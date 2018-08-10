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ИТ-НОВОСТИ РОСТОВА
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10 августа 2018, 4G в Ростове

«Ростелеком» приглашает ростовчан на особый спортивный праздник!

Приезжайте на Левый берег — будет праздник спорта «Ростелекома»!11 августа, в День физкультурника, ростовчан традиционно ожидает насыщенная программа мероприятий. Впервые спортивный праздник пройдет на территории новенького парка «Левобережный». Сдать нормы ГТО, поиграть в футбол, баскетбол, теннис и мас-реслинг смогут все желающие. Гостей фестиваля ждут мастер-класс беговелошколы, спортивный проект «Гонка героев», турнир по киберспорту и гонки на скутерах по Дону. «Ростелеком» приглашает!

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Команда «Ростелекома» организует для участников соревнований и гостей праздника зону отдыха с Wi-Fi-доступом. Также компания предложит юным киберспортсменам сразиться в танковых мини-турнирах. Победителей ждут призы от «Ростелекома». А любители необычных и красочных фотографий смогут запечатлеть себя на фоне огромного рисунка, выполненного в технике 3D.

«Принимая активное участие в значимых событиях города и области, мы помним о том, что цифровые услуги – это базовая потребность современного человека. Свободные зоны Wi-Fi стали уже визитной карточкой "Ростелекома" на всех мероприятиях, которые мы поддерживаем. Еще мы обязательно разворачиваем мобильный офис. Эта дополнительная возможность получить консультацию по вопросам связи значительно экономит время наших существующих и потенциальных клиентов», — говорит Андрей Махаев, заместитель директора Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».

Узнать подробную информацию об услугах компании, новых акциях и предложениях, а также подать заявку на их подключение можно будет в течение всего праздника.

А погода в субботу будет отличная! К 12 часам дня в донской столице наберётся всего 26,5 градусов тепла.

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4G в Ростове

Как сохранить 27 миллионов на мобильном банке?


«Пластиком» пользуется подавляющее большинство россиян. Для одних — это возможность удобно получать зарплату, стипендию или пенсию (отключив* sms-информирование — БЗ), для других — способ зарабатывать бонусы**, доступ к заёмным деньгам или инструмент онлайн-шопинга. И, конечно, многие знают, что на активно используемых картах лучше не держать большие суммы из-за риска потери средств. Впрочем, последний совет по-видимому актуален для любых банковских карт, привязанных к номеру мобильного телефона (даже если это зарплатная карта, которую вы осторожно используете лишь дважды в месяц в проверенном банкомате). Ведь злоумышленники, изготовив клон SIM-карты, могут получить ключ ко всем электронным счетам и картам жертвы. О том, насколько эта угроза реальна, свидетельствует сегодняшняя история в рубрике «Криминальные новости Ростова».
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«Ростелеком» подключил миллионного сотового абонента!


Рынок сотовой связи РФ является насыщенным и высококонкурентным. Завоевать значительную долю, — особенно для нового игрока, — весьма непросто. И, тем не менее, это возможно!.. На этой неделе мобильный оператор «Ростелеком», начавший работу в ноябре 2016 года, сообщил о подключении первого миллиона абонентов. По мнению экспертов, причинами успеха «Ростелекома» в сегменте сотовой связи является высокое качество услуг, прозрачные тарифы — и выгодные пакетные предложения, позволяющие в полной мере оценить преимущества единого поставщика телекоммуникационных сервисов.
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Бизнес-тарифы «Ростелекома»: безлимит по России и бесплатные соцсети от 400 рублей в месяц!


Качественная и доступная связь сегодня критически важна для любого бизнеса. Ведь бизнес-процессы — это, прежде всего, постоянные контакты с клиентами, партнёрами, поставщиками и коллегами. При этом стоимость телекоммуникационных услуг неизбежно закладывается в цену товаров, поэтому предприятия заинтересованы в снижении соответствующих расходов без ущерба для качества. Именно такое решение для малого и среднего бизнеса предложила компания «Ростелеком», запустившая федеральные тарифы мобильной связи «Вызов». Особенностью новинки являются безлимитные голосовые звонки на всех операторов России, — а также неоплачиваемый трафик на социальные сети, мессенджеры, карты и некоторые другие мобильные приложения. Также пользователям линейки «Вызов» доступен перенос неизрасходованного интернет-трафика на следующий месяц. А ежемесячный бюджет на услуги связи по новым тарифам составляет от 400 до 1500 рублей!
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«Умный» родительский контроль через SMART-часы и смартфоны


Компания «Ростелеком» на юге России представила мобильное приложение «Где мои дети», позволяющее родителям точно определять месторасположение подрастающего поколения. Данный сервис использует модуль GPS в часах или телефоне, информирует о положении детей, а также передаёт звуки в непосредственной близости от чада. При этом для пользователей других услуг «Ростелекома» данный сервис доступен по специальной низкой цене — всего 99 руб/мес, с бесплатным недельным «тест-драйвом».
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Ростовский SenSat — чемпион по настройке спутникового Интернета


Конкурсы профессионального мастерства среди связистов важны и для конечных пользователей! Ведь на основе их результатов потребитель может выбрать компанию с самым опытным и грамотным персоналом, — а это гарантия качества предоставляемых услуг. Одним из таких конкурсов, проводящимся уже 10 лет, является чемпионат по скоростному монтажу земных станций спутниковой связи в подмосковном Щёлково. Состязание, организуемое компанией «Газпром Космические Системы» традиционно объединяет ведущих технических специалистов спутниковой отрасли. И особенно приятно, что на этот раз в числе победителей оказались наши земляки — ростовская команда «РТКомм.РУ», представлявшая бренд спутникового Интернета SenSat.
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