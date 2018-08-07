Внезапно на экране эксклюзивные каналы Star Media!
В начале августа «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» приступило к трансляции трёх новых каналов семейства Star Media — женского Star Cinema, мужского BOLT и семейного Star Family. Эксклюзивные права на вещание данных тепепроектов были переданы «Ростелекому» компанией «Медиа Альянс» — одним из лидеров рынка платного ТВ России. Партнёр оператора получит в качестве бонуса обезличенный «фидбэк» о предпочтениях зрителей. Таким образом, более 5 млн семей, смотрящих «Интерактивное ТВ» по всей стране, не просто получат доступ к качественному контенту, но и смогут лично влиять на информационное наполнение телеканалов. Это важно, посколько стимулирует создавать всё более интересный контент!
Компания «Медиа Альянс» занимается созданием, развитием и распространением каналов Star Media на территории России, а её портфолио теперь охватывает практически все жанры, — в том числе качественные фильмы и сериалы, привлекающие многомиллионную аудиторию.
Телеканал Star Cinema, доступный зрителям на кнопке 139, адресован женщинам в возрасте от 25 лет. «Его главные темы — любовь, страсть, интриги и всё, что вызывает яркие, неподдельные эмоции».
В свою очередь Star Family (кнопка 140 на приставке «Интерактивное ТВ») более универсален. Этот канал создан для семейного просмотра и ориентирован на всех зрителей старше 14 лет.
Star Family отличает разнообразие жанров — мелодрамы, триллеры, исторические фильмы и сериалы, а также образовательные проекты, которые здесь всегда востребованы.
А вот программное наполнение канала BOLT (кнопка 141) формируется с учётом предпочтений мужской аудитории от 25 лет. Поэтому основную часть эфира здесь занимают боевики, детективы, а также военные фильмы и сериалы.
«Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» — это уникальная цифровая витрина с огромным выбором телевизионного и видеоконтента только высокого качества.
На ней любой зритель обязательно найдёт что-то интересное для себя лично: более 240 телеканалов, в том числе 85 — в формате HD, около 20 тысяч фильмов и сериалов в сервисе «Видеопрокат» (включая форматы HD и 3D), а также максимальный набор дополнительных сервисов («Управление просмотром», «Родительский контроль», «Мультискрин», «Караоке» и другие).
С наступлением августа «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» дарит зрителям ещё больше ярких эмоций. Ведь эфирная сетка контент-провайдера пополнилась сразу 13 новыми телеканалами, — в том числе в формате высокой чёткости!.. Любимые фильмы разных жанров, путешествия, музыка, история, спорт и культура — всё это вы найдёте на новых «кнопках» телевизионной приставки. При этом абонентская плата за увеличившиеся пакеты «Интерактивного ТВ» осталась прежней.
Местный ОРТПЦ продолжает профилактические работы на ретрансляторах первого и второго мультиплексов цифрового ТВ. На этой неделе они затронули 7 населённых пунктов Ростовской области. Причём, если в Ильинке и Поповке отключения телевидения будут кратковременными, то жителям Гуково, Дёгтево, Каменска-Шахтинского и Красного Сулина придётся запастись терпением — или выбрать альтернативные способы досуга на время технических работ.
Компания «Ростелеком» приступила к тестовому вещанию канала «ЖИВИ!» для зрителей «Интерактивного ТВ». С сегодняшнего дня первый в России телеканал о фитнесе и здоровом образе жизни доступен в популярных пакетах оператора — «ТВОЙ СТАРТОВЫЙ», «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» и «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ». Одновременно с расширением пакетов «Интерактивного телевидения», канал «ЖИВИ!» вошёл в одноимённые подписки «Интерактивного ТВ 2.0», — позволяя работать над своим телом абонентам всех интернет-провайдеров России. Всё, что для этого потребуется — выбрать кнопку 617 в меню своей телевизионной приставки и встать с дивана!
На этой неделе Ростовский ОРТПЦ предупредил жителей донской столицы и области о предстоящих отключениях первого и второго мультиплексов цифрового ТВ. Перерывы в вещании будут связаны с профилактическими и другими плановыми работами. В частности, жители Ростова останутся без цифрового эфирного телевидения уже 27 июля. Подробный график отключения мультиплексов в донской столице и городах Ростовской области читайте в сегодняшнем выпуске TechnoDrive!
Морально устаревшее аналоговое телевидение вскоре полностью покинет Россию. Уже с января 2019 года трансляция общедоступных аналоговых каналов в населённых пунктах, где живёт менее 100 000 человек, будет прекращена. И это может создать большое неудобство, ведь именно там сегодня сконцентрирована наиболее массовая аудитория аналогового ТВ. В то время как жители мегаполисов уже давно смотрят «цифру», поступающую по различным каналам — спутниковому, кабельному, Интернету. Но что делать, если владельцы устаревших телевизоров не могут купить новый или приставку для просмотра мультиплексов?.. Избежать «информационного вакуума» им поможет адресная социальная помощь, претендовать на которую могут малоимущие жители Ростовской области.