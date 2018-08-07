Как сохранить 27 миллионов на мобильном банке?

«Пластиком» пользуется подавляющее большинство россиян. Для одних — это возможность удобно получать зарплату, стипендию или пенсию (отключив* sms-информирование — БЗ), для других — способ зарабатывать бонусы**, доступ к заёмным деньгам или инструмент онлайн-шопинга. И, конечно, многие знают, что на активно используемых картах лучше не держать большие суммы из-за риска потери средств. Впрочем, последний совет по-видимому актуален для любых банковских карт, привязанных к номеру мобильного телефона (даже если это зарплатная карта, которую вы осторожно используете лишь дважды в месяц в проверенном банкомате). Ведь злоумышленники, изготовив клон SIM-карты, могут получить ключ ко всем электронным счетам и картам жертвы. О том, насколько эта угроза реальна, свидетельствует сегодняшняя история в рубрике «Криминальные новости Ростова».
Случай, о котором мы сегодня расскажем, кардинально отличается от прошлых историй, где клонированием SIM-карт занимались недобросовестные сотрудники сотовых салонов. Ведь на этот раз, — по сведениям пресс-службы ГУ МВД России по РО, — 46-летнему ростовчанину, ранее работавшему частным IT-специалистом, удалось массово выпускать дубликаты «симок» в домашних условиях.
В этом ему помогли высшее техническое образование — и незаконно приобретённая база данных SIM-карт абонентов с электронными ключами к ним. В результате, преступник на время «перехватывал управление» мобильным банком жертв, — отправляя SMS-команды и получая ответы на свой телефон.
При этом на аппараты пострадавших никаких сообщений не приходило — их смартфоны просто временно теряли доступ к сети. А когда связь восстанавливалась, многие жертвы не замечали пропажи денег — ведь злоумышленник крал одномоментно не более 500 рублей.
По информации донской полиции, таким образом, мужчине удалось похитить с чужих банковских счетов 27 миллионов (!) рублей. Если исходить из «средней суммы похищенного», то для этого преступнику пришлось клонировать порядка 54 000 сим-карт. Масштабы впечатляют!.. Равно как и то, «насколько просто» оказалось в домашних условиях клонировать симки, которые предлагается использовать как альтернативу паспорту, в том числе при получении кредитов.
Однако, ни скрытность, ни длинная цепочка транзакций, предшествовавшая обналичиванию украденного, не спасла криминала. В результате, сотрудники отдела «К» задержали мужчину, а по месту его проживания были изъяты инструменты преступной деятельности — компьютер, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны и сим-карты, имеющие значение для расследования уголовного дела.
Сейчас злоумышленник находится под стражей, а сотрудники полиции устанавливают дополнительные эпизоды его преступной деятельности, владельцам SIM-карт нелишне будет задуматься о безопасности денег на своих счетах. Но можно ли вообще защитить свои банковские карты от подобных посягательств?..
Храните деньги на карте, к которой нет интернет-доступа
Но это, конечно, идеальный вариант, а по мнению эксперта TechnoDrive, об абсолютной защищённости средств на банковских картах, к сожалению, говорить не приходится. Можно лишь постараться снизить риски в ущерб удобству. При этом следует помнить, что уязвимость всей системы равна уязвимости её самого слабого звена (написанному на пластике пин-коду — БЗ).
В данном случае таким звеном оказался сервис «Мобильный банк», использующий SIM-карту при авторизации пользователя (тут простые звонилки стремительно вырываются вперёд, не обладая способностью устанавливать приложения вообще, а лишь принимающие смски из веб-магазинов для подтверждения платежа).
Каменный век? Не работает мессенджер? Запускайте его на другом телефоне!
К счастью, подключение и отключение «Мобильного банка» почти всегда осуществляется в офисе или через меню банкомата, — поэтому при отключённой услуге злоумышленнику вряд ли удалось бы реализовать описанную выше схему.
Однако в этом случае пользователь карты испытывает ряд серьёзных неудобств — от отсутствия SMS-оповещений о транзакциях до сложностей с онлайн-покупками на сайтах использующих трёхфакторную аутентификацию.
