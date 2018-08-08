Ростовская дилемма: автобус или маршрутка? Инет решает!

До недавнего времени ожидание городского транспорта было весьма волнительным для ростовчан. Особенно ранним утром, поздним вечером — и в случае «редких» маршрутов. Каждый раз гражданам на остановках приходилось тратить нервы, бороться с соблазном вызвать такси (или ехать до конечной, если та близко, потратив вдвое больше средств на достижение цели). К счастью, теперь все сомнения позади и любой владелец смартфона может видеть текущее положение автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток на карте Ростова! А ещё умное приложение поможет выбрать оптимальный маршрут «из пункта А в пункт Б» и оценит, сколько времени уйдёт на поездку.

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Все перечисленные возможности ростовчанам предлагает мобильное приложение «Яндекс.Транспорт», работающее теперь и в донской столице. С его помощью пользователи уже могут отслеживать на карте города 122 из 130 маршрутов общественного транспорта Ростова.



Цитата: «Координаты автобусов, трамваев, троллейбусов и маршрутных такси обновляются каждые 30 секунд, обеспечивая горожан и гостей города корректной информацией и экономя трафик. При этом, благодаря алгоритму прогнозирования "Яндекса", метки транспорта движутся плавно».



По информации TechnoDrive, данный проект реализован МБУ «Центр интеллектуальной транспортной системы» при поддержке администрации Ростова и министерства связи и IT Ростовской области.



Аналогичный функционал доступен и пользователям популярного приложения «Яндекс.Карты». Для этого в меню нужно активировать отображение общественного транспорта.



И это только начало!.. Заместитель министра информационных технологий и связи Ростовской области Сергей Бондаренко сообщил о планах ведомства увеличить в системе количество данных о транспорте не только донской столицы, но и крупных городов региона. Напомним, что в TOP-5 самых крупных насёленных пунктов Ростовской области, помимо донской столицы, входят Таганрог, Шахты, Волгодонск и Новочеркасск.



Кстати, приложение, отслеживающее городской транспорт, будет особенно полезно в связке со службой интернет-такси, — позволяя пользователю ощутимо экономить. Ведь даже если ожидание автобуса становится мучительным или безнадёжным, то лучше для поездки выбрать фирменную машину с фиксированной стоимостью поездки, нежели доверяться сомнительным автомобилям «охотящимся на клиентов» возле остановочных павильонов.



Кстати, даже при пользовании профессиональными такси вы должны неплохо знать город, помогая навигатору свернуть куда надо. Проверено на рассказах знакомых — и личном опыте.