь, у компании есть выгодный тарифный семейный план для мобильной связи "На всех", — говорит Екатерина Бурганова. — Своим родственникам теперь я могу звонить бесплатно на стационарные и мобильные телефоны "Ростелекома", менять минуты на гигабайты мобильного Интернета, а неизрасходованный трафик перенесется на следующий месяц».



И это лишь некоторые из преимуществ сотовой связи «Ростелекома»!.. На сегодняшний день тарифная линейка компании включает ряд выгодных предложений как для физических лиц, так и для бизнеса различного уровня. Что обеспечивает «Ростелекому» уверенный рост подключений в различных пользовательских сегментах.



При этом наибольшую выгоду, конечно, получают клиенты, выбирающие пакеты услуг «Ростелекома» — широкополосный доступ в Интернет, «Интерактивное ТВ», стационарную и мобильную связь (все сразу или в любом сочетании). Это удобно при управлении через единый «Личный кабинет» и оплаты по единому счёту, — а также существенно снижает расходы.



Отдельно стоит отметить бонусную программу «Ростелекома», позволяющую получать награды просто за пользование услугами компании. Причём перечень доступных подарков постоянно растёт!



Всё это, в сочетании с надёжностью ведущего телеком-оператора России, обеспечивает «Ростелекому» стремительный рост на рынке услуг связи. А это значит, что и второй миллион сотовых абонентов национального оператора уже не за горами!