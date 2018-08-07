Внезапно на экране эксклюзивные каналы Star Media!

В начале августа «Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» приступило к трансляции трёх новых каналов семейства Star Media — женского Star Cinema, мужского BOLT и семейного Star Family. Эксклюзивные права на вещание данных тепепроектов были переданы «Ростелекому» компанией «Медиа Альянс» — одним из лидеров рынка платного ТВ России. Партнёр оператора получит в качестве бонуса обезличенный «фидбэк» о предпочтениях зрителей. Таким образом, более 5 млн семей, смотрящих «Интерактивное ТВ» по всей стране, не просто получат доступ к качественному контенту, но и смогут лично влиять на информационное наполнение телеканалов. Это важно, посколько стимулирует создавать всё более интересный контент!

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Компания «Медиа Альянс» занимается созданием, развитием и распространением каналов Star Media на территории России, а её портфолио теперь охватывает практически все жанры, — в том числе качественные фильмы и сериалы, привлекающие многомиллионную аудиторию.



Телеканал Star Cinema, доступный зрителям на кнопке 139, адресован женщинам в возрасте от 25 лет. «Его главные темы — любовь, страсть, интриги и всё, что вызывает яркие, неподдельные эмоции».



В свою очередь Star Family (кнопка 140 на приставке «Интерактивное ТВ») более универсален. Этот канал создан для семейного просмотра и ориентирован на всех зрителей старше 14 лет.



Star Family отличает разнообразие жанров — мелодрамы, триллеры, исторические фильмы и сериалы, а также образовательные проекты, которые здесь всегда востребованы.



А вот программное наполнение канала BOLT (кнопка 141) формируется с учётом предпочтений мужской аудитории от 25 лет. Поэтому основную часть эфира здесь занимают боевики, детективы, а также военные фильмы и сериалы.



«Интерактивное ТВ» компании «Ростелеком» — это уникальная цифровая витрина с огромным выбором телевизионного и видеоконтента только высокого качества.



На ней любой зритель обязательно найдёт что-то интересное для себя лично: более 240 телеканалов, в том числе 85 — в формате HD, около 20 тысяч фильмов и сериалов в сервисе «Видеопрокат» (включая форматы HD и 3D), а также максимальный набор дополнительных сервисов («Управление просмотром», «Родительский контроль», «Мультискрин», «Караоке» и другие).