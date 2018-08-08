Стать юрлицом или ИП теперь можно почти бесплатно!
Совет Федерации согласовал изменения в Налоговый кодекс, отменяющие госпошлину за регистрацию (и ликвидацию) юридических лиц и ИП при подаче документов в электронной форме. Новые поправки вступают в действие с 2019 года — позволяя предприятиям экономить до 4000 рублей с самых первых шагов. Аналогичные льготы распространяются и на онлайн-регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы. Последнее, пожалуй, ещё важнее, так как случается нередко, в том числе, в связи с изменением требований законодательства.
По информации ФНС, в соответствии с новой редакцией пункта 3 статьи 333.35 Налогового кодекса, с 2019 года госпошлина не уплачивается в случае представления в регистрирующий орган электронных документов, необходимых для совершения следующих действий:
регистрации юридического лица;
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юрлица;
регистрации ликвидации юрлица;
регистрации физлица в качестве ИП;
регистрации прекращения физлицом деятельности в качестве ИП.
Напомним, что в настоящее время госпошлина за регистрацию юрлица составляет 4000 рублей. Регистрация гражданина в качестве ИП, — равно как и регистрация изменений в учредительных документах, — обойдётся в 800 рублей. А при оформлении факта прекращения физлицом деятельности в качестве ИП госпошлина равна 160 рублям.
В обозримом будущем эти платежи при подаче электронных документов будут отменены. Что, разумеется, не освобождает от необходимости формирования уставного капитала организации. Куда, кстати, можно направить и сэкономленные средства!
Напомним, что ИП ведёт более упрощённую бухгалтерию, но рискует при неудачных сделках всем своим имуществом. Чем отличается от общества с ограниченной ответственностью, которое, в общих случаях, несёт ответственность только в размере своих активов.
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9 сентября 2018 года, в единый день голосования, на территории Ростовской области состоятся выборы депутатов Законодательного Собрания региона шестого созыва. Принять участие в них может любой житель Донского края, достигший возраста 18 лет, — причём по месту фактического нахождения (в пределах Ростовской области). Подобную мобильность при голосовании гражданам вновь обеспечит компания «Ростелеком» при участии дочернего предприятия «РТ Лабс». Для «открепления» от своего избирательного участка потребуется лишь заполнить заявление онлайн на Едином портале госуслуг, дождаться подтверждения и распечатать полученный документ для предъявления по месту голосования.
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