Стать юрлицом или ИП теперь можно почти бесплатно!

Совет Федерации согласовал изменения в Налоговый кодекс, отменяющие госпошлину за регистрацию (и ликвидацию) юридических лиц и ИП при подаче документов в электронной форме. Новые поправки вступают в действие с 2019 года — позволяя предприятиям экономить до 4000 рублей с самых первых шагов. Аналогичные льготы распространяются и на онлайн-регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы. Последнее, пожалуй, ещё важнее, так как случается нередко, в том числе, в связи с изменением требований законодательства.

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По информации ФНС, в соответствии с новой редакцией пункта 3 статьи 333.35 Налогового кодекса, с 2019 года госпошлина не уплачивается в случае представления в регистрирующий орган электронных документов, необходимых для совершения следующих действий:

регистрации юридического лица;

регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юрлица;

регистрации ликвидации юрлица;

регистрации физлица в качестве ИП;

регистрации прекращения физлицом деятельности в качестве ИП.

Напомним, что в настоящее время госпошлина за регистрацию юрлица составляет 4000 рублей. Регистрация гражданина в качестве ИП, — равно как и регистрация изменений в учредительных документах, — обойдётся в 800 рублей. А при оформлении факта прекращения физлицом деятельности в качестве ИП госпошлина равна 160 рублям.



В обозримом будущем эти платежи при подаче электронных документов будут отменены. Что, разумеется, не освобождает от необходимости формирования уставного капитала организации. Куда, кстати, можно направить и сэкономленные средства!



Напомним, что ИП ведёт более упрощённую бухгалтерию, но рискует при неудачных сделках всем своим имуществом. Чем отличается от общества с ограниченной ответственностью, которое, в общих случаях , несёт ответственность только в размере своих активов.