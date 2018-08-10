«Ростелеком» приглашает ростовчан на особый спортивный праздник!

11 августа, в День физкультурника, ростовчан традиционно ожидает насыщенная программа мероприятий. Впервые спортивный праздник пройдет на территории новенького парка «Левобережный». Сдать нормы ГТО, поиграть в футбол, баскетбол, теннис и мас-реслинг смогут все желающие. Гостей фестиваля ждут мастер-класс беговелошколы, спортивный проект «Гонка героев», турнир по киберспорту и гонки на скутерах по Дону. «Ростелеком» приглашает!

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Команда «Ростелекома» организует для участников соревнований и гостей праздника зону отдыха с Wi-Fi-доступом. Также компания предложит юным киберспортсменам сразиться в танковых мини-турнирах. Победителей ждут призы от «Ростелекома». А любители необычных и красочных фотографий смогут запечатлеть себя на фоне огромного рисунка, выполненного в технике 3D.



«Принимая активное участие в значимых событиях города и области, мы помним о том, что цифровые услуги – это базовая потребность современного человека. Свободные зоны Wi-Fi стали уже визитной карточкой "Ростелекома" на всех мероприятиях, которые мы поддерживаем. Еще мы обязательно разворачиваем мобильный офис. Эта дополнительная возможность получить консультацию по вопросам связи значительно экономит время наших существующих и потенциальных клиентов», — говорит Андрей Махаев, заместитель директора Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».



Узнать подробную информацию об услугах компании, новых акциях и предложениях, а также подать заявку на их подключение можно будет в течение всего праздника.



А погода в субботу будет отличная! К 12 часам дня в донской столице наберётся всего 26,5 градусов тепла.