(Хотя SMS-коды для подтверждения платежей прекрасно приходят на обычную звонилку, если вы платите напрямую кредитной картой в Интернете, без всякого приложения-посредника. Только не забывайте, что браузер и ноутбук в целом должны быть надёжно защищены, и на карте должен быть минимум средств — БЗ)
«Вероятно, наилучшим выходом для пользователей, имеющим сбережения в банках, будет хранить их на счетах, не связанных с "Личным кабинетом" и тем более с банковской картой, — отмечает эксперт TechnoDrive. — Речь о тех самых бумажных "сберкнижках", обрабатываемых операционистами в банке и никак иначе ("Центр-инвест", — удачный местный пример). А на любых пластиковых картах лучше поддерживать минимальный баланс, пополняя их лишь по мере необходимости, перед очередными покупками».
Постоянное следование этим рекомендациям сложно назвать удобным, — но такова жизнь!.. Выбирая «нечто среднее» или «максимальное удобство», клиенты банков должны чётко осознавать риски, на которые они идут. В конце концов кому-то удобно хранить ключи под ковриком — просто нет смысла потом жаловаться на беспорядок в квартире и отсутствие ценностей!
* — если вы НЕ используете карту для совершения покупок, а только РЕГУЛЯРНО снимаете пенсию, смски для вас — лишняя трата, к примеру, минус 30 рублей каждый месяц, минимум 3600 за 10 лет
** — начисление бонусов естественным образом стимулирует нас тратить всё больше
Рынок сотовой связи РФ является насыщенным и высококонкурентным. Завоевать значительную долю, — особенно для нового игрока, — весьма непросто. И, тем не менее, это возможно!.. На этой неделе мобильный оператор «Ростелеком», начавший работу в ноябре 2016 года, сообщил о подключении первого миллиона абонентов. По мнению экспертов, причинами успеха «Ростелекома» в сегменте сотовой связи является высокое качество услуг, прозрачные тарифы — и выгодные пакетные предложения, позволяющие в полной мере оценить преимущества единого поставщика телекоммуникационных сервисов.
Качественная и доступная связь сегодня критически важна для любого бизнеса. Ведь бизнес-процессы — это, прежде всего, постоянные контакты с клиентами, партнёрами, поставщиками и коллегами. При этом стоимость телекоммуникационных услуг неизбежно закладывается в цену товаров, поэтому предприятия заинтересованы в снижении соответствующих расходов без ущерба для качества. Именно такое решение для малого и среднего бизнеса предложила компания «Ростелеком», запустившая федеральные тарифы мобильной связи «Вызов». Особенностью новинки являются безлимитные голосовые звонки на всех операторов России, — а также неоплачиваемый трафик на социальные сети, мессенджеры, карты и некоторые другие мобильные приложения. Также пользователям линейки «Вызов» доступен перенос неизрасходованного интернет-трафика на следующий месяц. А ежемесячный бюджет на услуги связи по новым тарифам составляет от 400 до 1500 рублей!
Компания «Ростелеком» на юге России представила мобильное приложение «Где мои дети», позволяющее родителям точно определять месторасположение подрастающего поколения. Данный сервис использует модуль GPS в часах или телефоне, информирует о положении детей, а также передаёт звуки в непосредственной близости от чада. При этом для пользователей других услуг «Ростелекома» данный сервис доступен по специальной низкой цене — всего 99 руб/мес, с бесплатным недельным «тест-драйвом».
Конкурсы профессионального мастерства среди связистов важны и для конечных пользователей! Ведь на основе их результатов потребитель может выбрать компанию с самым опытным и грамотным персоналом, — а это гарантия качества предоставляемых услуг. Одним из таких конкурсов, проводящимся уже 10 лет, является чемпионат по скоростному монтажу земных станций спутниковой связи в подмосковном Щёлково. Состязание, организуемое компанией «Газпром Космические Системы» традиционно объединяет ведущих технических специалистов спутниковой отрасли. И особенно приятно, что на этот раз в числе победителей оказались наши земляки — ростовская команда «РТКомм.РУ», представлявшая бренд спутникового ИнтернетаSenSat.
Виртуальный оператор Yota, работающий на сотовой сети «МегаФон», сообщил о масштабном снижении тарифов в 17 регионах России. По данным сообщества «Йота» в социальной сети «ВКонтакте», речь идёт о новых тарифах, на которые абоненты могут перейти при желании — то есть цена не снизится автоматически. Кроме того, информация об улучшении условий обслуживания Yota лишь в некоторых «локациях» вызвала вопросы у жителей «не охваченных» регионов, в числе которых и Ростовская область, которую обошли вниманием.