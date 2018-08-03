Национальный оператор сделал апгрейд викторины для юных пользователей

Сфера IT — это непрерывные изменения, поэтому знания пользователей нуждаются в постоянном апгрейде. Не стала исключением и викторина на сайте проекта «Изучи Интернет — управляй им», реализуемого при поддержке «Ростелекома». На минувшей неделе данный раздел был актуализирован с учётом предложений финалистов конкурса «Школа реальных дел». Теперь викторина на сайте стала более насыщенной и интересной, — а участники проекта «Изучи Интернет — управляй им» смогут узнать много интересных фактов из истории глобальной сети.

локальные сети для бизнеса. Реклама: строим надёжныедля бизнеса.

По данным компании «Ростелеком», в викторине по мотивам проекта «Изучи Интернет — управляй им» появились три новых тура. К их созданию были привлечены финалисты шестого конкурса проектов школьников и студентов «Школа реальных дел», партнёрами которого выступили «Координационный центр доменов .RU/.РФ» и ПАО «Ростелеком».



В частности, шестой тур теперь состоит из вопросов, подготовленных командой-победителем из московской школы №283 (Ксения Ануфриенко, Александра Афоничева и Дарья Кулешова). Ответив на вопросы этого тура, вы узнаете, какая газета первая среди печатных изданий России открыла собственный интернет-сайт, как называется сервер, преобразующий доменное имя в IP-адрес, а также какое место занимает Россия по количеству скачиваемых приложений.



Вопросы для десятого тура викторины подготовлены обладателями «бронзы» — учениками московского лицея №1564 Евгением Беловым, Александром Никольским и Кириллом Тарасовым. После этой викторины вы точно будете знать, что общего у древнеримской площади и одним из способов сетевого общения, чем занимается консорциум W3C и какой текст содержало первое электронное письмо.



И, наконец, одиннацатый тур составила команда школы №1 из пгт. Уренгой (ЯНАО), занявшая второе место в конкурсе проектов. Авторы: Валерия Слипуха, Вячеслав Айваседо, Сергей Рузанов, Сергей Тучин, Василий Колтуклу и Максим Ярыжнов. Ответив на вопросы этой игры, вы узнаете, кто такой технический писатель, в каком году на Землю было отправлено первое электронное письмо из космоса и какой язык программирования изначально предназначался для разработки ПО бытовых приборов, но в результате используется для создания интерактивных интернет-сервисов.



Заинтересовались?.. Тогда нет повода откладывать участие в викторине! Ведь для этого достаточно лишь зарегистрироваться или авторизоваться на сайте проекта «Изучи Интернет — управляй им» и зайти в раздел «Знания», пункт меню «Викторина».