«Ростелеком» приглашает ростовчан на особый спортивный праздник!
11 августа, в День физкультурника, ростовчан традиционно ожидает насыщенная программа мероприятий. Впервые спортивный праздник пройдет на территории новенького парка «Левобережный». Сдать нормы ГТО, поиграть в футбол, баскетбол, теннис и мас-реслинг смогут все желающие. Гостей фестиваля ждут мастер-класс беговелошколы, спортивный проект «Гонка героев», турнир по киберспорту и гонки на скутерах по Дону. «Ростелеком» приглашает!
Команда «Ростелекома» организует для участников соревнований и гостей праздника зону отдыха с Wi-Fi-доступом. Также компания предложит юным киберспортсменам сразиться в танковых мини-турнирах. Победителей ждут призы от «Ростелекома». А любители необычных и красочных фотографий смогут запечатлеть себя на фоне огромного рисунка, выполненного в технике 3D.
«Принимая активное участие в значимых событиях города и области, мы помним о том, что цифровые услуги – это базовая потребность современного человека. Свободные зоны Wi-Fi стали уже визитной карточкой "Ростелекома" на всех мероприятиях, которые мы поддерживаем. Еще мы обязательно разворачиваем мобильный офис. Эта дополнительная возможность получить консультацию по вопросам связи значительно экономит время наших существующих и потенциальных клиентов», — говорит Андрей Махаев, заместитель директора Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».
Узнать подробную информацию об услугах компании, новых акциях и предложениях, а также подать заявку на их подключение можно будет в течение всего праздника.
«Пластиком» пользуется подавляющее большинство россиян. Для одних — это возможность удобно получать зарплату, стипендию или пенсию (отключив* sms-информирование — БЗ), для других — способ зарабатывать бонусы**, доступ к заёмным деньгам или инструмент онлайн-шопинга. И, конечно, многие знают, что на активно используемых картах лучше не держать большие суммы из-за риска потери средств. Впрочем, последний совет по-видимому актуален для любых банковских карт, привязанных к номеру мобильного телефона (даже если это зарплатная карта, которую вы осторожно используете лишь дважды в месяц в проверенном банкомате). Ведь злоумышленники, изготовив клон SIM-карты, могут получить ключ ко всем электронным счетам и картам жертвы. О том, насколько эта угроза реальна, свидетельствует сегодняшняя история в рубрике «Криминальные новости Ростова».
Рынок сотовой связи РФ является насыщенным и высококонкурентным. Завоевать значительную долю, — особенно для нового игрока, — весьма непросто. И, тем не менее, это возможно!.. На этой неделе мобильный оператор «Ростелеком», начавший работу в ноябре 2016 года, сообщил о подключении первого миллиона абонентов. По мнению экспертов, причинами успеха «Ростелекома» в сегменте сотовой связи является высокое качество услуг, прозрачные тарифы — и выгодные пакетные предложения, позволяющие в полной мере оценить преимущества единого поставщика телекоммуникационных сервисов.
Качественная и доступная связь сегодня критически важна для любого бизнеса. Ведь бизнес-процессы — это, прежде всего, постоянные контакты с клиентами, партнёрами, поставщиками и коллегами. При этом стоимость телекоммуникационных услуг неизбежно закладывается в цену товаров, поэтому предприятия заинтересованы в снижении соответствующих расходов без ущерба для качества. Именно такое решение для малого и среднего бизнеса предложила компания «Ростелеком», запустившая федеральные тарифы мобильной связи «Вызов». Особенностью новинки являются безлимитные голосовые звонки на всех операторов России, — а также неоплачиваемый трафик на социальные сети, мессенджеры, карты и некоторые другие мобильные приложения. Также пользователям линейки «Вызов» доступен перенос неизрасходованного интернет-трафика на следующий месяц. А ежемесячный бюджет на услуги связи по новым тарифам составляет от 400 до 1500 рублей!
Компания «Ростелеком» на юге России представила мобильное приложение «Где мои дети», позволяющее родителям точно определять месторасположение подрастающего поколения. Данный сервис использует модуль GPS в часах или телефоне, информирует о положении детей, а также передаёт звуки в непосредственной близости от чада. При этом для пользователей других услуг «Ростелекома» данный сервис доступен по специальной низкой цене — всего 99 руб/мес, с бесплатным недельным «тест-драйвом».
Конкурсы профессионального мастерства среди связистов важны и для конечных пользователей! Ведь на основе их результатов потребитель может выбрать компанию с самым опытным и грамотным персоналом, — а это гарантия качества предоставляемых услуг. Одним из таких конкурсов, проводящимся уже 10 лет, является чемпионат по скоростному монтажу земных станций спутниковой связи в подмосковном Щёлково. Состязание, организуемое компанией «Газпром Космические Системы» традиционно объединяет ведущих технических специалистов спутниковой отрасли. И особенно приятно, что на этот раз в числе победителей оказались наши земляки — ростовская команда «РТКомм.РУ», представлявшая бренд спутникового ИнтернетаSenSat.